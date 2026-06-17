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Apakah Didier Deschamps tidak menonton Liga Champions? Tiga hal yang menarik perhatian dalam kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal di Piala Dunia
Apakah Didier Deschamps tidak menonton Liga Champions?
Awalnya Spanyol, kini Prancis: Meskipun pada akhirnya segalanya berjalan lancar bagi runner-up Piala Dunia itu, para favorit utama setidaknya untuk sementara waktu menjadi korban kelambanan mereka sendiri dalam pertandingan pembuka mereka.
Tentu saja, Senegal berada di level yang berbeda dibandingkan Kap Verde, sehingga kemenangan 3-1 Prancis yang pada akhirnya memang pantas itu, secara keseluruhan patut diapresiasi. Namun, penampilan Prancis di babak pertama ini tetap mengkhawatirkan.
Bahkan menurut skala kehati-hatian Deschamps yang sudah sangat rendah, para pemain Prancis tampil terlalu pasif dan menunggu-nunggu. Namun, yang paling mengejutkan adalah kurangnya tempo saat Prancis memulai pertandingan. Padahal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doue, dan juga bintang Bayern, Michael Olise, termasuk di antara pemain tercepat di dunia, baik saat menguasai bola maupun tidak. Memang, secara umum dari Piala Dunia—dan khususnya dari turnamen raksasa seperti ini—tidak diharapkan muncul tren taktis baru. Namun, bahwa pertandingan sepak bola kelas atas memiliki kecepatan tertentu, hal itu tidak hanya terlihat di Liga Champions.
Tentu saja, Prancis memperketat permainan di babak kedua, mempercepat tempo pertandingan, dan dengan cepat menciptakan peluang-peluang berkualitas tinggi serta meraih kemenangan 3-1 yang sangat layak, tetapi kesan dari babak pertama ini sangat membekas dan seharusnya menjadi peringatan bagi Deschamps, sama halnya dengan pelatih Spanyol Luis de la Fuente dan juga Carlo Ancelotti dari Brasil.
Sampai pertandingan grup kedua, para pelatih kali ini memang memiliki waktu untuk melatih taktik baru: Mungkin mereka sebaiknya menonton terlebih dahulu pertandingan Liga Champions Bayern München dan Paris Saint-Germain, serta melihat bagaimana pelatih sepak bola modern dan tim mereka merayakan sepak bola saat ini.
- AFP
Kylian Mbappe boleh melakukan apa saja
Namun, akan terlalu mudah untuk menyalahkan taktik bertahan Deschamps sebagai satu-satunya penyebab penampilan Prancis yang kurang memuaskan di babak pertama. Pelatih tim nasional Prancis ini tidak akan mengubah strateginya di pertandingan-pertandingan terakhirnya, dan pada akhirnya tim-timnya memang biasanya mampu tampil maksimal. Dan fakta bahwa seorang pemain tidak langsung mengejar bola setelah kehilangan penguasaan, sehingga menyebabkan peluang emas—termasuk tendangan yang membentur tiang gawang—dari mantan pemain pinjaman Bayern, Nicolas Jackson, tentu saja bukan karena visi Deschamps dan ajarannya. Itu sepenuhnya kesalahan Kylian Mbappé sendiri.
Namun, wajar jika setelah skor 3-1 ini yang paling banyak dibicarakan adalah rekor spektakuler Mbappé dan dua golnya—terutama karena gol keduanya yang benar-benar luar biasa dari jarak jauh menjelang akhir pertandingan. Mbappé telah mencetak 58 gol dalam hanya 99 penampilan internasionalnya—tidak ada pemain Prancis mana pun yang pernah mencetak lebih banyak dari itu. Sebuah tonggak sejarah lain dalam karier yang penuh dengan pencapaian luar biasa. Dan setidaknya satu pencapaian luar biasa lainnya sudah di depan mata: Ia hanya membutuhkan dua gol lagi di Piala Dunia 2026 untuk menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Dan Prancis, setelah kemenangan 3-1 yang sangat layak ini pada laga pembuka, tetap menjadi favorit utama turnamen ini.
