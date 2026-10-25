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Apakah El Clasico Akan Berubah Menjadi Bencana? Mourinho di Hadapan Ujian yang Menakutkan

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
L. Yamal
T. Courtois
J. Mourinho
Raphinha
FEATURES
Analysis
Spanyol
Belgia
Portugal
Brasil

Lini belakang Madrid dalam misi sulit melindungi gawangnya

Real Madrid memasuki laga El Clasico melawan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam, dalam pekan kesepuluh La Liga, di tengah kekhawatiran lini belakang yang berlipat ganda menghadapi kekuatan serang dahsyat sang rival.

Tim asuhan Jose Mourinho gagal menjaga gawangnya tetap bersih kecuali hanya dua kali dalam 12 pertandingan pertama musim ini, sebelum mendapat pukulan baru dengan tersingkirnya penjaga gawang mereka, Thibaut Courtois, di saat-saat terakhir akibat gangguan kesehatan, sebelum munculnya kabar simpang siur soal kemungkinan kembalinya ia dan tampil dalam pertandingan, yang akan ditentukan oleh pemeriksaan medis.

Barcelona menjamu rival tradisionalnya setelah mencetak 39 gol dalam 9 pertandingan pertama di Liga Spanyol, dengan rata-rata lebih dari 4 gol per pertandingan, sementara Real Madrid akan terpaksa menjalani laga tanpa penjaga gawang utamanya, sesuai pengumuman medis yang dikeluarkan klub, pada siang hari ini, Minggu.

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  • Pertahanan Real Madrid tak kokoh, Barcelona manfaatkan setiap peluang

    Masalah lini pertahanan Real Madrid sudah berlangsung sejak musim lalu, di tengah kesulitan tim dalam menerapkan sistem pertahanan kolektif yang solid, disertai kritik yang diarahkan kepada para pemain lini depan karena tidak memberikan dukungan defensif yang dibutuhkan.

    Tim asuhan Mourinho hanya berhasil mencatatkan nirbobol saat menghadapi Malaga dan Villarreal di Liga, dan kedua pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, menurut statistik yang dirilis surat kabar as sebelum pertandingan.

    Hal ini mencerminkan besarnya tantangan yang menanti pelatih asal Portugal itu dalam menghadapi lini serang Barcelona, yang menampilkan angka-angka luar biasa sejak awal musim, di mana mereka memenangi sembilan pertandingan pertama di liga, mencetak 39 gol, sementara gawang mereka kebobolan 9 kali, menyamai rekor awal terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut, yang dicatatkan Real Madrid pada musim 1968-1969.

    Koleksi gol tim Catalan itu juga mencapai 50 gol (dan kebobolan 15) dalam 12 pertandingan di seluruh kompetisi, berdasarkan statistik.

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  • Yamal dan Raphinha: Lini Serang yang Mematikan

    Lamine Yamal menonjol sebagai salah satu senjata serang paling tajam milik Barcelona, setelah mencetak 8 gol dan memberikan 6 assist dalam 9 pertandingan pertamanya di liga, sehingga total kontribusi golnya mencapai 14, menurut statistik "Opta".

    Barcelona memiliki lebih dari satu sumber ancaman, mengingat efektivitas serangan yang ditunjukkan tim dalam sejumlah kemenangan besarnya, di antaranya menang 5-0 atas Elche, 5-0 atas Valencia, 7-2 atas Racing Santander, sebelum mengalahkan Real Betis 5-2.

    Meski Barcelona kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, catatan domestiknya menegaskan kemampuannya menghukum setiap penurunan daya tahan lini belakang, dan hal itu menempatkan para pemain Real Madrid pada keharusan untuk mempersempit ruang serta mencegah bola sampai dengan mudah ke titik-titik kunci permainan serang.

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  • Kekhawatiran absennya Courtois

    Masalah Real Madrid semakin bertambah beberapa jam menjelang El Clasico, setelah klub mengumumkan absennya Thibaut Courtois akibat gejala flu, kemudian memanggil kiper muda Ilya Fedorov sebagai penggantinya.

    Jika Courtois absen, hal itu akan menjadi pukulan berat bagi Los Blancos, terutama karena kiper asal Belgia tersebut merupakan sosok yang berpengaruh dalam menyelamatkan timnya pada beberapa laga terakhir, di saat Real Madrid membutuhkan penampilan defensif yang lebih solid untuk menghadapi serangan Barcelona.

    Thibaut Courtois telah menjalani 12 pertandingan bersama Real Madrid di La Liga dan Liga Champions sebelum El Clasico, dengan total 1080 menit, di mana ia kebobolan 14 gol dan melakukan 45 penyelamatan, sementara ia hanya mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan saja, berdasarkan statistik situs resmi Real Madrid.

    Di level La Liga saja, kiper Belgia itu telah menjalani 9 pertandingan dan kebobolan 9 gol, serta melakukan 29 penyelamatan dengan persentase penyelamatan mencapai 76,3%.

    Bagaimanapun, Mourinho mendapati dirinya menghadapi ujian taktis yang rumit dan menakutkan yang bisa mengubah El Clasico menjadi bencana; sebab tantangannya tidak terbatas pada menutupi absennya kiper utamanya, tetapi juga meluas hingga mengatasi kelemahan kolektif yang membuat para lawan dapat menembus gawangnya secara berulang kali, di tengah kuatnya kekuatan serangan Barcelona.

    Meningkatkan tekanan dari lini depan dan mempersempit ruang antarlini akan menjadi dua faktor penentu jika Real Madrid ingin membatasi bahaya Barcelona dan membawa pulang hasil positif dari El Clasico.

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