Seperti dilaporkan Omroep Gelderland, VfB telah menunjuk Kodei Sano (22 tahun) dari NEC Nijmegen sebagai pemain incaran untuk bursa transfer musim panas.
Diterjemahkan oleh
Apakah FC Bayern akan menjadi penghalang? VfB Stuttgart tampaknya sedang mengupayakan transfer bintang - dan bisa saja menghadapi masalah
Saudara dari Kaishu Sano, pemain Mainz yang juga sangat diminati pada musim panas lalu, menjalani musim ketiganya sekaligus yang terbaik bersama Nijmegen dan kabarnya telah menarik minat Ajax Amsterdam dan Nottingham Forest sejak musim dingin.
Namun, pemain asal Jepang ini tidak mendapat izin pindah dan tetap menjadi salah satu pilar dalam permainan tim yang pada akhirnya menempati posisi ketiga klasemen Eredivisie secara sensasional. Nijmegen bahkan berpotensi lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Sano mengakhiri musim dengan tiga gol dan tujuh assist di Eredivisie.
Produktivitas ofensifnya juga berkat kemampuannya yang serba bisa: Sano bisa bermain di lini tengah baik sebagai gelandang bertahan maupun penyerang, selain itu ia juga bisa bermain sebagai sayap kiri. Profil seperti ini mungkin akan dicari oleh PSV Eindhoven pada musim panas nanti, karena PSV terancam kehilangan pemain kunci akibat kepindahan ke FC Bayern.
- getty
FC Bayern mungkin akan mempertimbangkan Sano sebagai opsi untuk mengisi kekosongan di PSV Eindhoven
Pasalnya, juara Bundesliga tersebut dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Ismael Saibari terkait kepindahannya, dan kini negosiasi dengan PSV mengenai transfer pada musim panas akan segera dilakukan. Seperti dilaporkan surat kabar Belanda Eindhovens Dagblad, nilai transfer yang diminta PSV masih menjadi kendala. Laporan tersebut menyebut adanya "biaya transfer yang sangat besar" terkait tuntutan tersebut. Jumlahnya diperkirakan melebihi 60 juta euro, yang akan menjadi rekor internal klub untuk klub papan atas Eredivisie tersebut.
Namun, Eindhoven sudah bersiap menghadapi kepergian Saibari, minat terhadap Sano dianggap sudah pasti, dan VfB tampaknya akan menghadapi pesaing baru dalam upaya merekrut gelandang serba bisa tersebut.
- Getty Images
VfB Stuttgart dan ketertarikan terhadap Sano: Pengganti Stiller atau Chema Andres?
Sementara itu, di Stuttgart, Sano mungkin juga bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan para pemain yang hengkang. Pemain timnas Angelo Stiller terus dikaitkan dengan kepindahan ke klub papan atas internasional. Untuk Chema Andres, yang baru didatangkan klub asal Stuttgart itu dari Real Madrid musim panas lalu dengan harga hanya tiga juta euro, Los Blancos memiliki opsi pembelian kembali.
Karena calon pelatih baru Real, Jose Mourinho, hadir di tribun penonton saat final Piala DFB melawan FC Bayern atas undangan direktur olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, spekulasi pun segera muncul bahwa Los Blancos mungkin benar-benar akan menggunakan klausul tersebut untuk Andres. Namun, menurut Sky, pihak VfB belum terlalu khawatir mengenai hal ini.