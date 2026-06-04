Saudara dari Kaishu Sano, pemain Mainz yang juga sangat diminati pada musim panas lalu, menjalani musim ketiganya sekaligus yang terbaik bersama Nijmegen dan kabarnya telah menarik minat Ajax Amsterdam dan Nottingham Forest sejak musim dingin.

Namun, pemain asal Jepang ini tidak mendapat izin pindah dan tetap menjadi salah satu pilar dalam permainan tim yang pada akhirnya menempati posisi ketiga klasemen Eredivisie secara sensasional. Nijmegen bahkan berpotensi lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Sano mengakhiri musim dengan tiga gol dan tujuh assist di Eredivisie.

Produktivitas ofensifnya juga berkat kemampuannya yang serba bisa: Sano bisa bermain di lini tengah baik sebagai gelandang bertahan maupun penyerang, selain itu ia juga bisa bermain sebagai sayap kiri. Profil seperti ini mungkin akan dicari oleh PSV Eindhoven pada musim panas nanti, karena PSV terancam kehilangan pemain kunci akibat kepindahan ke FC Bayern.