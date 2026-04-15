Said El Mala
Apakah El Mala akan bergabung dengan Liga Premier? Presiden Koln mengatakan mereka akan 'gila' jika membiarkan pemain yang diincar Brighton seharga €50 juta itu hengkang

Presiden Koln, Jorn Stobbe, telah melontarkan peringatan keras kepada klub-klub Liga Premier yang tertarik pada bintang muda Said El Mala. Setelah menorehkan musim debut yang gemilang di Bundesliga, penyerang muda ini santer dikaitkan dengan kepindahan ke Inggris. Namun, pihak klub Jerman tersebut tetap bertekad untuk mempertahankan aset berharga mereka, dengan menegaskan bahwa menjualnya saat ini adalah tindakan yang tidak masuk akal.

  • Koln berjuang untuk mempertahankan aset berharga mereka

    Koln sangat menyadari meningkatnya minat dari klub-klub elit Eropa terhadap El Mala. Kenaikan performa remaja ini tidak luput dari perhatian, namun The Billy Goats tetap teguh pada pendirian mereka. Dalam wawancara di podcast L'Immo, presiden klub Stobbe menegaskan dengan tegas bahwa mereka tidak akan terpaksa melakukan penjualan terburu-buru selama jendela transfer mendatang. Menanggapi spekulasi seputar senjata ofensif terpenting mereka, ia menyatakan: "Kami akan sangat gila jika membiarkan pemain hebat seperti itu pergi terlalu dini."

  • Said El MalaGetty Images

    Brighton menjadi klub Inggris yang paling tertarik pada sang penyerang

    Dengan minat Bayern Munich yang dilaporkan mulai mereda, pintu kini terbuka lebar bagi klub-klub Inggris. Brighton saat ini memimpin perburuan, meski mereka menghadapi persaingan ketat dari Chelsea dan Newcastle. Untuk menangkis raksasa-raksasa Liga Premier ini, klub Bundesliga tersebut sedang menyiapkan kontrak baru. Stobbe menegaskan niat mereka, dengan mengatakan: "Tentu saja, kami akan mengajukan tawaran kepadanya dengan memanfaatkan jaringan kami – tidak hanya secara finansial, tetapi juga di bidang-bidang lain. Kami dapat menawarkan kepadanya lingkungan di mana ia dapat berkembang dengan luar biasa. Ia adalah pemain yang sangat muda, sangat berbakat, dan telah membuktikannya."

  • Nilai pasar yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh Billy Goats

    Meskipun pihak manajemen ingin mempertahankannya, setiap pemain berbakat pasti memiliki harga. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pihak yang tertarik harus mengajukan tawaran setidaknya €50 juta agar klub asal Jerman itu bersedia duduk di meja perundingan. El Mala, yang telah mencetak 11 gol dan empat assist musim ini, tetap bungkam mengenai masa depannya. Ketika ditanya oleh DAZN pada akhir pekan lalu apakah kepergian di musim panas tidak mungkin terjadi, ia hanya menjawab: "Saya tidak bisa mengatakan." Tanpa klausul pelepasan dalam kontraknya saat ini, yang berlaku hingga 2030, Koln memiliki keunggulan signifikan dalam menuntut penilaian sebesar €50 juta.

  • Said El MalaGetty

    Bagaimana masa depan sang bintang muda Jerman?

    Kecuali ada klub papan atas Liga Premier yang bersedia membayar harga yang sangat tinggi itu, El Mala diperkirakan akan tetap bertahan di Jerman untuk satu musim lagi. Fokus utamanya saat ini adalah mengakhiri musim ini dengan gemilang, memastikan tempat reguler di tim utama, dan akhirnya mencatatkan debutnya yang telah lama dinantikan bersama tim nasional senior.

