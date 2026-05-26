Apakah Enzo Maresca telah setuju untuk bergabung dengan Man City? Kabar terbaru mengenai pencarian pengganti Pep Guardiola seiring hengkangnya Kolo Toure dan Pep Lijnders dari Etihad Stadium
Man City melanjutkan pembicaraan dengan Maresca
Manchester City telah mempercepat upaya mereka untuk mencari manajer baru, dengan Sky Sports melaporkan bahwa klub tersebut sedang melakukan pembicaraan dengan Enzo Maresca minggu ini. Pelatih asal Italia itu bukanlah sosok asing bagi klub, karena pernah menjabat sebagai asisten manajer selama musim 2022-23. Ia kemudian memimpin Leicester City, menangani 53 pertandingan dengan catatan mengesankan berupa 36 kemenangan, empat hasil imbang, dan 13 kekalahan sebelum bergabung dengan Chelsea.
Maresca meninggalkan London dalam keadaan yang tidak menyenangkan pada bulan Januari setelah memimpin 92 pertandingan, dengan catatan 55 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 21 kekalahan. Meskipun detail kontrak akhir masih belum disepakati, penyelesaiannya diperkirakan akan segera tercapai. Kompensasi yang cukup besar akan diperlukan untuk menyelesaikan transfer ini.
Paul Merson mendukung penunjukan tersebut
Seiring berjalannya negosiasi, pakar Sky Sports Paul Merson menyatakan keyakinannya yang mutlak terhadap kemungkinan penunjukan manajer tersebut. Ia berkata: "Saya menyukainya saat di Chelsea. Menurut saya, dia manajer yang bagus. Dia akan bergabung dengan Man City, dia pernah berada di sana sebelumnya, dan dia pernah bekerja di Liga Premier. Dia mengenal beberapa pemain di City. Saya pikir dia memenuhi semua kriteria. Dia tidak datang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dia tidak masuk ke liga yang belum pernah dia jalani. Saya pikir dia akan masuk dan beradaptasi dengan baik. Mereka juga membutuhkan beberapa pemain. Tapi inilah masalahnya: Liverpool, Arsenal, Man City, Man United, dan Chelsea semuanya membutuhkan pemain. Tidak banyak pemain yang tersedia. Siapa yang akan mampu merekrut dan memberikan gaji tertinggi kepada para pemain ini?"
Lima anggota staf belakang layar mengundurkan diri
Pada hari Selasa, Manchester City secara resmi mengonfirmasi hengkangnya lima anggota staf pendukung utama setelah berakhirnya musim ini. Pep Lijnders dan Kolo Toure, yang sama-sama bergabung untuk mendukung tim utama, akan meninggalkan Etihad Stadium. Mereka ditemani oleh pelatih kebugaran Lorenzo Buenaventura, staf operasional Manel Estiarte, serta kepala pelatih kiper Xabi Mancisidor.
Kepergian ini terjadi setelah musim yang penuh tantangan di mana Guardiola hengkang setelah gagal meraih gelar Liga Premier, yang berhasil diraih Arsenal. Klub ini juga tersingkir lebih awal di Liga Champions, yang berarti mereka pada akhirnya harus puas hanya mengangkat trofi Piala Liga dan Piala FA.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi City?
Guardiola kini akan mengambil cuti yang memang pantas ia dapatkan untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sementara itu, Manchester City harus menyelesaikan urusan hukumnya dengan Chelsea agar dapat secara resmi mengumumkan Maresca sebagai manajer barunya. Begitu hal itu dikonfirmasi, manajer baru tersebut akan segera memulai restrukturisasi stafnya dan mempersiapkan diri untuk musim Liga Premier yang akan datang.