Seperti dilaporkan dalam podcast Bild "Bayern Insider", para petinggi klub juara Bundesliga tersebut sangat yakin bahwa pemain serang asal Inggris itu akan bergabung dengan mereka pada musim baru.
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Apakah dia mengingkari janjinya? FC Bayern München tampaknya kecewa dengan mantan pemain incaran mereka setelah transfer tersebut gagal
Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Bayern sudah mencapai kesepakatan dengan pihak pemain sebelum Gordon, dengan keputusannya untuk memilih Barca, dalam arti tertentu telah mengingkari janjinya. Rencana awalnya adalah menekan Newcastle United dengan sikap pemain berusia 25 tahun tersebut agar menurunkan tuntutan biaya transfer.
Menurut kabar yang beredar, Bayern tidak ingin mengeluarkan lebih dari 60 juta euro untuk penyerang serba bisa tersebut, yang direncanakan sebagai cadangan bagi Harry Kane maupun Luis Diaz. Namun, Barcelona menggagalkan rencana Bayern dan akhirnya membayar 80 juta euro yang diminta Newcastle.
Gordon bahkan menambahkan komentar saat perkenalannya terkait penolakan Bayern dan menyatakan dalam bahasa Spanyol yang lancar bahwa pindah ke Barca selalu menjadi impian utamanya. Dengan demikian, juara ganda saat ini harus mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang di tempat lain - dan mereka sudah menemukannya.
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FC Bayern: Saibari dan Brown dikabarkan akan bergabung
Pilihan jatuh pada Ismael Saibari dari PSV Eindhoven. Kesepakatan dengan pemain asal Maroko tersebut telah tercapai, namun detail biaya transfer masih harus diselesaikan. Terkait hal ini, kedua belah pihak dilaporkan sudah mendekati solusi yang memuaskan, hanya saja pembagian antara biaya transfer dasar dan bonus masih perlu diklarifikasi. Total paket transfer diperkirakan mencapai 50 hingga 60 juta euro, yang akan menjadikan Saibari sebagai rekor penjualan tertinggi klub Eredivisie tersebut jika transfer ini terlaksana.
Sama seperti Gordon, Saibari menjanjikan fleksibilitas. Pemain berusia 25 tahun ini bisa bermain di sayap, di tengah, maupun di belakang penyerang. Selain itu, Bayern juga hampir merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt.
Musim 2025/26: Perbandingan data performa Anthony Gordon dan Isamel Saibari
Statistik Anthony Gordon (Newcastle United) Ismael Saibari (PSV Eindhoven) Pertandingan 46 37 Gol 17 19 Assist 5 9