Apakah dia akan menjadi pengganti Leon Goretzka? FC Bayern München tampaknya akan mengambil keputusan transfer yang menarik
Dengan demikian, Hannover memang menggunakan opsi pembelian senilai satu juta euro, namun FCB segera mengaktifkan klausul pembelian kembali yang telah disepakati sebesar 2,5 juta euro. Dengan demikian, 96 menerima 1,5 juta euro atas kembalinya Aseko ke Munich.
Menurut Sky, Aseko memiliki peluang untuk menggantikan posisi Leon Goretzka di skuad, yang diketahui akan meninggalkan FCB saat kontraknya berakhir pada musim panas. Pemain berusia 20 tahun itu disebut sebagai kandidat utama internal untuk menggantikan Goretzka, dan juara bertahan tersebut dapat merencanakan masa depan dengan dia jika tidak ada pemain pengganti dari luar yang didatangkan.
Aseko memiliki calon pembeli dari Spanyol dan Inggris
Pelatih Bayern, Vincent Kompany, dikenal sebagai penggemar Aseko, yang sebelum dipinjamkan ke Hannover (sejak awal Februari 2025 ia bermain untuk klub asal Niedersachsen tersebut) secara rutin berlatih bersama sang pelatih asal Belgia di tim utama FCB. Pemain timnas U-21 Jerman ini menjalani musim yang sangat impresif bersama 96 di Bundesliga 2, dan menurut Sky, pihak manajemen di München pada dasarnya yakin ia mampu menggantikan Goretzka. Hal lain yang menjadi nilai tambah bagi Aseko adalah kemampuannya untuk ditempatkan sebagai bek kanan, sehingga ia dapat memainkan peran serupa dengan Tom Bischof yang didatangkan dari Hoffenheim musim panas lalu. Bischof awalnya didatangkan sebagai gelandang tengah, namun di FCB ia sering bertindak sebagai bek kiri.
Aseko, yang pindah dari Hertha BSC ke akademi muda Bayern pada 2022, masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 2028. Untuk Hannover, ia telah tampil dalam 25 pertandingan di liga kedua musim ini, di mana ia mencetak tiga gol dan lima assist.
Jika Bayern akhirnya memutuskan untuk mendatangkan pengganti Goretzka dari luar, Aseko juga bisa dijual pada musim panas ini, menurut Sky. Tidak akan kekurangan peminat, mengingat klub-klub ternama dari luar negeri seperti Villarreal atau Brighton & Hove Albion dilaporkan tertarik pada gelandang tengah tersebut.
Noel Aseko: Statistik penampilan bersama Hannover 96
Permainan 26 Gol 3 Assist 5 Menit bermain 1.830