Apakah dia mengingkari janjinya? FC Bayern München tampaknya kecewa dengan mantan pemain incaran mereka setelah transfer tersebut gagal

Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Bayern sudah mencapai kesepakatan dengan pihak pemain sebelum Gordon, dengan keputusannya untuk memilih Barca, dalam arti tertentu telah mengingkari janjinya. Rencana awalnya adalah menekan Newcastle United dengan sikap pemain berusia 25 tahun tersebut agar menurunkan tuntutan biaya transfer.

Menurut kabar yang beredar, Bayern tidak ingin mengeluarkan lebih dari 60 juta euro untuk penyerang serba bisa tersebut, yang direncanakan sebagai cadangan bagi Harry Kane maupun Luis Diaz. Namun, Barcelona menggagalkan rencana Bayern dan akhirnya membayar 80 juta euro yang diminta Newcastle.

Gordon bahkan menambahkan komentar saat perkenalannya terkait penolakan Bayern dan menyatakan dalam bahasa Spanyol yang lancar bahwa pindah ke Barca selalu menjadi impian utamanya. Dengan demikian, juara ganda saat ini harus mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang di tempat lain - dan mereka sudah menemukannya.