Getty
Diterjemahkan oleh
“Apakah dia akan pindah ke luar negeri?” - Morgan Rogers diberi tahu bahwa dia bisa “naik level” saat mantan bintang Aston Villa, Henri Lansbury, membuat prediksi transfer
- Getty
Rogers berjuang untuk lolos ke Liga Champions
Keputusan-keputusan itu akan diambil di lain waktu, mengingat masih banyak yang harus diraih Villa pada musim 2025-26. Saat ini mereka berada di peringkat keempat klasemen Liga Premier, sementara tiket ke Liga Champions juga bisa diamankan jika Unai Emery mampu menambah gelar kelima Liga Europa ke dalam daftar prestasinya sebagai manajer.
Rogers akan memainkan peran kunci dalam upaya di level domestik dan Eropa, sebagai pemain paling kreatif yang dimiliki The Villans, dan baru-baru ini kembali mencetak gol setelah 11 pertandingan tanpa mencetak gol.
Kontrak Rogers: Sampai kapan kontrak Villa berlaku
Di usia 23 tahun, ia masih jauh dari kata matang. Ada potensi besar yang masih bisa digali dalam permainannya, dan Villa berharap mereka lah yang akan menuai manfaatnya.
Mereka telah mengikat Rogers dengan kontrak hingga musim panas 2031, namun menyadari bahwa ketentuan tersebut dapat dibatalkan jika tawaran yang tepat diajukan. Apakah penjualan dapat disetujui pada jendela transfer mendatang - yang berpotensi membawa bintang timnas Inggris dengan 13 caps itu ke divisi yang berbeda?
- Getty
Apakah Rogers bisa bermain untuk salah satu tim terbesar di dunia?
Ketika ditanya apakah ia melihat Rogers sebagai bagian dari salah satu klub terbesar di dunia, Lansbury—yang telah mendukung kampanye ‘Check Your Bally’s’ yang menyebarkan informasi dan menggalang dana penting untuk Bulan Kesadaran Kanker Testis selama putaran terakhir pertandingan Liga Premier, di mana pemain bernomor punggung 27 Villa itu mencetak gol ke gawang Sunderland—mengatakan kepada GOAL: “Ya, sejujurnya saya juga berpikir begitu. Saya pikir dia punya apa yang dibutuhkan untuk bisa tampil lagi.
“Ke mana? Apakah dia akan pergi ke luar negeri? Atau tetap di sini? Saya tidak tahu ke mana jalannya akan membawanya, tapi dia jelas-jelas gelandang/nomor 10 yang fantastis. Dia sangat mirip dengan Morgan Gibbs-White dalam hal cara bermainnya ke depan; dia ingin menyerang, ingin menciptakan peluang, ingin mencetak gol, dan, ya, saya pikir dia bisa mencapai level yang lebih tinggi.”
Rogers tidak segan-segan mengambil keputusan yang berani
Rogers tidak segan-segan mengambil keputusan berani, yang mengindikasikan bahwa ia mungkin akan kembali keluar dari zona nyamannya. Setelah sempat terdaftar di Manchester City, pemain asal West Midlands ini turun ke divisi Championship saat bergabung dengan Middlesbrough pada 2023 — setelah mengumpulkan pengalaman di EFL melalui serangkaian masa peminjaman.
Ia hanya membutuhkan 26 penampilan bersama Boro untuk mendapatkan transfer senilai £15 juta ($20 juta) ke Villa, dan sejak saat itu ia tidak pernah menoleh ke belakang. Mantan gelandang Villa, Lansbury, berkomentar mengenai jalur karier Rogers dan mengapa ia layak mendapat pujian besar karena mengambil satu langkah mundur demi mulai bergerak maju lagi: “Ini hanya soal waktu bermain. Saya bahkan mengatakan ini kepada para pemain muda sekarang, ‘apa pun yang bisa kamu lakukan, pergilah dan mainkan pertandingan karena di situlah kamu akan terlihat, di situlah kamu akan mendapatkan kepercayaan dirimu’.
“Bahkan jika kalian harus bermain di Championship atau League One, kalian tetap akan bermain sepak bola senior. Jelas bahwa para pemain U21 saat ini tidak banyak bermain di level senior dan beberapa di antara mereka terpinggirkan.
“Tapi para pemain istimewa yang berhasil masuk ke tim utama, begitu mereka menginjakkan kaki di tim utama, mereka harus dipinjamkan dan bermain—hanya bermain pertandingan.”
- Bally Bet
Cek Bally's Anda: Berapa banyak dana yang terkumpul dalam kampanye bertema VAR
Sebagai bagian dari kampanye kesadaran ‘Check Your Bally’s’ dalam rangka Bulan Kesadaran Kanker Testis, Bally Bet memanfaatkan jeda-jeda biasa dalam pertandingan untuk mengingatkan para penggemar agar memeriksa diri mereka sendiri di luar lapangan. Mulai dari pemeriksaan VAR yang membuat Gabriel tetap berada di lapangan selama pertandingan puncak klasemen antara Arsenal melawan Manchester City, hingga tinjauan yang membuat Everton kehilangan peluang penalti dalam derby Merseyside setelah Kiernan Dewsbury-Hall terjatuh di kotak penalti, intervensi-intervensi penting akhir pekan ini berperan dalam mengubah keputusan di lapangan menjadi dampak yang berarti di luar lapangan.
Sepanjang akhir pekan, momen-momen tersebut membantu mendorong donasi sebesar £10.000 dari Bally Bet kepada The OddBalls Foundation, mendukung upaya mereka dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong para pria untuk mengambil tindakan terkait kesehatan mereka.
Mantan gelandang Arsenal, Nottingham Forest, dan Aston Villa, Lansbury, yang sebelumnya berjuang melawan kanker testis, mengatakan: “Pemeriksaan VAR adalah sesuatu yang diperhatikan setiap pemain dan penggemar selama pertandingan. Anda selalu menanti hasilnya. Kampanye ini adalah cara yang bagus untuk memanfaatkan momen-momen tersebut guna mengingatkan orang untuk memeriksa diri mereka sendiri. Ini cepat, sederhana, dan benar-benar dapat menyelamatkan nyawa. Melihatnya juga menghasilkan donasi sebesar £10.000 sungguh luar biasa dan menunjukkan dampak yang dapat ditimbulkannya.”
Dengan memanfaatkan ritme alami sepak bola, Bally Bet mendorong para penggemar untuk menjadikan pemeriksaan diri sebagai rutinitas yang sama seperti memeriksa skor atau menunggu keputusan VAR. Karena meskipun pertandingan mungkin dihentikan sejenak untuk pemeriksaan, hanya butuh 30 detik untuk melakukan hal yang sama.