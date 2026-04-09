Apakah FC Bayern München dan BVB akan kecewa? Manchester City tampaknya ikut bersaing untuk merekrut talenta muda terbaik Jerman

Pemain berusia 16 tahun ini menandai kemunculannya yang menonjol bersama "Si Nenek" musim ini dan, berkat bakat alaminya, sudah dianggap sebagai talenta menjanjikan untuk masa depan. Meskipun usianya masih sangat muda, ia sudah memiliki kematangan fisik yang luar biasa; selain itu, ia sangat lincah dalam berlari, memiliki kemampuan yang baik dalam membangun serangan, dan tidak segan terlibat dalam duel-duel keras (7 kartu kuning).

Secara keseluruhan, ia telah tampil 15 kali di bawah asuhan pelatih Hertha, Stefan Leitl. Baru akhir pekan lalu ia merayakan kembalinya dari cedera dalam kemenangan 1-0 atas Dynamo Dresden, saat ia masuk menggantikan Kevin Sessa pada menit ke-68.

Belum jelas sejauh mana Eichhorn akan dimasukkan dalam rencana ManCity. Integrasi langsung ke skuad profesional tampaknya tidak mungkin mengingat persaingan yang ketat, sehingga kemungkinan besar akan ada kesepakatan peminjaman segera setelah transfer, agar pemain muda ini mendapatkan waktu bermain yang cukup.

Di Bayer Leverkusen, yang menurut Sky telah melakukan pendekatan awal kepada pemain berusia 16 tahun tersebut, sudah dibahas kemungkinan kembalinya Eichhorn ke Hertha Berlin melalui status pinjaman.