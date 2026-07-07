Menurut informasi dari Sky dan Bild, kiper berusia 29 tahun itu akan pindah ke Besiktas di Süper Lig Turki. Klub baru Nübel telah mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan prinsip dengan juara terbanyak Jerman tersebut dan sang pemain. Nübel akan tiba di Istanbul pada Selasa malam, dan pemeriksaan medis dijadwalkan berlangsung pada Rabu.
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Apakah FC Bayern malah harus menanggung biaya tambahan? Detail unik seputar transfer mengejutkan Alexander Nübel terungkap
Dengan demikian, klub asal Munich itu hanya akan menerima biaya transfer hingga tujuh juta euro, yang bisa bertambah lima juta euro lagi melalui bonus. Namun, kabarnya Nübel akan menerima pesangon bernilai jutaan euro dari Bayern. Kontraknya yang bernilai tinggi bersama juara terbanyak itu—yang selama ini selalu disebut-sebut memiliki gaji tahunan sekitar sebelas juta euro—seharusnya masih berlaku hingga 2029.
Menurut laporan Bild, Nübel dilaporkan telah menuntut agar Bayern membayarnya kompensasi untuk sisa masa kontrak selama tiga tahun tersebut. Jumlahnya konon setara dengan selisih antara gajinya di Besiktas dan gajinya di klub juara terbanyak tersebut.
Bayern tampaknya kini menyetujui kesepakatan yang mahal ini karena kiper tersebut harus dijual sebelum dimulainya sesi latihan Bayern pada 20 Juli. Besiktas sempat mengancam akan mencari kiper baru dari klub lain, yang semakin meningkatkan tekanan pada Direktur Olahraga Max Eberl.
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Max Eberl diharapkan dan harus terus menghasilkan pendapatan dari transfer di FC Bayern
Pada tahun 2020, Nübel pindah dari Schalke 04 ke Munich sebagai calon penerus Manuel Neuer. Namun, harapan besar tersebut tak pernah terwujud. Nübel awalnya dipinjamkan ke AS Monaco, dan selama tiga tahun terakhir ke VfB Stuttgart. Kini, Jonas Urbig sudah lama dianggap sebagai calon penerus Neuer.
Namun, setelah transfer musim panas yang mahal untuk bintang-bintang Piala Dunia Nathaniel Brown (55 juta) dan Ismael Saibari (50 juta), Eberl masih harus menghasilkan pendapatan tambahan. Selain Nübel, Daniel Peretz (Southampton/8) dan Jonah Kusi-Asare (Fulham/6) telah dijual dengan total sekitar 14 juta euro. Selain itu, Eberl harus mencari klub baru untuk Bryan Zaragoza, Joao Palhinha, dan Sacha Boey yang baru-baru ini dipinjamkan. Dalam kasus Palhinha, Sporting Lisbon—yang sebelumnya dikabarkan sebagai calon pembeli potensial kedua setelah Tottenham—dilaporkan telah mundur.
Menurut kabar yang beredar, Eberl sedang diawasi oleh Dewan Pengawas Bayern Munich yang berpengaruh. Pada bulan Agustus, dewan yang dipimpin oleh Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge akan memutuskan masa depan pria berusia 52 tahun tersebut. Kontrak Eberl berlaku hingga tahun 2027, dan Hoeneß baru-baru ini menyebut peluang perpanjangan kontrak tersebut sebesar “60:40”.
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