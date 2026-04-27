Said El Mala tampaknya tidak akan pindah ke Brighton & Hove Albion pada musim panas ini, seperti yang berulang kali dikabarkan belakangan ini. Seperti dilaporkan oleh Kölner Stadt-Anzeiger, klub Liga Premier yang dilatih oleh Fabian Hürzeler tersebut kini telah mundur dari perburuan transfer untuk pemain muda berbakat berusia 19 tahun dari 1. FC Köln.
Apakah FC Bayern masih punya peluang? Perkembangan mengejutkan dalam negosiasi transfer Said El Mala
Sebelumnya, telah dilaporkan adanya kesepakatan lisan antara El Mala, saudaranya Malek, orang tua mereka, dan Brighton terkait transfer musim panas. Namun, klub yang saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier itu pada akhirnya tidak bersedia memenuhi tuntutan biaya transfer dari Effzeh.
Tawaran terakhir sebesar 35 juta euro tampaknya tidak cukup bagi klub asal Kota Katedral tersebut, sehingga transfer ini tampaknya telah batal secara definitif. Seperti dilaporkan oleh surat kabar regional Köln, klub Bundesliga tersebut mengincar biaya transfer sebesar 50 juta euro. Dengan demikian, El Mala akan menjadi rekor penjualan tertinggi 1. FC Köln. Saat ini, rekor tersebut masih dipegang oleh Anthony Modeste, yang pada 2018 membawa 29 juta euro ke klub saat pindah ke TJ Tianhai.
Setidaknya dua klub dilaporkan tidak terhalangi oleh tuntutan tinggi Köln terkait El Mala. Dilaporkan bahwa Chelsea FC dan Newcastle United masih sangat tertarik untuk merekrut pemain timnas U-21 Jerman tersebut, dan Bayern Munich juga masih "menunggu kesempatan", demikian kabar yang beredar.
FC Bayern mencari pesaing untuk Luis Diaz
Sudah menjadi rahasia umum bahwa juara Bundesliga asal Jerman itu sedang mencari pengganti dan pesaing bagi Luis Diaz di sayap kiri. Oleh karena itu, Bayern baru-baru ini dikaitkan erat dengan kemungkinan merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United. Pemain tersebut bahkan dapat membayangkan pindah ke klub asal Munich itu, dan kabarnya telah terjadi pembicaraan antara perwakilan pemain timnas Inggris tersebut dengan petinggi Bayern.
Keunggulan Gordon: Di satu sisi, ia akan menjadi pesaing Diaz, namun di sisi lain ia juga dapat meringankan beban Harry Kane di lini depan dan bermain di posisi gelandang serang. Namun, untuk El Mala, juara berulang kali ini tampaknya harus mengeluarkan dana yang jauh lebih sedikit.
The Magpies tampaknya meminta setidaknya 80 juta euro untuk jasa Gordon, terutama karena durasi kontraknya yang panjang (hingga 2030). Jumlah tersebut cenderung tidak ingin dikeluarkan oleh juara berprestasi tersebut untuk seorang pemain. Namun, setidaknya Sky baru-baru ini melaporkan bahwa FCB juga menganggap tuntutan Köln untuk El Mala terlalu tinggi dan sedang mencari opsi lain.
Köln dilaporkan akan menggandeng agensi konsultan ternama
Menurut laporan Stadt-Anzeiger, setelah penolakan dari Brighton, dilaporkan telah terjadi pertemuan antara El Mala dan petinggi klub Köln untuk membahas perkembangan terbaru. Effzeh berencana untuk menugaskan konsultan ternama Thies Bliemeister dari CAA Stellar untuk mendampingi keluarga El Mala, yang saat ini mewakili diri mereka sendiri terkait masa depan kedua bersaudara tersebut.
Di agensi tersebut, terdapat nama-nama besar seperti Fermin Lopez, Omar Marmoush, Eduardo Camavinga, atau Jack Grealish yang terikat kontrak. Transfer dalam skala tertentu, yang juga akan mencakup kemungkinan perpindahan El Mala pada musim panas nanti, merupakan hal yang biasa bagi CAA Stellar.
Said El Mala: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist 1.FC Köln 33 11 5 FC Viktoria Köln 45 14 6 FC Viktoria Köln 19 11 6