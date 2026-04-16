Apakah Enzo Fernandez akan bermain untuk Chelsea melawan Man Utd? Liam Rosenior memberikan kabar terbaru setelah sesi latihan terakhir
Fernandez kembali ke skuad
Fernandez secara resmi sudah bisa dipanggil untuk pertandingan krusial hari Sabtu melawan Manchester United di Stamford Bridge. Gelandang tersebut telah absen dalam dua pertandingan terakhir setelah menjalani skorsing yang dijatuhkan klub akibat komentarnya mengenai masa depannya dan kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid.
Berbicara kepada media menjelang kedatangan United, Rosenior menegaskan bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah menunjukkan performa yang cukup baik dalam latihan untuk mendapatkan kembali tempatnya di skuad. "Enzo telah bergabung dengan tim dan berlatih dengan sangat, sangat baik. Jadi, tidak ada yang berubah dalam hal pemilihan pemain untuk pertandingan ini," jelas manajer Chelsea tersebut. "Dia kembali ke tim minggu ini, dan suasananya sangat baik. Dalam hal dedikasi dan komitmennya, Enzo sangat luar biasa."
Alasan di balik penangguhan tersebut
Tindakan disiplin tersebut diambil setelah Fernandez secara terbuka menanggapi kabar ketertarikan dari Real Madrid, dengan menyatakan bahwa ia tidak yakin apakah akan tetap bertahan di Chelsea setelah musim panas nanti dan mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di ibu kota Spanyol. Rosenior bersikap tegas saat itu, dengan menegaskan bahwa pemain yang telah bertindak sebagai kapten selama Reece James absen tersebut telah "melampaui batas".
Selama absennya dalam dua pertandingan, Chelsea mengalami nasib yang beragam. Mereka meraih kemenangan telak 7-0 atas Port Vale di perempat final Piala FA, namun kesulitan di Liga Premier, menderita kekalahan 3-0 di kandang melawan Manchester City. Kembalinya dia memberikan dorongan signifikan bagi lini tengah yang kehilangan kendali selama kekalahan melawan The Citizens.
Kabar terbaru mengenai cedera para pemain bertahan The Blues
Selain kembalinya Fernandez, Rosenior juga memberikan informasi terbaru mengenai kondisi kebugaran skuadnya, dengan Trevoh Chalobah yang hampir kembali beraksi. Bek tersebut absen sejak Paris Saint-Germain menyingkirkan Chelsea dari Liga Champions, namun kini ia sudah kembali berlatih di lapangan Cobham.
"Trevoh berlatih hari ini, tapi belum sepenuhnya; itu adalah sesi latihan yang dimodifikasi," kata Rosenior. "Kami akan mengambil keputusan mengenai dirinya, tetapi dia sudah sangat, sangat dekat." Namun, tidak semuanya kabar baik bagi The Blues, karena kapten klub Reece James masih jauh dari kemungkinan kembali. Rosenior menambahkan, "Reece masih sedikit lebih jauh," karena bek kanan tersebut masih menjalani pemulihan dari cedera yang dideritanya saat melawan Newcastle sebulan lalu.
Colwill mempercepat proses pemulihan
Sebagai kabar baik yang signifikan bagi prospek jangka panjang pertahanan Chelsea, Levi Colwill menunjukkan kemajuan pesat dalam proses pemulihannya dari cedera ligamen anterior cruciate (ACL) yang serius. Lulusan akademi ini dijadwalkan tampil bersama tim U-21 dalam laga persahabatan tertutup pada hari Jumat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebugarannya.
Rosenior berharap pemain internasional Inggris ini dapat tampil untuk tim senior sebelum musim berakhir, dengan mengatakan, "Saya berharap [kita akan melihat Levi sebelum akhir musim], karena Levi adalah pemain yang luar biasa dan seorang pemimpin di ruang ganti. Ketika Anda mengalami cedera jangka panjang, seperti cedera yang dialami Levi, Anda membutuhkan masa rehabilitasi yang lama. Saya ingin memastikan dia sudah 100 persen siap secara kebugaran pertandingan sebelum kami mempertimbangkannya untuk tim utama."
Chelsea akan menjamu United di Stamford Bridge pada hari Sabtu untuk pertandingan "enam poin" yang sangat penting dalam perebutan tiket Liga Champions. The Blues yang berada di posisi keenam, saat ini dengan 48 poin, memiliki peluang untuk memperkecil jarak dengan United, yang menduduki posisi ketiga dengan 55 poin.