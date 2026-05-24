Apakah Emi Martinez diragukan tampil di Piala Dunia bersama Argentina? Kabar terbaru soal ‘operasi’ jari yang patah, sementara Lionel Messi dan kawan-kawan menanti kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran kiper Aston Villa tersebut
Martinez mengalami patah jari setelah insiden menegangkan di final Liga Europa
Dalam perkembangan mengejutkan pasca kemenangan Aston Villa 3-0 atas Freiburg di final Liga Europa, Martinez mengungkapkan bahwa ia bermain meski jari tangannya patah. Kiper tersebut mengatakan cedera itu terjadi saat pemanasan sebelum pertandingan. Pemeriksaan medis kemudian mengonfirmasi adanya retak kecil pada jari manis tangan kanannya, seperti dilansir TyC Sport.
Awalnya dikhawatirkan kiper tersebut mungkin memerlukan operasi menjelang kampanye Piala Dunia Argentina di Amerika Utara. Namun, kabar terbaru ini memberikan sedikit kelegaan bagi Lionel Scaloni dan juara bertahan. Martinez dilaporkan tidak perlu menjalani operasi, dengan perkiraan waktu pemulihannya sekitar 20 hari.
Martinez berbagi pengalamannya bermain meski sedang cedera
Martinez menanggapi cedera tersebut setelah perayaan Villa dan mengakui bahwa ia telah menahan rasa sakit sepanjang pertandingan final. Ia mengatakan kepada ESPN: "Hari ini jari saya patah saat pemanasan, tapi saya tidak menganggapnya sebagai hal yang buruk. Saya belum pernah patah jari sebelumnya, dan setiap kali saya mencoba menangkap bola, jari itu malah tergelincir ke arah lain. Tapi, hal-hal seperti ini memang harus dilalui."
Argentina harus menanti dengan cemas menjelang laga pembuka Piala Dunia
Meskipun Martinez terhindar dari operasi, ia diperkirakan akan absen dalam laga-laga persahabatan terakhir Argentina menjelang Piala Dunia. Albiceleste dijadwalkan menghadapi Honduras pada 6 Juni di Texas sebelum bertanding melawan Islandia tiga hari kemudian di Alabama. Pemain berusia 33 tahun itu akan fokus pada rehabilitasi sementara tim medis Argentina memantau perkembangannya dengan cermat.
Setiap penundaan dalam pemulihan dapat memaksa Scaloni untuk mempertimbangkan opsi alternatif sebelum turnamen dimulai. Argentina akan memulai pertahanan gelar mereka melawan Aljazair pada 17 Juni di Arrowhead Stadium di Kansas City. Berdasarkan perkiraan pemulihan saat ini, Martinez mungkin bisa bermain, tetapi kekhawatiran tetap ada terkait kurangnya kebugaran pertandingan menjelang kompetisi.
Berlomba melawan waktu sebelum Argentina memulai upaya mempertahankan gelar
Prioritas Argentina kini adalah memastikan Martinez pulih sepenuhnya menjelang dimulainya Piala Dunia. Kiper ini telah menjadi salah satu figur paling berpengaruh di tim berkat kepemimpinannya dan penampilannya di momen-momen krusial. Dengan Lionel Messi memimpin skuad untuk mempertahankan gelar juara, Scaloni berharap kiper utamanya itu dapat kembali tanpa kendala. Martinez mungkin masih bisa tampil dalam laga melawan Aljazair, namun proses pemulihannya dalam beberapa pekan ke depan akan dipantau dengan cermat.