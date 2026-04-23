“Apakah dia akan pindah ke luar negeri?” - Morgan Rogers diberi tahu bahwa dia bisa “naik level” saat mantan bintang Aston Villa, Henri Lansbury, membuat prediksi transfer

Rogers tidak segan-segan mengambil keputusan berani, yang mengindikasikan bahwa ia mungkin akan kembali keluar dari zona nyamannya. Setelah sempat terdaftar di Manchester City, pemain asal West Midlands ini turun ke divisi Championship saat bergabung dengan Middlesbrough pada 2023 — setelah mengumpulkan pengalaman di EFL melalui serangkaian masa peminjaman.

Ia hanya membutuhkan 26 penampilan bersama Boro untuk mendapatkan transfer senilai £15 juta ($20 juta) ke Villa, dan sejak saat itu ia tidak pernah menoleh ke belakang. Mantan gelandang Villa, Lansbury, berkomentar mengenai jalur karier Rogers dan mengapa ia layak mendapat pujian besar karena mengambil satu langkah mundur demi mulai bergerak maju lagi: “Ini hanya soal waktu bermain. Saya bahkan mengatakan ini kepada para pemain muda sekarang, ‘apa pun yang bisa kamu lakukan, pergilah dan mainkan pertandingan karena di situlah kamu akan terlihat, di situlah kamu akan mendapatkan kepercayaan dirimu’.

“Bahkan jika kalian harus bermain di Championship atau League One, kalian tetap akan bermain sepak bola senior. Jelas bahwa para pemain U21 saat ini tidak banyak bermain di level senior dan beberapa di antara mereka terpinggirkan.

“Tapi para pemain istimewa yang berhasil masuk ke tim utama, begitu mereka menginjakkan kaki di tim utama, mereka harus dipinjamkan dan bermain—hanya bermain pertandingan.”