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Apakah El Clasico Berubah Menjadi Bencana? Pukulan Courtois Menempatkan Mourinho dalam Ujian Mengerikan

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
L. Yamal
T. Courtois
J. Mourinho
Raphinha
FEATURES
Analysis
Spanyol
Belgia
Portugal
Brasil

Lini pertahanan Madrid dalam misi sulit untuk melindungi gawangnya

Real Madrid memasuki laga El Clasico menghadapi Barcelona, yang dijadwalkan pada Minggu malam, dalam pekan kesepuluh La Liga, di tengah kekhawatiran defensif yang berlipat ganda menghadapi kekuatan serang dahsyat sang rival.

Tim asuhan Jose Mourinho gagal mempertahankan gawangnya tetap perawan kecuali dua kali selama 12 pertandingan pertama di musim ini, sebelum menerima pukulan baru dengan dicoretnya kiper mereka Thibaut Courtois pada saat-saat terakhir akibat gangguan kesehatan.

Krisis ini datang pada momen yang sangat sensitif, karena Barcelona menjamu rival tradisionalnya setelah mencetak 39 gol dalam 9 pertandingan pertama di La Liga, dengan rata-rata lebih dari 4 gol per pertandingan, sementara Real Madrid terpaksa menjalani laga ini tanpa kiper utama mereka, sesuai pengumuman medis yang dikeluarkan oleh klub, siang hari ini, Minggu.

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  • Pertahanan Real Madrid rapuh, Barcelona manfaatkan setiap peluang

    Masalah lini belakang Real Madrid telah berlangsung sejak musim lalu, di tengah kesulitan tim dalam menerapkan sistem pertahanan kolektif yang solid, disertai kritik yang ditujukan kepada para pemain lini depan karena tidak memberikan dukungan defensif yang dibutuhkan.

    Tim asuhan Mourinho hanya berhasil mencatatkan nirbobol saat menghadapi Malaga dan Villarreal di La Liga, dan kedua pertandingan itu berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, menurut statistik yang dirilis surat kabar as sebelum pertandingan.

    Hal ini mencerminkan besarnya tantangan yang menanti pelatih asal Portugal itu dalam menghadapi lini serang Barcelona, yang menampilkan angka-angka luar biasa sejak awal musim, dengan memenangi sembilan laga pertamanya di liga, mencetak 39 gol, sementara gawangnya kebobolan 9 kali, menyamai rekor awal musim terbaik dalam sejarah kompetisi, yang dicatatkan Real Madrid pada musim 1968-1969.

    Selain itu, koleksi gol tim Catalan itu mencapai 50 gol (dan kebobolan 15) dalam 12 pertandingan di seluruh kompetisi, menurut statistik.

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  • Yamal dan Raphinha: Serangan yang Menghancurkan

    Lamine Yamal menonjol sebagai salah satu senjata serang paling tajam milik Barcelona, setelah mencetak 8 gol dan memberikan 6 assist dalam 9 pertandingan pertama di liga, sehingga mencapai 14 kontribusi gol, menurut statistik "Opta".

    Barcelona memiliki lebih dari satu sumber ancaman, mengingat efektivitas serangan yang ditunjukkan tim selama kemenangan-kemenangan besar mereka, di antaranya kemenangan atas Elche dengan skor 5-0, Valencia dengan lima gol tanpa balas, dan Racing Santander 7-2, sebelum mengalahkan Real Betis 5-2. Meski Barcelona kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 2-4 di Liga Champions Eropa, catatan domestik mereka menegaskan kemampuan untuk menghukum setiap kemunduran defensif, yang membuat para pemain Real Madrid harus mempersempit ruang dan mencegah bola sampai dengan mudah ke sosok-sosok kunci permainan serangan.

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  • Absennya Courtois Lipat Gandakan Kekhawatiran Mourinho Jelang El Clasico

    Masalah Real Madrid semakin bertambah beberapa jam jelang El Clasico, setelah klub mengumumkan absennya Thibaut Courtois akibat terserang gejala flu, lalu memanggil kiper muda Ilya Voloshin sebagai gantinya.

    Absennya Courtois menjadi pukulan telak bagi Los Blancos, terlebih kiper asal Belgia itu merupakan sosok yang berpengaruh dalam menyelamatkan timnya pada laga-laga terakhir, di saat Real Madrid membutuhkan performa pertahanan yang lebih solid untuk menghadapi serangan Barcelona.

    Thibaut Courtois telah bermain dalam 12 laga bersama Real Madrid di LaLiga dan Liga Champions sebelum El Clasico, dengan total 1080 menit, di mana ia kebobolan 14 gol dan melakukan 45 penyelamatan, sementara ia hanya mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan saja, menurut statistik situs resmi Real Madrid.

    Di level LaLiga saja, kiper Belgia itu bermain dalam 9 laga dan kebobolan 9 gol, serta melakukan 29 penyelamatan dengan persentase penyelamatan mencapai 76,3%.

    Mourinho menghadapi ujian taktik yang rumit dan menakutkan yang bisa mengubah El Clasico menjadi malapetaka; sebab tantangannya tidak terbatas pada menutupi absennya kiper utama, tetapi juga meluas pada upaya mengatasi kelemahan kolektif yang membuat lawan berulang kali mampu mencapai gawangnya, di tengah kuatnya gudang serangan Barcelona.

    Meningkatkan pressing dari lini depan dan mempersempit ruang di antara lini akan menjadi dua faktor penentu jika Real Madrid ingin membatasi bahaya Barcelona dan membawa pulang hasil positif dari El Clasico.

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