Apakah Enzo Fernandez merupakan alternatif transfer Elliot Anderson bagi Manchester City? Kabar mengenai gelandang Chelsea tersebut dibahas seiring terungkapnya prioritas untuk bursa transfer musim panas

Saat City bersiap menghadapi era pasca-Guardiola, tim perekrutan telah menetapkan prioritas utama mereka untuk bursa transfer mendatang. Meskipun beberapa nama besar telah beredar, Elliot Anderson-lah yang berada di urutan teratas daftar incaran klub. City dilaporkan sedang berupaya keras untuk menyelesaikan kesepakatan dengan gelandang tersebut sebelum Piala Dunia dimulai, yang menunjukkan niat jelas untuk menyelesaikan urusan ini lebih awal. Rasa urgensi ini berasal dari keinginan untuk segera memperkuat lini tengah agar klub dapat fokus pada area lain dalam skuad.

"Yang paling menonjol dan tidak akan mengejutkan siapa pun adalah Elliot Anderson. Dia bukan hanya prioritas nomor satu City, tetapi klub juga ingin kesepakatan ini selesai sebelum Piala Dunia - dan itu semakin dekat. Ini bukan akhir dunia jika tidak selesai pada saat itu, tetapi City berusaha keras untuk menyelesaikannya agar mereka dapat beralih ke area lain yang perlu ditangani," jelas Simon Bajkowski melalui Manchester Evening News.