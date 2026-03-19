Apakah dia akan menjadi pengganti Leon Goretzka? FC Bayern München tampaknya akan mengambil keputusan transfer yang menarik

Pelatih Bayern, Vincent Kompany, dikenal sebagai penggemar Aseko, yang sebelum dipinjamkan ke Hannover (sejak awal Februari 2025 ia bermain untuk klub asal Niedersachsen tersebut) secara rutin berlatih bersama sang pelatih asal Belgia di tim utama FCB. Pemain timnas U-21 Jerman ini menjalani musim yang sangat impresif bersama 96 di Bundesliga 2, dan menurut Sky, pihak manajemen di München pada dasarnya yakin ia mampu menggantikan Goretzka. Hal lain yang menjadi nilai tambah bagi Aseko adalah kemampuannya untuk ditempatkan sebagai bek kanan, sehingga ia dapat memainkan peran serupa dengan Tom Bischof yang didatangkan dari Hoffenheim musim panas lalu. Bischof awalnya didatangkan sebagai gelandang tengah, namun di FCB ia sering bertindak sebagai bek kiri.

Aseko, yang pindah dari Hertha BSC ke akademi muda Bayern pada 2022, masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 2028. Untuk Hannover, ia telah tampil dalam 25 pertandingan di liga kedua musim ini, di mana ia mencetak tiga gol dan lima assist.

Jika Bayern akhirnya memutuskan untuk mendatangkan pengganti Goretzka dari luar, Aseko juga bisa dijual pada musim panas ini, menurut Sky. Tidak akan kekurangan peminat, mengingat klub-klub ternama dari luar negeri seperti Villarreal atau Brighton & Hove Albion dilaporkan tertarik pada gelandang tengah tersebut.