Apakah dia tidak akan tetap di Tottenham? Joao Palhinha, yang dipinjamkan dari Bayern, berpotensi memicu transfer yang spektakuler

Menurut laporan tersebut, Palhinha ingin kembali ke Sporting, klub tempat ia pernah bermain di level junior. Kontrak tiga tahun disebut sebagai skenario paling mungkin jika transfer ini terwujud; Palhinha berpotensi menggantikan kapten Morten Hjulmand di lini tengah Sporting. Pemain asal Denmark itu dianggap sebagai kandidat untuk pindah ke klub papan atas Eropa pada musim panas mendatang.

A Bola menyebut tuntutan biaya transfer Bayern sebagai hambatan terbesar. Di FCB, yang merekrut Palhinha dari FC Fulham pada 2024 dengan biaya transfer 51 juta euro, pemain asal Portugal ini masih terikat kontrak hingga 2028. Ia tidak memiliki masa depan di Säbener Straße, namun mengingat sisa durasi kontraknya yang masih dua tahun, juara Jerman tersebut masih bisa mendapatkan uang yang cukup besar dari Palhinha.

Menurut A Bola, selain opsi pembelian permanen, Sporting juga mempertimbangkan untuk meminjam Palhinha dari Bayern dengan opsi pembelian. Terakhir, dikabarkan bahwa rival sekota Benfica juga berminat untuk merekrut gelandang tersebut.