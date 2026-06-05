Apakah FC Bayern München harus cemas sekarang? Pengumuman transfer dari Presiden Real Madrid, Florentino Perez, tampaknya menyangkut bintang FCB

Masih dipertanyakan apakah rencana ini memiliki peluang sekecil apa pun untuk terwujud pada bursa transfer musim panas mendatang. Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, baru saja menutup pintu bagi calon pembeli pada bulan April lalu dan menegaskan: "Tidak, cukup sederhana: tidak. Kami memiliki proyek jangka panjang, dan Michael merasa sangat nyaman di sini."

Olise, yang kontraknya terikat jangka panjang di Säbener Straße, juga tidak perlu memikirkan sedikit pun tentang pindah klub atau bahkan pindah ke ibu kota Spanyol saat ini.