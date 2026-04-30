Menurut informasi dari Sky, Manuel Neuer dilaporkan telah menyampaikan keinginannya kepada petinggi FC Bayern München untuk tetap menjadi penjaga gawang klub juara terbanyak Jerman tersebut hingga setelah Piala Dunia 2026. Untuk memulai negosiasi, manajer Neuer, Thomas Kroth, mengunjungi markas klub di Säbener Straße pada hari Kamis. Di sana, berlangsung pembicaraan awal dengan Direktur Olahraga Max Eberl dan CEO Jan-Christian Dreesen. Sebelumnya, Bild juga telah melaporkan pertemuan tersebut.
Apakah dia akan bertahan satu tahun lagi di FC Bayern München? Manuel Neuer dikabarkan telah mengambil keputusan
Meskipun pembicaraan ini bukan sekadar formalitas belaka, peluang tercapainya kesepakatan cukup besar. Belakangan ini, para petinggi FCB terus-menerus memuji pemain berusia 40 tahun itu dan menegaskan bahwa keputusan apakah kontrak Neuer akan diperpanjang lagi pada akhirnya bergantung pada Neuer sendiri. Presiden Kehormatan Uli Hoeneß juga tidak menyembunyikan rasa hormatnya terhadap Neuer dan menjelaskan dalam podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse": "Jadi, secara pribadi, jika terserah saya, kami akan berusaha mempertahankannya selama satu tahun lagi."
Manuel Neuer harus menerima pemotongan gaji jika memperpanjang kontraknya
Dengan gaji kotor yang diperkirakan mencapai sekitar 20 juta euro, Neuer saat ini masih termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di FCB. Namun, karena Direktur Olahraga Max Eberl harus memangkas biaya skuad, Neuer harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan jika perpanjangan kontraknya disetujui. Di sisi lain, tentu saja penghasilannya akan lebih sedikit lagi jika ia memutuskan pensiun. Selain itu, Neuer akan mengambil peran baru pada musim mendatang: Meskipun ia tetap menjadi kiper utama, ia diharapkan berperan lebih sebagai mentor bagi Jonas Urbig dan membantunya mendapatkan kesempatan bermain secara teratur. Artinya, Neuer pun terkadang harus duduk di bangku cadangan, bahkan jika ia tidak cedera.
Manuel Neuer di FC Bayern: Malam yang pahit dalam laga terakhir melawan PSG
Bahwa Neuer masih bisa memberikan kontribusi besar bagi FCB dalam hal performa olahraga, telah ia buktikan berkali-kali musim ini melalui penampilan gemilangnya di bawah mistar gawang. Namun, pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain hari Selasa lalu, kiper tersebut mengalami malam yang benar-benar aneh.
Dalam pertandingan spektakuler yang berakhir dengan skor 4-5 di ibu kota Prancis itu, sang juara dunia 2014 harus kebobolan sebanyak lima kali - dan itu tanpa dia melakukan kesalahan: Tendangan-tendangan dari lini serang Paris yang dipimpin Ousmane Dembele memang terlalu bagus. Neuer bahkan mencetak rekor yang kurang membanggakan: Ia tidak berhasil menahan satu pun tembakan ke gawang Paris di Paris - hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Liga Champions.