Apakah dia terpengaruh oleh kritik? Petković memutuskan apakah Zidane akan diturunkan saat melawan Yordania

Vladimir Petković, pelatih tim nasional Aljazair, angkat bicara untuk membela kipernya, Luka Zidane, setelah sang kiper mendapat kritik tajam pasca pertandingan melawan Argentina.

Awal penampilan Luka Zidane di Piala Dunia tidaklah ideal, setelah ia kebobolan 3 gol yang dicetak oleh Lionel Messi, dalam kekalahan Aljazair dengan skor 3-0 tanpa balas melawan timnas Argentina, sang juara bertahan.

Kritik dan desakan di dalam negeri Aljazair semakin meningkat agar dilakukan pergantian di posisi penjaga gawang, menjelang pertandingan tim "Pejuang Gurun" melawan Yordania.

Luka Zidane baru tampil dalam 8 pertandingan bersama timnas Aljazair, jumlah yang dianggap terlalu sedikit oleh banyak suporter yang menuntut pergantiannya.

Namun demikian, pelatih Vladimir Petković angkat bicara untuk menanggapi kritik tersebut dan secara terbuka mendukung sang kiper.

“Setiap orang berhak melakukan kesalahan. Saya sangat percaya pada kemampuan Luka,” kata Petković dalam pernyataan yang dimuat surat kabar AS.