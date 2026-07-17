Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Apakah Enzo Maresca akan diuntungkan oleh pengurangan poin Man City? Joleon Lescott menjelaskan mengapa penerus Pep Guardiola tidak akan mengandalkan sanksi FFP
Guardiola mengakhiri masa jabatannya setelah 10 tahun dan 20 trofi
Maresca, yang pernah bekerja bersama Guardiola di Etihad Stadium, kini kembali ke lingkungan yang sudah tak asing baginya. Ia telah mengambil alih tugas yang tak mudah: mengikuti jejak sang pelatih legendaris.
Pendahulunya menghabiskan 10 tahun yang tak terlupakan di Manchester, meraih 20 trofi, dan meninggalkan jejak yang sangat sulit untuk diisi di bangku cadangan. Mencoba meniru prestasi seorang legenda modern bisa dianggap sebagai tugas yang hampir mustahil.
Maresca, mantan manajer Leicester dan Chelsea — yang pernah menikmati kesuksesan di Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA di Stamford Bridge — yakin bahwa ia mampu menghadapi tantangan ini. Namun, ia masih menunggu untuk mengetahui apakah City akan memulai musim 2026-27 dengan posisi yang setara dengan rival-rival domestiknya.
Saga FFP yang telah berlangsung lama — yang melibatkan setidaknya 115 dakwaan — diperkirakan akan mendapatkan putusan pada suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berbagai sanksi telah diperkirakan, mulai dari larangan transfer hingga denda besar, bahkan hingga pengusiran dari kasta tertinggi sepak bola Inggris.
- Getty/GOAL
Akankah Manchester City dikenai pengurangan poin akibat pelanggaran FFP?
City berisiko dikenai pengurangan poin, dan besaran pengurangan tersebut akan menentukan apakah mereka masih dianggap sebagai pesaing serius untuk meraih gelar juara lagi. Apakah berkurangnya ekspektasi tersebut akan membantu Maresca menyesuaikan diri dan memberinya waktu untuk menemukan ritme permainannya?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Lescott, mantan bek Citizens tersebut—dalam wawancara bersama BettingZonderCruks—mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak tahu bagaimana situasinya nanti. Saya yakin klub tidak menginginkan hal itu. Saya yakin dia juga tidak menginginkannya. Tidak ada yang menginginkan hal itu.
“Dia belum bergabung dengan City, dan City tidak menunjuknya untuk tidak memenangkan trofi, serta tidak bersaing di papan atas klasemen. Jadi terkait pengurangan poin, saya harap jumlahnya minimal, jika memang ada. Saya tidak mengetahui adanya hal seperti itu dalam waktu dekat, jadi saya yakin klub sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan liga, dan memenangkan setiap kompetisi yang mereka ikuti musim ini.”
Pelajaran yang dipetik dari Ferguson dan Wenger
City menyadari bahwa melepaskan diri dari seorang manajer legendaris bisa jadi sulit — mengingat Manchester United dan Arsenal sebelumnya juga mengalami kesulitan dalam mencari pengganti yang tepat untuk Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger masing-masing.
Ketika ditanya apakah ada kekhawatiran di Etihad bahwa masalah serupa mungkin akan terjadi, mengingat Maresca bekerja di bawah bayang-bayang yang cukup besar, Lescott — yang pernah meraih dua gelar Liga Premier bersama City — menambahkan: “Saya pikir kedua klub ini sedikit berbeda. Menurut saya, cara permainan telah berubah sekarang, dan ini bukan hanya soal Man City dan Man United, tapi bahkan Arsenal saat ini. Saya rasa City mengerti, dan saya rasa sebagian besar tim telah belajar dari transisi yang dialami Manchester United.
“Menurut saya, mereka dulu sangat bergantung pada Sir Alex, dan memang seharusnya begitu karena beliau telah meraih begitu banyak kesuksesan, dan klub tidak membiarkan Pep mengendalikan setiap aspek klub. Dia mengendalikan banyak hal, dia memiliki banyak pengaruh dalam banyak hal, tapi saya yakin, dan saya sadar bahwa ada banyak hal yang tidak dia campuri, dan klub juga tidak melibatkan dia, karena mereka sudah mempersiapkan masa depan setelah Pep.
“Hari di mana dia tidak lagi menjadi manajer pasti akan tiba, jadi saya yakin mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjalani transisi ini.
“Apakah itu berarti mereka akan terus maju dan memenangkan liga? Tidak ada jaminan. Saya tetap yakin Arsenal berada dalam posisi terbaik untuk melakukannya, di antara semua tim, berkat skuad yang mereka miliki—yang hampir sama—pelatihnya sudah lama berada di sana, dan mereka terbiasa bermain di Liga Champions.
“Jadi, jika kita melihat Liverpool memiliki pelatih baru, Chelsea juga memiliki pelatih baru, dan Man United kembali berpartisipasi di Liga Champions, ada begitu banyak faktor yang harus dihadapi klub-klub lain dibandingkan dengan tim-tim yang kita anggap sebagai favorit. Saya pikir Arsenal berada dalam posisi terbaik jika mempertimbangkan semua faktor tersebut.”
- Getty/GOAL
Jadwal Pertandingan Man City 2026-27: Awal Masa Kepemimpinan Maresca
Masa kepemimpinan Maresca akan dimulai dengan serangkaian pertandingan persahabatan pramusim, yang akan membawa City ke laga Community Shield melawan Arsenal pada 16 Agustus. Seminggu kemudian, mereka akan memulai musim Liga Premier di kandang melawan Bournemouth.
Masih harus dilihat bagaimana era baru ini akan berkembang di kubu biru Manchester, dan apakah dugaan kesalahan pengelolaan keuangan di masa lalu akan membuat Maresca harus berjuang mengejar ketertinggalan di masa kini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami