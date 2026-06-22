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Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

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Apakah dia terpengaruh oleh kritik? Petković memutuskan apakah Zidane akan diturunkan saat melawan Yordania

Jordan vs Algeria
Jordan
Algeria
World Cup
V. Petkovic
L. Zidane
Yordania
Aljazair

Vladimir Petković, pelatih tim nasional Aljazair, angkat bicara untuk membela kipernya, Luka Zidane, setelah sang kiper mendapat kritik tajam pasca pertandingan melawan Argentina.

Awal penampilan Luka Zidane di Piala Dunia tidaklah ideal, setelah ia kebobolan 3 gol yang dicetak oleh Lionel Messi, dalam kekalahan Aljazair dengan skor 3-0 tanpa balas melawan timnas Argentina, sang juara bertahan.

Kritik dan desakan di dalam negeri Aljazair semakin meningkat agar dilakukan pergantian di posisi penjaga gawang, menjelang pertandingan tim "Pejuang Gurun" melawan Yordania.

Luka Zidane baru tampil dalam 8 pertandingan bersama timnas Aljazair, jumlah yang dianggap terlalu sedikit oleh banyak suporter yang menuntut pergantiannya.

Namun demikian, pelatih Vladimir Petković angkat bicara untuk menanggapi kritik tersebut dan secara terbuka mendukung sang kiper.

“Setiap orang berhak melakukan kesalahan. Saya sangat percaya pada kemampuan Luka,” kata Petković dalam pernyataan yang dimuat surat kabar AS.

  • Algeria Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Petković tidak menghiraukan kritik yang beredar

    Oleh karena itu, dan tanpa kejutan besar, Luka Zidane akan terus menjaga gawang Aljazair setidaknya dalam pertandingan berikutnya melawan Yordania.

    Petković menegaskan bahwa ia tidak mempedulikan kritik yang beredar, sambil menekankan bahwa ia hanya fokus untuk meraih kemenangan atas Yordania demi menjaga harapan lolos ke babak 32 besar.

    Ia menegaskan, “Saya tidak membaca apa pun tentang apa yang disebut kritik. Saya tidak memiliki akun di media sosial.”

    Luka Zidane akan berusaha membuktikan dirinya saat menghadapi Yordania, sekaligus menegaskan keputusannya untuk membela Aljazair alih-alih Prancis, setelah sebelumnya meraih gelar bersama tim-tim junior Les Bleus.

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