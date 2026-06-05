Pada Oktober lalu, Eberl membantah adanya klausul pelepasan dalam kontrak Olise. Dalam wawancara dengan 11Freunde, ia menjawab pertanyaan apakah juara Bundesliga tersebut tertinggal dari pesaing internasional dalam hal transfer: "Dalam diskusi ini, saya merasa kurang disorot bahwa kami telah merekrut Michael Olise, seorang pemain profesional dari Crystal Palace, yang memiliki kontrak hingga 2029 bersama kami - tanpa klausul pelepasan - dan sedang dalam perjalanan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia."

Sebelumnya, telah beredar spekulasi bahwa pemain Prancis berusia 24 tahun tersebut mungkin dapat dibeli lebih awal dari kontraknya yang masih berlaku hingga 2029 di Säbener Straße. Menanggapi pertanyaan terkait hal tersebut, Direktur Olahraga Christopher Freund hanya menjawab secara samar pada akhir Agustus: "Kami pada dasarnya tidak pernah membicarakan isi kontrak."