Apakah Enzo Maresca akan diuntungkan oleh pengurangan poin Man City? Joleon Lescott menjelaskan mengapa penerus Pep Guardiola tidak akan mengandalkan sanksi FFP

City menyadari bahwa melepaskan diri dari seorang manajer legendaris bisa jadi sulit — mengingat Manchester United dan Arsenal sebelumnya juga mengalami kesulitan dalam mencari pengganti yang tepat untuk Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger masing-masing.

Ketika ditanya apakah ada kekhawatiran di Etihad bahwa masalah serupa mungkin akan terjadi, mengingat Maresca bekerja di bawah bayang-bayang yang cukup besar, Lescott — yang pernah meraih dua gelar Liga Premier bersama City — menambahkan: “Saya pikir kedua klub ini sedikit berbeda. Menurut saya, cara permainan telah berubah sekarang, dan ini bukan hanya soal Man City dan Man United, tapi bahkan Arsenal saat ini. Saya rasa City mengerti, dan saya rasa sebagian besar tim telah belajar dari transisi yang dialami Manchester United.

“Menurut saya, mereka dulu sangat bergantung pada Sir Alex, dan memang seharusnya begitu karena beliau telah meraih begitu banyak kesuksesan, dan klub tidak membiarkan Pep mengendalikan setiap aspek klub. Dia mengendalikan banyak hal, dia memiliki banyak pengaruh dalam banyak hal, tapi saya yakin, dan saya sadar bahwa ada banyak hal yang tidak dia campuri, dan klub juga tidak melibatkan dia, karena mereka sudah mempersiapkan masa depan setelah Pep.

“Hari di mana dia tidak lagi menjadi manajer pasti akan tiba, jadi saya yakin mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjalani transisi ini.

“Apakah itu berarti mereka akan terus maju dan memenangkan liga? Tidak ada jaminan. Saya tetap yakin Arsenal berada dalam posisi terbaik untuk melakukannya, di antara semua tim, berkat skuad yang mereka miliki—yang hampir sama—pelatihnya sudah lama berada di sana, dan mereka terbiasa bermain di Liga Champions.

“Jadi, jika kita melihat Liverpool memiliki pelatih baru, Chelsea juga memiliki pelatih baru, dan Man United kembali berpartisipasi di Liga Champions, ada begitu banyak faktor yang harus dihadapi klub-klub lain dibandingkan dengan tim-tim yang kita anggap sebagai favorit. Saya pikir Arsenal berada dalam posisi terbaik jika mempertimbangkan semua faktor tersebut.”