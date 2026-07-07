Apakah FC Bayern malah harus menanggung biaya tambahan? Detail unik seputar transfer mengejutkan Alexander Nübel terungkap

Dengan demikian, klub asal Munich itu hanya akan menerima biaya transfer hingga tujuh juta euro, yang bisa bertambah lima juta euro lagi melalui bonus. Namun, kabarnya Nübel akan menerima pesangon bernilai jutaan euro dari Bayern. Kontraknya yang bernilai tinggi bersama juara terbanyak itu—yang selama ini selalu disebut-sebut memiliki gaji tahunan sekitar sebelas juta euro—seharusnya masih berlaku hingga 2029.

Menurut laporan Bild, Nübel dilaporkan telah menuntut agar Bayern membayarnya kompensasi untuk sisa masa kontrak selama tiga tahun tersebut. Jumlahnya konon setara dengan selisih antara gajinya di Besiktas dan gajinya di klub juara terbanyak tersebut.

Bayern tampaknya kini menyetujui kesepakatan yang mahal ini karena kiper tersebut harus dijual sebelum dimulainya sesi latihan Bayern pada 20 Juli. Besiktas sempat mengancam akan mencari kiper baru dari klub lain, yang semakin meningkatkan tekanan pada Direktur Olahraga Max Eberl.