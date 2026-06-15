Apakah FIFA akan menjatuhkan sanksi? Manuel Neuer melakukan pelanggaran aturan yang tidak biasa pada laga pembuka Piala Dunia melawan Curacao

Baik di stadion maupun dalam siaran TV, terlihat jelas bahwa kiper nomor satu Jerman itu mengenakan kaos lengan panjang berwarna putih di balik jersey DFB lengan pendek berwarna hijau-turquoise miliknya.

Biasanya hal ini tidak menjadi masalah, karena sejak dulu Neuer selalu bermain dengan jersey tim lengan pendek, di mana di bawahnya ia biasanya mengenakan kaus lengan panjang yang pas di badan.

Namun, dalam kasus khusus ini, kiper Bayern tersebut berisiko menghadapi masalah di kemudian hari, karena pada dasarnya ia melanggar peraturan FIFA dengan penampilannya tersebut. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pakaian dalam di bawah seragam memang diperbolehkan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan.