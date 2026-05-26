Manchester City telah mempercepat upaya mereka untuk mencari manajer baru, dengan Sky Sports melaporkan bahwa klub tersebut sedang melakukan pembicaraan dengan Enzo Maresca minggu ini. Pelatih asal Italia itu bukanlah sosok asing bagi klub, karena pernah menjabat sebagai asisten manajer selama musim 2022-23. Ia kemudian memimpin Leicester City, menangani 53 pertandingan dengan catatan mengesankan berupa 36 kemenangan, empat hasil imbang, dan 13 kekalahan sebelum bergabung dengan Chelsea.

Maresca meninggalkan London dalam keadaan yang tidak menyenangkan pada bulan Januari setelah memimpin 92 pertandingan, dengan catatan 55 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 21 kekalahan. Meskipun detail kontrak akhir masih belum disepakati, penyelesaiannya diperkirakan akan segera tercapai. Kompensasi yang cukup besar akan diperlukan untuk menyelesaikan transfer ini.