Apakah fleksibilitas menjadi kunci? Bek tengah tampaknya kembali masuk dalam radar FC Bayern München

Araujo sudah cukup lama dikaitkan dengan kepindahan ke FC Bayern; kabarnya, pihak klub asal Munich itu bahkan telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak-pihak terdekat pemain berusia 23 tahun tersebut.

Araujo bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap kanan, sehingga di satu sisi ia bisa menjadi alternatif bagi Konrad Laimer, namun di sisi lain juga bisa ditempatkan di posisi tengah jika Min-Jae Kim atau Hiroki Ito hengkang — fleksibilitas yang kemungkinan besar sangat dihargai oleh pelatih Vincent Kompany dalam perencanaan untuk musim mendatang.

Masalahnya dengan Araujo: Pemain berusia 24 tahun ini baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029 dengan Benfica Lisbon pada akhir 2024, yang konon juga mencakup klausul pelepasan yang sangat besar. Angka tersebut bervariasi antara 80 hingga 100 juta euro, tergantung laporan media. Chelsea juga dikabarkan pernah menunjukkan minat besar pada Araujo di masa lalu. Namun, diragukan apakah Bayern akan bersedia mengeluarkan dana sebesar itu untuk pemain timnas Portugal tersebut.