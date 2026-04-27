Apakah FC Bayern masih punya peluang? Perkembangan mengejutkan dalam negosiasi transfer Said El Mala

Sebelumnya, telah dilaporkan adanya kesepakatan lisan antara El Mala, saudaranya Malek, orang tua mereka, dan Brighton terkait transfer musim panas. Namun, klub yang saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier itu pada akhirnya tidak bersedia memenuhi tuntutan biaya transfer dari Effzeh.

Tawaran terakhir sebesar 35 juta euro tampaknya tidak cukup bagi klub asal Kota Katedral tersebut, sehingga transfer ini tampaknya telah batal secara definitif. Seperti dilaporkan oleh surat kabar regional Köln, klub Bundesliga tersebut mengincar biaya transfer sebesar 50 juta euro. Dengan demikian, El Mala akan menjadi rekor penjualan tertinggi 1. FC Köln. Saat ini, rekor tersebut masih dipegang oleh Anthony Modeste, yang pada 2018 membawa 29 juta euro ke klub saat pindah ke TJ Tianhai.

Setidaknya dua klub dilaporkan tidak terhalangi oleh tuntutan tinggi Köln terkait El Mala. Dilaporkan bahwa Chelsea FC dan Newcastle United masih sangat tertarik untuk merekrut pemain timnas U-21 Jerman tersebut, dan Bayern Munich juga masih "menunggu kesempatan", demikian kabar yang beredar.