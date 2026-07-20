Apakah dia sungguh-sungguh? Cristian Romero tampak menatap lurus melewati Donald Trump dalam momen jabat tangan saat penyerahan medali Piala Dunia yang viral

Insiden jabat tangan itu menjadi puncak dari malam yang benar-benar memalukan bagi Trump, yang kehadirannya memicu reaksi permusuhan yang sengit dari puluhan ribu penggemar di dalam stadion. Sejak gambar dirinya muncul di layar raksasa sebelum kick-off hingga saat ia berjalan menuju lapangan, sorakan ejekan dan cemoohan bergema dari kedua kubu pendukung.

Situasi menjadi semakin canggung setelah pertandingan ketika Trump menolak meninggalkan podium, memaksa Infantino untuk mencoba membimbingnya pergi agar tidak merusak perayaan Spanyol.