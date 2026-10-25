Apakah El Clasico Berubah Menjadi Bencana? Pukulan Courtois Menempatkan Mourinho dalam Ujian Mengerikan

Real Madrid memasuki laga El Clasico menghadapi Barcelona, yang dijadwalkan pada Minggu malam, dalam pekan kesepuluh La Liga, di tengah kekhawatiran defensif yang berlipat ganda menghadapi kekuatan serang dahsyat sang rival.

Tim asuhan Jose Mourinho gagal mempertahankan gawangnya tetap perawan kecuali dua kali selama 12 pertandingan pertama di musim ini, sebelum menerima pukulan baru dengan dicoretnya kiper mereka Thibaut Courtois pada saat-saat terakhir akibat gangguan kesehatan.

Krisis ini datang pada momen yang sangat sensitif, karena Barcelona menjamu rival tradisionalnya setelah mencetak 39 gol dalam 9 pertandingan pertama di La Liga, dengan rata-rata lebih dari 4 gol per pertandingan, sementara Real Madrid terpaksa menjalani laga ini tanpa kiper utama mereka, sesuai pengumuman medis yang dikeluarkan oleh klub, siang hari ini, Minggu.