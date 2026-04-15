Apakah El Mala akan bergabung dengan Liga Premier? Presiden Koln mengatakan mereka akan 'gila' jika membiarkan pemain yang diincar Brighton seharga €50 juta itu hengkang

Meskipun pihak manajemen ingin mempertahankannya, setiap pemain berbakat pasti memiliki harga. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pihak yang tertarik harus mengajukan tawaran setidaknya €50 juta agar klub asal Jerman itu bersedia duduk di meja perundingan. El Mala, yang telah mencetak 11 gol dan empat assist musim ini, tetap bungkam mengenai masa depannya. Ketika ditanya oleh DAZN pada akhir pekan lalu apakah kepergian di musim panas tidak mungkin terjadi, ia hanya menjawab: "Saya tidak bisa mengatakan." Tanpa klausul pelepasan dalam kontraknya saat ini, yang berlaku hingga 2030, Koln memiliki keunggulan signifikan dalam menuntut penilaian sebesar €50 juta.