Apakah Doku meninggalkan Piala Dunia karena kelahiran anaknya? Kontroversi pun meletus

Jeremy Doku menjadi sorotan dalam perdebatan sengit di Belgia setelah menyatakan bahwa, jika diperlukan, ia akan meninggalkan sementara pemusatan latihan tim nasional untuk menyaksikan kelahiran anak pertamanya. Pemain sayap Belgia tersebut, yang sedang berlaga di Piala Dunia, menjelaskan keinginannya untuk mendampingi pasangannya jika persalinan bertepatan dengan masa kompetisi.





Sikap yang jelas dari sang pemain ini langsung memicu perdebatan antara mereka yang menganggap keluarga sebagai prioritas mutlak dan mereka yang justru menganggap Piala Dunia sebagai kesempatan sekali seumur hidup dalam karier seorang atlet. "Tidak ada ayah yang seharusnya melewatkan peristiwa seperti ini," kata Doku, seperti dilansir Il Corriere dello Sport, sambil menjelaskan alasannya yang mendapat dukungan luas dari para penggemar dan para pakar.



