getty
Diterjemahkan oleh
'Apakah dia yang benar-benar dibutuhkan Chelsea?' - Legenda The Blues, Marcel Desailly, mempertanyakan transfer senilai £52 juta untuk bintang Crystal Palace, Maxence Lacroix
Chelsea semakin dekat untuk merekrut bintang Palace
Chelsea hampir menyelesaikan transfer Lacroix dari Palace senilai £52 juta. Bek berusia 26 tahun itu dilaporkan telah lulus tes medis dan diprediksi akan menjadi rekrutan kunci menjelang musim baru. Transfer ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi perekrutan Chelsea belakangan ini di bawah kepemilikan BlueCo. Ini merupakan kali pertama dalam empat tahun klub membayar biaya transfer untuk pemain berusia 26 tahun ke atas. Lacroix diperkirakan akan langsung masuk ke barisan pertahanan di bawah asuhan Alonso.
- Getty Images Sport
Desailly menuntut adanya pemimpin elit yang mapan
Terlepas dari kesuksesan Lacroix belakangan ini, mantan kapten Chelsea Desailly masih meragukan langkah tersebut. Pria berusia 57 tahun itu meyakini bahwa klub lamanya membutuhkan bek tengah dengan profil yang berbeda untuk benar-benar memperkuat lini pertahanan mereka.
"Apakah dia yang benar-benar dibutuhkan Chelsea? Sebenarnya saya pikir mereka membutuhkan bek tengah yang lebih berpengalaman, pemain yang sudah mapan dan bisa langsung memimpin lini pertahanan," kata Desailly kepada Football London. "Kami membutuhkan pemimpin yang benar-benar berpengalaman di jantung pertahanan."
Desailly menekankan bahwa Chelsea seharusnya membidik pemain yang terbiasa bermain di level tertinggi. Dia menambahkan: "Ini langkah yang bagus bagi Lacroix, tapi saya benar-benar ingin melihat mereka membidik pemain yang pernah bermain di level elit untuk klub sekelas Chelsea, dengan tekanan yang serupa, bukan pemain dari klub yang lebih kecil daripada Chelsea."
Visi taktis Alonso dan kemunculan Lacroix
Desailly memang mengakui bahwa transfer ini masuk akal secara taktis bagi Alonso, yang lebih suka bermain dengan tiga bek tengah. Ia mencatat bahwa pengalaman Lacroix dalam formasi tiga bek di bawah asuhan Oliver Glasner di Palace akan sangat bermanfaat.
"Alonso suka bermain dengan tiga bek. Ia ingin menerapkan ide dan filosofinya dengan formasi tiga bek," jelas Desailly. "Saya pikir ini langkah yang bagus baginya dan juga bagi Chelsea. Lacroix adalah pemain timnas, yang bermain di tim hebat yang dibentuk oleh Didier Deschamps. Saya tidak bisa mengkritik pemain timnas yang telah mewakili Prancis di Piala Dunia."
Lacroix telah menikmati kemajuan pesat sejak tiba di Selhurst Park dari Wolfsburg pada tahun 2024. Pemain asal Prancis ini berperan penting dalam membantu The Eagles memenangkan Piala FA dan Liga Konferensi musim 2024-25 musim lalu.
- (C)Getty Images
Era baru di Stamford Bridge
Setelah menjalani pemeriksaan medis, konfirmasi resmi mengenai transfer senilai £52 juta ini diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Para penggemar Chelsea akan segera melihat apakah rencana taktis jitu Alonso dapat mengembalikan kesuksesan instan ke London Barat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami