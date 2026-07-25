'Apakah dia yang benar-benar dibutuhkan Chelsea?' - Legenda The Blues, Marcel Desailly, mempertanyakan transfer senilai £52 juta untuk bintang Crystal Palace, Maxence Lacroix

Terlepas dari kesuksesan Lacroix belakangan ini, mantan kapten Chelsea Desailly masih meragukan langkah tersebut. Pria berusia 57 tahun itu meyakini bahwa klub lamanya membutuhkan bek tengah dengan profil yang berbeda untuk benar-benar memperkuat lini pertahanan mereka.

"Apakah dia yang benar-benar dibutuhkan Chelsea? Sebenarnya saya pikir mereka membutuhkan bek tengah yang lebih berpengalaman, pemain yang sudah mapan dan bisa langsung memimpin lini pertahanan," kata Desailly kepada Football London. "Kami membutuhkan pemimpin yang benar-benar berpengalaman di jantung pertahanan."

Desailly menekankan bahwa Chelsea seharusnya membidik pemain yang terbiasa bermain di level tertinggi. Dia menambahkan: "Ini langkah yang bagus bagi Lacroix, tapi saya benar-benar ingin melihat mereka membidik pemain yang pernah bermain di level elit untuk klub sekelas Chelsea, dengan tekanan yang serupa, bukan pemain dari klub yang lebih kecil daripada Chelsea."