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VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Apakah dia mengingkari janjinya? FC Bayern München tampaknya kecewa dengan mantan pemain incaran mereka setelah transfer tersebut gagal

Bundesliga
Newcastle United
Premier League
Barcelona
LaLiga
Bayern Munich
A. Gordon

Di FC Bayern München, tampaknya ada kekecewaan yang mendalam atas kepindahan Anthony Gordon ke FC Barcelona.

Seperti dilaporkan dalam podcast Bild "Bayern Insider", para petinggi klub juara Bundesliga tersebut sangat yakin bahwa pemain serang asal Inggris itu akan bergabung dengan mereka pada musim baru.

  • Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Bayern sudah mencapai kesepakatan dengan pihak pemain sebelum Gordon, dengan keputusannya untuk memilih Barca, dalam arti tertentu telah mengingkari janjinya. Rencana awalnya adalah menekan Newcastle United dengan sikap pemain berusia 25 tahun tersebut agar menurunkan tuntutan biaya transfer.

    Menurut kabar yang beredar, Bayern tidak ingin mengeluarkan lebih dari 60 juta euro untuk penyerang serba bisa tersebut, yang direncanakan sebagai cadangan bagi Harry Kane maupun Luis Diaz. Namun, Barcelona menggagalkan rencana Bayern dan akhirnya membayar 80 juta euro yang diminta Newcastle.

    Gordon bahkan menambahkan komentar saat perkenalannya terkait penolakan Bayern dan menyatakan dalam bahasa Spanyol yang lancar bahwa pindah ke Barca selalu menjadi impian utamanya. Dengan demikian, juara ganda saat ini harus mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang di tempat lain - dan mereka sudah menemukannya.

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  • Anthony Gordon Barcelona crestGetty/GOAL

    FC Bayern: Saibari dan Brown dikabarkan akan bergabung

    Pilihan jatuh pada Ismael Saibari dari PSV Eindhoven. Kesepakatan dengan pemain asal Maroko tersebut telah tercapai, namun detail biaya transfer masih harus diselesaikan. Terkait hal ini, kedua belah pihak dilaporkan sudah mendekati solusi yang memuaskan, hanya saja pembagian antara biaya transfer dasar dan bonus masih perlu diklarifikasi. Total paket transfer diperkirakan mencapai 50 hingga 60 juta euro, yang akan menjadikan Saibari sebagai rekor penjualan tertinggi klub Eredivisie tersebut jika transfer ini terlaksana. 

    Sama seperti Gordon, Saibari menjanjikan fleksibilitas. Pemain berusia 25 tahun ini bisa bermain di sayap, di tengah, maupun di belakang penyerang. Selain itu, Bayern juga hampir merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt. 

  • Musim 2025/26: Perbandingan data performa Anthony Gordon dan Isamel Saibari

    StatistikAnthony Gordon (Newcastle United)Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
    Pertandingan4637
    Gol1719
    Assist59