Seperti dilaporkan surat kabar Portugal A Bola, pembicaraan antara Palhinha — yang masih dipinjamkan oleh FC Bayern ke Tottenham Hotspur hingga akhir musim — dan mantan klubnya, Sporting Lisbon, belakangan ini semakin intensif.
Apakah dia tidak akan tetap di Tottenham? Joao Palhinha, yang dipinjamkan dari Bayern, berpotensi memicu transfer yang spektakuler
Menurut laporan tersebut, Palhinha ingin kembali ke Sporting, klub tempat ia pernah bermain di level junior. Kontrak tiga tahun disebut sebagai skenario paling mungkin jika transfer ini terwujud; Palhinha berpotensi menggantikan kapten Morten Hjulmand di lini tengah Sporting. Pemain asal Denmark itu dianggap sebagai kandidat untuk pindah ke klub papan atas Eropa pada musim panas mendatang.
A Bola menyebut tuntutan biaya transfer Bayern sebagai hambatan terbesar. Di FCB, yang merekrut Palhinha dari FC Fulham pada 2024 dengan biaya transfer 51 juta euro, pemain asal Portugal ini masih terikat kontrak hingga 2028. Ia tidak memiliki masa depan di Säbener Straße, namun mengingat sisa durasi kontraknya yang masih dua tahun, juara Jerman tersebut masih bisa mendapatkan uang yang cukup besar dari Palhinha.
Menurut A Bola, selain opsi pembelian permanen, Sporting juga mempertimbangkan untuk meminjam Palhinha dari Bayern dengan opsi pembelian. Terakhir, dikabarkan bahwa rival sekota Benfica juga berminat untuk merekrut gelandang tersebut.
Tottenham memiliki opsi pembelian: Namun, Joao Palhinha tampaknya lebih memilih kembali ke Sporting
Sementara itu, Tottenham ingin mempertahankan Palhinha dan memiliki opsi pembelian senilai 30 juta euro. Jika tergantung pada pelatih baru Spurs, Roberto De Zerbi, opsi tersebut pasti akan dieksekusi; namun, menurut kabar yang beredar, Palhinha lebih memilih untuk kembali ke Lisbon.
Hal ini juga berlaku jika Tottenham berhasil menutup musim yang benar-benar kacau ini dengan tetap bertahan di Liga Premier. Palhinha sebagian besar menjadi pemain inti di Spurs; dalam 43 penampilannya untuk klub Inggris tersebut, ia mencetak enam gol dan tiga assist.
Pindah Palhinha ke Bayern ternyata cukup disayangkan. Pada musim panas 2023, mantan pelatih FCB Thomas Tuchel sangat ingin mendatangkan pemain timnas Portugal itu ke Munich, namun transfer tersebut gagal di detik-detik terakhir. Setahun kemudian, Bayern akhirnya mendatangkan Palhinha, namun saat itu Tuchel sudah pergi dan penggantinya, Vincent Kompany, tidak bisa memanfaatkan Palhinha dengan baik. Setelah hanya satu tahun di Säbener Straße, pemain berusia 30 tahun itu pun pindah ke Tottenham.
Untuk tim utama Sporting, Palhinha telah memainkan 95 pertandingan resmi hingga saat ini. Pada 2022, ia meninggalkan Lisbon menuju Fulham, di mana ia mulai dikenal di level Liga Premier.
Joao Palhinha: Catatan penampilannya bersama Sporting sejauh ini
Permainan
95
Gol
7
Assist
0
Gelar
Juara Liga Portugal (2021), Juara Piala Super Portugal (2022), 2 kali Juara Piala Liga Portugal (2021, 2022)