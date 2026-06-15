Dalam kemenangan telak 7-1 (3-1) atas Curacao pada laga pembuka Piala Dunia, pemain berusia 40 tahun itu justru lebih banyak menjadi bahan pembicaraan bukan karena penampilannya di lapangan—Neuer hampir tidak memiliki kesempatan untuk unjuk gigi mengingat minimnya upaya serangan dari tim underdog tersebut—melainkan terutama karena seragamnya.
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Apakah FIFA akan menjatuhkan sanksi? Manuel Neuer melakukan pelanggaran aturan yang tidak biasa pada laga pembuka Piala Dunia melawan Curacao
Baik di stadion maupun dalam siaran TV, terlihat jelas bahwa kiper nomor satu Jerman itu mengenakan kaos lengan panjang berwarna putih di balik jersey DFB lengan pendek berwarna hijau-turquoise miliknya.
Biasanya hal ini tidak menjadi masalah, karena sejak dulu Neuer selalu bermain dengan jersey tim lengan pendek, di mana di bawahnya ia biasanya mengenakan kaus lengan panjang yang pas di badan.
Namun, dalam kasus khusus ini, kiper Bayern tersebut berisiko menghadapi masalah di kemudian hari, karena pada dasarnya ia melanggar peraturan FIFA dengan penampilannya tersebut. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pakaian dalam di bawah seragam memang diperbolehkan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan.
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Wasit biasanya harus memeriksa pakaian
Jadi, pakaian dalam yang terlihat tidak boleh menampilkan logo khusus dari klub, asosiasi, atau sponsor, dan warnanya harus sama dengan warna utama jersey yang dikenakan. Dalam kasusnya, Neuer seharusnya tidak mengenakan kaus putih, melainkan kaus berwarna hijau-turquoise yang serasi dengan jersey-nya.
Biasanya, wasitlah yang bertugas memeriksa apakah pakaian para pemain sesuai dengan peraturan, namun wasit Jalal Jayed (Maroko) tidak memberikan instruksi terkait hal tersebut. Juara Dunia 2014 itu pun dapat menyelesaikan pertandingan tanpa gangguan.
Sebelum pertandingan, Neuer awalnya mengenakan jersey kiper berlengan panjang. Namun, ia langsung memotong lengan jersey tersebut. Belum diketahui apakah FIFA akan menanggapi hal ini.
Berkat kemenangan meyakinkan di laga pembuka melawan Curacao, tim Jerman berada di posisi pertama Grup E Piala Dunia setelah hari pertandingan pertama. Sabtu mendatang, tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann akan menghadapi Pantai Gading, dan di akhir babak penyisihan grup mereka akan berhadapan dengan Ekuador.