Dalam perkembangan mengejutkan pasca kemenangan Aston Villa 3-0 atas Freiburg di final Liga Europa, Martinez mengungkapkan bahwa ia bermain meski jari tangannya patah. Kiper tersebut mengatakan cedera itu terjadi saat pemanasan sebelum pertandingan. Pemeriksaan medis kemudian mengonfirmasi adanya retak kecil pada jari manis tangan kanannya, seperti dilansir TyC Sport.

Awalnya dikhawatirkan kiper tersebut mungkin memerlukan operasi menjelang kampanye Piala Dunia Argentina di Amerika Utara. Namun, kabar terbaru ini memberikan sedikit kelegaan bagi Lionel Scaloni dan juara bertahan. Martinez dilaporkan tidak perlu menjalani operasi, dengan perkiraan waktu pemulihannya sekitar 20 hari.