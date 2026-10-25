Real Madrid memasuki laga El Clasico melawan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam, dalam pekan kesepuluh La Liga, di tengah kekhawatiran lini belakang yang berlipat ganda menghadapi kekuatan serang dahsyat sang rival.

Tim asuhan Jose Mourinho gagal menjaga gawangnya tetap bersih kecuali hanya dua kali dalam 12 pertandingan pertama musim ini, sebelum mendapat pukulan baru dengan tersingkirnya penjaga gawang mereka, Thibaut Courtois, di saat-saat terakhir akibat gangguan kesehatan, sebelum munculnya kabar simpang siur soal kemungkinan kembalinya ia dan tampil dalam pertandingan, yang akan ditentukan oleh pemeriksaan medis.

Barcelona menjamu rival tradisionalnya setelah mencetak 39 gol dalam 9 pertandingan pertama di Liga Spanyol, dengan rata-rata lebih dari 4 gol per pertandingan, sementara Real Madrid akan terpaksa menjalani laga tanpa penjaga gawang utamanya, sesuai pengumuman medis yang dikeluarkan klub, pada siang hari ini, Minggu.