Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah Enzo Fernandez merupakan alternatif transfer Elliot Anderson bagi Manchester City? Kabar mengenai gelandang Chelsea tersebut dibahas seiring terungkapnya prioritas untuk bursa transfer musim panas
Target utama City di lini tengah terungkap
Saat City bersiap menghadapi era pasca-Guardiola, tim perekrutan telah menetapkan prioritas utama mereka untuk bursa transfer mendatang. Meskipun beberapa nama besar telah beredar, Elliot Anderson-lah yang berada di urutan teratas daftar incaran klub. City dilaporkan sedang berupaya keras untuk menyelesaikan kesepakatan dengan gelandang tersebut sebelum Piala Dunia dimulai, yang menunjukkan niat jelas untuk menyelesaikan urusan ini lebih awal. Rasa urgensi ini berasal dari keinginan untuk segera memperkuat lini tengah agar klub dapat fokus pada area lain dalam skuad.
"Yang paling menonjol dan tidak akan mengejutkan siapa pun adalah Elliot Anderson. Dia bukan hanya prioritas nomor satu City, tetapi klub juga ingin kesepakatan ini selesai sebelum Piala Dunia - dan itu semakin dekat. Ini bukan akhir dunia jika tidak selesai pada saat itu, tetapi City berusaha keras untuk menyelesaikannya agar mereka dapat beralih ke area lain yang perlu ditangani," jelas Simon Bajkowski melalui Manchester Evening News.
- (C)Getty Images
Posisi Enzo Fernandez dan pergerakan keluar dari lini tengah
Meskipun ada spekulasi yang mengaitkan Fernandez dengan kepindahan ke Etihad Stadium sebagai alternatif potensial, klub telah membantah keras rumor tersebut. Lini tengah tetap menjadi area yang dinamis bagi City musim panas ini, dengan beberapa pemain kunci yang berpotensi hengkang. Meskipun nama-nama seperti Sandro Tonali masih menjadi incaran, Fernandez saat ini bukanlah target bagi juara Liga Premier tersebut.
"Ada gelandang lain yang masuk dalam daftar pendek seperti Sandro Tonali, meskipun kabar dari dalam klub minggu ini menyebutkan bahwa Enzo Fernandez dari Chelsea bukanlah sosok yang diminati. Mendatangkan gelandang kedua bukanlah hal yang mendesak, tetapi dengan adanya keraguan mengenai masa depan Rodri, Nico Gonzalez, dan Mateo Kovacic, ada banyak pemain yang berpotensi pindah," kata Bajkowski.
Duo bek mempertimbangkan masa depan mereka
Situasi pasca-Guardiola juga telah mendorong para pemain senior di ruang ganti untuk mengevaluasi posisi mereka. Baik Josko Gvardiol maupun Ruben Dias dilaporkan sedang mempertimbangkan pilihan mereka, sebuah situasi yang muncul pasca pergantian manajer dan masalah cedera yang dialami masing-masing pemain. Dias, yang merupakan kandidat kapten, telah menyaksikan kepergian sahabat dekatnya Bernardo Silva dan belakangan ini kesulitan mendapatkan menit bermain, sementara Gvardiol sedang memulihkan diri dari beban fisik yang berat yang menyebabkan patah kaki pada bulan Januari.
City enggan kehilangan pilar pertahanan mereka, namun tetap mempertahankan kebijakan lama terkait pemain yang ingin hengkang. Bajkowski mengatakan: "City ingin mempertahankan kedua pemain tersebut, namun seperti halnya dengan setiap pemain, mereka akan mendengarkan tawaran jika ada yang ingin pergi. Namun, akan dibutuhkan jumlah yang cukup besar jika salah satu bek tersebut ingin hengkang."
- Getty Images Sport
Dilema Savinho
Masa depan Savinho tetap menjadi salah satu poin perdebatan saat klub mempertimbangkan potensi jangka panjangnya versus nilai pasarnya saat ini. Meskipun pemain asal Brasil ini memiliki banyak pendukung di dalam klub yang meyakini kehebatannya di masa depan, penunjukan Maresca dan pengaruh direktur olahraga baru Hugo Viana berpotensi mengubah arah keputusan ke arah penjualan. "Kriterianya sama seperti dengan pemain mana pun sebenarnya: menimbang seberapa berharganya dia dan potensinya di City dibandingkan dengan uang yang didapat dari menjual dan menggantikannya," kata Bajkowski.