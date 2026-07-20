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Apakah dia sungguh-sungguh? Cristian Romero tampak menatap lurus melewati Donald Trump dalam momen jabat tangan saat penyerahan medali Piala Dunia yang viral
Romero memicu kontroversi seputar jabat tangan
Upaya Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka berakhir dengan kekecewaan yang mendalam setelah kalah tipis 1-0 dari Spanyol. Dalam upacara pasca-pertandingan, sebuah rekaman yang viral memperlihatkan bek Tottenham, Romero, berjabat tangan dengan Gianni Infantino dan Claudia Sheinbaum yang berdiri di kedua sisi Trump. Alih-alih menyapa pemimpin Amerika Serikat tersebut, sang bek justru menatap lurus ke depan dan berjalan melewatinya tanpa melakukan kontak mata maupun fisik.
- Bildbyran
Video yang viral memecah belah dunia sepak bola
Meskipun penampilannya di lini pertahanan kurang memuaskan sebelum digantikan oleh Facundo Medina pada menit ke-70, aksi Romero di podium justru menjadi topik utama pembicaraan dan memicu perdebatan sengit di kalangan publik. Rekaman yang tersebar luas di berbagai platform digital menangkap dengan jelas interaksi canggung tersebut dari berbagai sudut kamera. Pengguna media sosial dan pakar sepak bola tetap terpecah menjadi dua kubu: ada yang yakin bahwa itu merupakan pernyataan politik yang disengaja, sementara yang lain menganggapnya sebagai kelalaian yang tidak disengaja.
- Getty Images News
Sambutan yang tidak ramah merusak presentasi terakhir
Insiden jabat tangan itu menjadi puncak dari malam yang benar-benar memalukan bagi Trump, yang kehadirannya memicu reaksi permusuhan yang sengit dari puluhan ribu penggemar di dalam stadion. Sejak gambar dirinya muncul di layar raksasa sebelum kick-off hingga saat ia berjalan menuju lapangan, sorakan ejekan dan cemoohan bergema dari kedua kubu pendukung.
Situasi menjadi semakin canggung setelah pertandingan ketika Trump menolak meninggalkan podium, memaksa Infantino untuk mencoba membimbingnya pergi agar tidak merusak perayaan Spanyol.
- Anadolu Agency
Bek mendapat kesempatan istirahat yang tepat waktu
Romero kini harus segera mengalihkan fokusnya dari kontroversi internasional ini sambil mempersiapkan diri untuk liburan pasca-turnamen yang memang pantas ia dapatkan. Setelah kekalahan menyakitkan di final dan sorotan media global yang intens, bek ini akan memiliki waktu untuk memulihkan diri sebelum kembali ke London Utara menjelang musim kompetisi domestik yang menantang. Pihak manajemen klub tentu ingin memastikan bek tengah mereka kembali tanpa terpengaruh sama sekali oleh isu-isu di luar sepak bola ini, tepat pada waktunya menjelang dimulainya musim baru Liga Premier.
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