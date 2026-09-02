Krisis Hakim Ziyech dengan Wydad kian rumit dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mencari jalan keluar untuk mengakhiri ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya.

Laporan media menyebutkan bahwa Ziyech baru-baru ini masuk dalam radar salah satu klub Arab, dan hal itu mungkin menjadi solusi bagi masalahnya dengan presiden Wydad, Ibrahim El Asri.

Krisis antara Ziyech dan Wydad kian memuncak belakangan ini, di mana staf teknis yang dipimpin pelatih asal Portugal, Paulo Sergio, mencoret sang pemain dari pemusatan latihan di Agadir, sementara pemain itu menegaskan bahwa presiden klublah yang berada di balik keputusan tersebut, akibat penolakan sang pemain untuk memangkas gajinya.