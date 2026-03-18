Apakah FC Bayern akan menghadapi masalah? Kebijakan penghematan Max Eberl dan rekening deposito kedua terungkap

Sementara itu, Konrad Laimer berpotensi naik ke jenjang gaji yang lebih tinggi. Gaji pemain asal Austria ini, termasuk bonus, mencapai angka puluhan juta euro, sehingga ia termasuk dalam kategori "pemain dengan gaji standar". Menurut kabar yang beredar, saat ini sedang berlangsung negosiasi yang alot di belakang layar mengenai perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027. Menurut Sky, spesialis pertahanan ini menuntut 15 juta euro per tahun untuk tetap bertahan dalam jangka panjang, sehingga pembicaraan tersebut saat ini dilaporkan ditunda.

Penghematan tambahan juga diharapkan dari kepergian Leon Goretzka yang akan datang, yang gajinya setara dengan Olise dan Diaz. Selain itu, Raphael Guerreiro (kontrak hingga 2026) diperkirakan akan meninggalkan klub, dengan gaji yang berada di kisaran Laimer. Alexander Nübel, yang saat ini dipinjamkan ke VfB Stuttgart, kabarnya akan dijual. Terkait Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) dan Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), petinggi Bayern berharap opsi pembelian masing-masing akan dieksekusi. Nicolas Jackson, yang didatangkan melalui status pinjaman menjelang penutupan jendela transfer, juga akan dihapus dari daftar gaji, karena FCB tidak akan mengeksekusi opsi pembelian untuk penyerang yang dipinjam dari Chelsea FC tersebut.

Bahwa Eberl merasakan tekanan dari atas, ia baru-baru ini mengisyaratkan terkait minat yang dikabarkan terhadap bintang muda Bundesliga Luka Vuskovic. "Kita tidak bisa merekrut setiap pemain bagus yang menurut publik harus bergabung dengan FC Bayern," kata Eberl sambil merujuk pada dewan pengawas yang kuat di bawah Presiden Kehormatan Uli Hoeneß dan mantan Ketua Eksekutif Karl-Heinz Rummenigge: "Karena pada akhirnya pihak lain akan datang dan berkata: 'Max, kita bukan mesin uang. Kita tidak bisa membengkakkan skuad seperti itu.' Oleh karena itu: Pemain yang sangat bagus tanpa diragukan lagi, tetapi fokus utama kami ada pada transfer internal, dan itu sudah diketahui."