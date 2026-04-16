Apakah Enzo Fernandez akan bermain untuk Chelsea melawan Man Utd? Liam Rosenior memberikan kabar terbaru setelah sesi latihan terakhir

Sebagai kabar baik yang signifikan bagi prospek jangka panjang pertahanan Chelsea, Levi Colwill menunjukkan kemajuan pesat dalam proses pemulihannya dari cedera ligamen anterior cruciate (ACL) yang serius. Lulusan akademi ini dijadwalkan tampil bersama tim U-21 dalam laga persahabatan tertutup pada hari Jumat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebugarannya.

Rosenior berharap pemain internasional Inggris ini dapat tampil untuk tim senior sebelum musim berakhir, dengan mengatakan, "Saya berharap [kita akan melihat Levi sebelum akhir musim], karena Levi adalah pemain yang luar biasa dan seorang pemimpin di ruang ganti. Ketika Anda mengalami cedera jangka panjang, seperti cedera yang dialami Levi, Anda membutuhkan masa rehabilitasi yang lama. Saya ingin memastikan dia sudah 100 persen siap secara kebugaran pertandingan sebelum kami mempertimbangkannya untuk tim utama."

Chelsea akan menjamu United di Stamford Bridge pada hari Sabtu untuk pertandingan "enam poin" yang sangat penting dalam perebutan tiket Liga Champions. The Blues yang berada di posisi keenam, saat ini dengan 48 poin, memiliki peluang untuk memperkecil jarak dengan United, yang menduduki posisi ketiga dengan 55 poin.