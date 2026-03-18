Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, juara terbanyak Jerman itu terancam mengalami kerugian untuk pertama kalinya pada tahun buku ini.
Apakah FC Bayern akan menghadapi masalah? Kebijakan penghematan Max Eberl dan rekening deposito kedua terungkap
Oleh karena itu, pihak yang berwenang telah menetapkan lolos ke semifinal Liga Champions sebagai target minimal secara internal untuk mencegah potensi kerugian. Kualifikasi ke perempat final yang akan datang akan mengantarkan Bayern 12,5 juta euro ke kas klub, yang sudah dapat diperhitungkan setelah kemenangan 6-1 pada leg pertama babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo menjelang leg kedua pada Rabu mendatang. Jika berhasil melaju lagi melawan Real Madrid, yang berhasil mengalahkan Manchester City, hal itu akan berarti tambahan pendapatan sebesar 15 juta euro.
Selain itu, Direktur Olahraga Max Eberl kembali mendapat mandat dalam rapat dewan pengawas pada Februari untuk menurunkan biaya gaji. Upaya ini, seperti tahun lalu, tentu saja disertai dengan beberapa kendala.
Gaji para pemain Bayern: Olise dan Diaz mendapat gaji lebih rendah daripada Sane dan Coman
Setelah para pemain dengan gaji tinggi seperti Leroy Sané, Kingsley Coman, dan Thomas Müller hengkang dari klub pada musim panas lalu, hierarki gaji di klub mungkin akan mengalami perubahan ke arah atas dalam beberapa bulan mendatang.
Pertama, Dayot Upamecano masuk ke "Kategori 2" pemain dengan gaji tertinggi berkat perpanjangan kontraknya, di mana para pemain bisa mendapatkan hingga 20 juta euro. Termasuk di dalamnya adalah Joshua Kimmich, Alphonso Davies, dan Manuel Neuer, termasuk bonus. Jika Neuer tidak mengakhiri kariernya dan menandatangani kontrak satu tahun lagi, kiper nomor satu yang sudah lama itu harus rela mengurangi gajinya menurut laporan tersebut.
Hal ini telah berhasil dilakukan Eberl saat perpanjangan kontrak Serge Gnabry (hingga 2028), sementara Upamecano, Davies, dan Musiala menjadi lebih mahal. Michael Olise dan Luis Diaz diperkirakan juga berada di level gaji yang sama dengan pemain timnas tersebut. Gaji tahunan kedua pemain sayap ini diperkirakan mencapai total 34 juta euro - sekitar enam juta euro lebih rendah daripada Coman dan Sane.
Hierarki gaji menimbulkan masalah: Negosiasi Laimer sebagai contoh yang jelas
Sementara itu, Konrad Laimer berpotensi naik ke jenjang gaji yang lebih tinggi. Gaji pemain asal Austria ini, termasuk bonus, mencapai angka puluhan juta euro, sehingga ia termasuk dalam kategori "pemain dengan gaji standar". Menurut kabar yang beredar, saat ini sedang berlangsung negosiasi yang alot di belakang layar mengenai perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027. Menurut Sky, spesialis pertahanan ini menuntut 15 juta euro per tahun untuk tetap bertahan dalam jangka panjang, sehingga pembicaraan tersebut saat ini dilaporkan ditunda.
Penghematan tambahan juga diharapkan dari kepergian Leon Goretzka yang akan datang, yang gajinya setara dengan Olise dan Diaz. Selain itu, Raphael Guerreiro (kontrak hingga 2026) diperkirakan akan meninggalkan klub, dengan gaji yang berada di kisaran Laimer. Alexander Nübel, yang saat ini dipinjamkan ke VfB Stuttgart, kabarnya akan dijual. Terkait Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) dan Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), petinggi Bayern berharap opsi pembelian masing-masing akan dieksekusi. Nicolas Jackson, yang didatangkan melalui status pinjaman menjelang penutupan jendela transfer, juga akan dihapus dari daftar gaji, karena FCB tidak akan mengeksekusi opsi pembelian untuk penyerang yang dipinjam dari Chelsea FC tersebut.
Bahwa Eberl merasakan tekanan dari atas, ia baru-baru ini mengisyaratkan terkait minat yang dikabarkan terhadap bintang muda Bundesliga Luka Vuskovic. "Kita tidak bisa merekrut setiap pemain bagus yang menurut publik harus bergabung dengan FC Bayern," kata Eberl sambil merujuk pada dewan pengawas yang kuat di bawah Presiden Kehormatan Uli Hoeneß dan mantan Ketua Eksekutif Karl-Heinz Rummenigge: "Karena pada akhirnya pihak lain akan datang dan berkata: 'Max, kita bukan mesin uang. Kita tidak bisa membengkakkan skuad seperti itu.' Oleh karena itu: Pemain yang sangat bagus tanpa diragukan lagi, tetapi fokus utama kami ada pada transfer internal, dan itu sudah diketahui."
Apakah FC Bayern memiliki rekening deposito kedua?
Bukan rahasia lagi bahwa Bayern Munich harus lebih berhemat secara finansial dibandingkan masa lalu. Presiden Kehormatan Uli Hoeneß telah beberapa kali menyoroti dalam beberapa bulan terakhir bahwa tidak banyak lagi yang tersisa dari rekening deposito legendaris klub asal Munich tersebut. Namun, Sport Bild kini mengungkap bahwa kerutan kekhawatiran di jajaran petinggi klub ternyata tidak sedalam yang mungkin diduga berdasarkan situasi keuangan mereka.
Menurut laporan tersebut, ternyata ada rekening deposito kedua yang dapat diakses Bayern jika terjadi keadaan darurat. Di Stadion GmbH, terdapat dana likuid dalam jumlah ratusan juta euro.
Namun, defisit harus dihindari dengan segala cara. Berkat pendapatan tambahan dari Piala Dunia Antarklub, Bayern masih mampu mencatatkan laba lagi tahun lalu. Laba bersih tahunan yang diraih mencapai 27,1 juta euro.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Rabu, 18 Maret 21.00 FC Bayern - Atalanta (Liga Champions) Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)