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France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Apakah dia akan mengadu ke FIFA? Tawaran Arab menggiurkan mengganggu krisis Ziyech dan Wydad

Transfers
Wydad Casablanca
H. Ziyech
Al-Ittihad
Botola Pro
Premier League
Maroko
Libya

Bintang Maroko di persimpangan jalan

Krisis Hakim Ziyech dengan Wydad kian rumit dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mencari jalan keluar untuk mengakhiri ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya.

Laporan media menyebutkan bahwa Ziyech baru-baru ini masuk dalam radar salah satu klub Arab, dan hal itu mungkin menjadi solusi bagi masalahnya dengan presiden Wydad, Ibrahim El Asri.

Krisis antara Ziyech dan Wydad kian memuncak belakangan ini, di mana staf teknis yang dipimpin pelatih asal Portugal, Paulo Sergio, mencoret sang pemain dari pemusatan latihan di Agadir, sementara pemain itu menegaskan bahwa presiden klublah yang berada di balik keputusan tersebut, akibat penolakan sang pemain untuk memangkas gajinya.

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  • Langkah Libya untuk merekrut Ziyech

    Klub Al Ittihad Libya bergerak untuk mendatangkan pemain asal Maroko Hakim Ziyech, dengan memanfaatkan krisis yang kian memuncak antara sang pemain dan Wydad Maroko, yang membuat masa depannya bersama tim tersebut menjadi tanda tanya.

    Menurut informasi dari situs "Africa Foot", klub asal Libya itu telah mengajukan tawaran finansial yang penting untuk meyakinkan Ziyech bergabung ke barisan mereka, dengan kesiapan bergerak cepat dalam negosiasi disertai syarat-syarat finansial yang menggiurkan.

    Namun, belum ada keputusan final yang diambil terkait masa depan sang pemain, di tengah berlanjutnya perbincangan seputar status kontraknya dengan Wydad.

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  • Apakah Ziyech akan mengadu ke FIFA?

    Hubungan Ziyech dengan Wydad memburuk dalam beberapa pekan terakhir akibat perselisihan finansial, olahraga, dan disiplin, sementara kedua belah pihak telah menggelar beberapa pertemuan untuk mencoba mencapai solusi, namun gagal mendekatkan sudut pandang.

    Ketegangan krisis semakin meningkat setelah Ziyech menyebarkan sebuah pesan melalui media sosial yang di dalamnya ia menuduh presiden Wydad, Ibrahim El Asri, berbohong.

    Wydad ingin mengakhiri krisis ini, tetapi Ziyech berpegang teguh untuk mendapatkan hak-haknya, dan ia mungkin akan mengadu ke Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" jika kesepakatan tidak tercapai, menurut sumber yang sama.

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