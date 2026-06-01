Menurut Foot Mercato, Saliba sudah dalam kondisi cedera saat tampil di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada Sabtu lalu, yang akhirnya kalah dari juara Inggris itu melalui adu penalti. Karena pentingnya pertandingan tersebut, sang bek memutuskan untuk tetap bermain—sebuah risiko yang kini tampaknya bisa membuatnya absen di Piala Dunia.

Pasalnya, selama 120 menit melawan PSG, cedera Saliba, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam laporan tersebut, semakin parah. Akibatnya, pemain yang telah 31 kali membela tim nasional Prancis ini terancam absen selama beberapa minggu. Tergantung pada lamanya masa pemulihan, Saliba setidaknya akan melewatkan sebagian dari Piala Dunia, bahkan mungkin seluruh turnamen. Konon, Federasi Sepak Bola Prancis sangat khawatir Saliba tidak bisa ikut Piala Dunia.