Mbappé baru berusia 19 tahun saat ia menjadi juara dunia bersama Prancis di Rusia pada 2018; keempat golnya sangat penting dalam perjalanan meraih gelar tersebut, dan ia terpilih sebagai pemain muda terbaik turnamen. Pada 2022, ia terlibat dalam duel epik melawan Lionel Messi dan tim Argentina di final, serta nyaris sendirian mempertahankan peluang Prancis meraih gelar berkat hat-trick-nya dalam pertandingan final yang berakhir imbang 3-3 pada waktu reguler. Dengan delapan gol, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.
Mbappé, tampaknya, akan mendominasi sepak bola dunia dalam beberapa tahun mendatang dan memimpin era pasca-Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, dalam empat tahun terakhir, ada perubahan: Meskipun Mbappe mencetak banyak gol untuk Real Madrid musim ini dan akhirnya menjadi tokoh utama di Los Blancos sebagaimana mestinya, gelar-gelar besar justru diraih oleh tim lain: misalnya mantan klubnya, PSG, yang ia tinggalkan di tengah perselisihan. Gelar Pemain Terbaik Dunia terakhir kali diraih oleh Ousmane Dembele dari Paris Saint-Germain, sementara Desire Doue dan Michael Olise dari Bayern Munich sudah lama dianggap sebagai pemain yang lebih menarik daripada Mbappe. Ngomong-ngomong, keempatnya kini tampaknya benar-benar menikmati tugas bertahan, dan bukan hanya di tim nasional. Dalam hal ini, mereka jelas lebih unggul dari Mbappe. Namun, jika Mbappe terus mencetak gol-gol seperti itu, bahkan Deschamps pun akan memaafkannya jika suatu saat ia tidak mengejar bola setelah kehilangan penguasaan.
- AFP
Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia berikutnya mungkin benar-benar berasal dari FC Bayern
Sejak 1981, tidak ada lagi pemain FC Bayern München yang berhasil memenangkan Ballon d’Or. Karl-Heinz Rummenigge, yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan dulunya merupakan penyerang kelas dunia, bahkan berhasil meraih trofi tersebut dua kali berturut-turut. Sejak saat itu, ada beberapa kali wajah-wajah muram di München, misalnya ketika Franck Ribéry gagal meraihnya pada 2013 atau ketika upacara pada 2020 dibatalkan akibat pandemi dan Covid-19 sehingga Robert Lewandowski kehilangan trofi tersebut (meskipun demikian, penyerang tersebut kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dalam ajang serupa yang diselenggarakan FIFA pada dua tahun berikutnya).
Namun, tahun ini, seorang pemain FC Bayern mungkin benar-benar bisa kembali memenangkan Ballon d’Or. Dengan kehadiran Harry Kane dan Michael Olise dari Inggris, bahkan ada dua pemain yang dianggap memiliki peluang; Sementara Kane dan rekan-rekan Inggrisnya tentu saja harus membuktikan terlebih dahulu bahwa apa yang disebut sebagai “Generasi Emas” ini benar-benar bisa lebih sukses daripada semua pendahulunya, Michael Olise menghadapi masalah karena ia memiliki banyak pesaing di skuad Prancis yang luar biasa—dan mereka pun baru-baru ini tampil gemilang: Dembele kembali memenangkan Liga Champions, dan Mbappe ya tetaplah Mbappe.
Namun, ada satu hal yang bisa memberi harapan bagi Olise dan Bayern: Setelah kemenangan 3-1 atas Senegal, juri FIFA justru tidak memilih Mbappe—yang mencetak dua gol dan menjadi ikon Piala Dunia—sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, melainkan: Olise. Hal itu memang sepenuhnya tepat — permainan Olise memang memukau, sehingga Deschamps memindahkannya dari sayap kanan ke tengah pada babak kedua, yang secara signifikan mengubah dinamika pertandingan; dari posisi itulah Olise juga memberikan umpan ajaib kepada Mbappe untuk gol pembuka 1:0 — namun biasanya, juri semacam itu tidak langsung memilih pemain terbaik sebagai Pemain Terbaik Pertandingan segera setelah peluit akhir berbunyi, melainkan pencetak gol yang paling sukses. Namun, jika bahkan juri-juri FIFA untuk babak tambahan ini pun sudah menyadari bahwa Michael Olise adalah sosok kunci di balik aksi-aksi penentu, maka para ahli yang menentukan pemenang Ballon d’Or seharusnya sudah lama mengetahuinya.