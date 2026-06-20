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Jeremy Doku Belgium 2026Getty
Gianluca Minchiotti

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Apakah Doku meninggalkan Piala Dunia karena kelahiran anaknya? Kontroversi pun meletus

Belgium
J. Doku
World Cup

"Tak seorang pun ayah seharusnya melewatkan acara seperti ini," kata penyerang asal Belgia itu. Namun, tidak semua orang sependapat

Jeremy Doku menjadi sorotan dalam perdebatan sengit di Belgia setelah menyatakan bahwa, jika diperlukan, ia akan meninggalkan sementara pemusatan latihan tim nasional untuk menyaksikan kelahiran anak pertamanya. Pemain sayap Belgia tersebut, yang sedang berlaga di Piala Dunia, menjelaskan keinginannya untuk mendampingi pasangannya jika persalinan bertepatan dengan masa kompetisi.


Sikap yang jelas dari sang pemain ini langsung memicu perdebatan antara mereka yang menganggap keluarga sebagai prioritas mutlak dan mereka yang justru menganggap Piala Dunia sebagai kesempatan sekali seumur hidup dalam karier seorang atlet. "Tidak ada ayah yang seharusnya melewatkan peristiwa seperti ini," kata Doku, seperti dilansir Il Corriere dello Sport, sambil menjelaskan alasannya yang mendapat dukungan luas dari para penggemar dan para pakar.


  • Topik ini juga dibahas dalam liputan L’Équipe, di mana jurnalis France Pierron menyampaikan sudut pandang yang berbeda, dengan menekankan nilai unik Piala Dunia bagi seorang pesepakbola profesional. “Ayah tidak berperan apa-apa saat kelahiran, itu fakta,” ujarnya, pernyataan yang tak terhindarkan memicu kontroversi. Mantan petinju Brahim Asloum pun membela pemain timnas Belgia tersebut, dengan tegas membalas: “Seorang anak adalah seluruh hidupmu.” Pernyataan tersebut mendapat banyak dukungan, terutama di media sosial, di mana sebagian besar pengguna mendukung keputusan Doku.


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