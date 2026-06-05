Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Inggris The Telegraph. Meskipun presiden klub Perez secara terbuka menampik kemungkinan mendatangkan bintang penyerang Bayern tersebut, Los Blancos tampaknya sedang mempersiapkan tawaran senilai 175 juta euro di balik layar.
Diterjemahkan oleh
Apakah FC Bayern München harus was-was sekarang? Pengumuman transfer dari Presiden Real Madrid, Florentino Perez, tampaknya menyasar bintang FCB
Masih dipertanyakan apakah rencana ini memiliki peluang sekecil apa pun untuk terwujud pada bursa transfer musim panas mendatang. Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, baru saja menutup pintu bagi calon pembeli pada bulan April lalu dan menegaskan: "Tidak, cukup sederhana: tidak. Kami memiliki proyek jangka panjang, dan Michael merasa sangat nyaman di sini."
Olise, yang kontraknya terikat jangka panjang di Säbener Straße, juga tidak perlu memikirkan sedikit pun tentang pindah klub atau bahkan ke ibu kota Spanyol saat ini.
- Getty Images Sport
Eberl menegaskan: Tidak ada klausul pelepasan dalam kontrak Olise
Pada Oktober lalu, Eberl membantah adanya klausul pelepasan dalam kontrak Olise. Dalam wawancara dengan 11Freunde, ia menjawab pertanyaan apakah juara Bundesliga tersebut tertinggal dari pesaing internasional dalam hal transfer: "Dalam diskusi ini, saya merasa kurang disorot bahwa kami telah merekrut Michael Olise, seorang pemain profesional dari Crystal Palace, yang memiliki kontrak hingga 2029 bersama kami - tanpa klausul pelepasan - dan sedang dalam perjalanan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia."
Sebelumnya, telah beredar spekulasi bahwa pemain Prancis berusia 24 tahun tersebut mungkin dapat dibeli lebih awal dari kontraknya yang masih berlaku hingga 2029 di Säbener Straße. Menanggapi pertanyaan terkait hal tersebut, Direktur Olahraga Christopher Freund hanya menjawab secara samar pada akhir Agustus: "Kami pada dasarnya tidak pernah membicarakan isi kontrak."
Perez mengumumkan transfer besar-besaran untuk Real Madrid
Sebaliknya, Perez secara tegas mengumumkan bahwa Real akan mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro untuk seorang "bintang top sekelas Cristiano Ronaldo". Ia juga menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi prioritas utama dan harus segera diselesaikan.
Perez menjelaskan: "Pada hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran besar kepada sebuah klub besar Liga Champions untuk seorang pemain yang akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Madrid. Setidaknya 150 juta euro."
- Getty Images Sport
Olise di Bayern: 53 kontribusi gol dalam 52 pertandingan
Perez langsung membantah pernyataan kontroversial lawannya, Enrique Riquelme, yang sebelumnya mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan striker top tersebut. Selain transfer Erling Haaland, Perez secara tegas menampik kemungkinan mendatangkan Olise, Jeremy Doku, dan Harry Kane. Pemain dari rival abadi FC Barcelona pun sama sekali tidak menjadi pertimbangan.
Olise pindah dari Crystal Palace ke Säbener Straße pada musim panas dengan biaya 53 juta euro dan menjadi satu-satunya rekrutan baru yang langsung bersinar. Dalam 52 penampilan, pemain sayap ini mencetak 22 gol dan 31 assist di semua kompetisi.
Transfer-transfer termahal Real Madrid
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Jude Bellingham Gelandang Borussia Dortmund 2023 127 juta euro Eden Hazard Gelandang FC Chelsea 2019 120,8 juta euro Gareth Bale Penyerang Tottenham Hotspur 2013 101 juta euro Cristiano Ronaldo Serangan Manchester United 2009 94 juta euro Aurelien Tchouameni Gelandang AS Monaco 2022 80 juta euro Zinedine Zidane Gelandang Juventus 2001 77,5 juta euro James Rodriguez Gelandang AS Monaco 2014 75 juta euro Kaka Gelandang AC Milan 2009 67 juta euro Luka Jovic Penyerang Eintracht Frankfurt 2019 63 juta euro Dean Huijsen Pertahanan AFC Bournemouth 2024 62,5 juta euro