Seperti dilaporkan Foot Mercato, bek tengah FC Arsenal William Saliba kemungkinan harus absen selama beberapa minggu akibat cedera. Menjelang dimulainya Piala Dunia pada 11 Juni, hal ini tentu menjadi kabar mengejutkan bagi timnas Prancis.
Diterjemahkan oleh
Apakah dia akan absen di Piala Dunia? Pemain kunci dari tim favorit utama Prancis terancam mendapat kabar mengejutkan menjelang Piala Dunia
Menurut Foot Mercato, Saliba sudah dalam kondisi cedera saat tampil di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada Sabtu lalu, yang akhirnya kalah dari juara Inggris itu melalui adu penalti. Karena pentingnya pertandingan tersebut, sang bek memutuskan untuk tetap bermain—sebuah risiko yang kini tampaknya bisa membuatnya absen di Piala Dunia.
Pasalnya, selama 120 menit melawan PSG, cedera Saliba, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam laporan tersebut, semakin parah. Akibatnya, pemain yang telah 31 kali membela tim nasional Prancis ini terancam absen selama beberapa minggu. Tergantung pada lamanya masa pemulihan, Saliba setidaknya akan melewatkan sebagian dari Piala Dunia, bahkan mungkin seluruh turnamen. Konon, Federasi Sepak Bola Prancis sangat khawatir Saliba tidak bisa ikut Piala Dunia.
- Getty
Prancis di Piala Dunia: Konate siap menjadi pengganti Saliba yang berkualitas tinggi
Prancis akan kehilangan salah satu pemain terpentingnya, Saliba. Pemain berusia 25 tahun ini, yang baru saja dinobatkan sebagai bek terbaik dunia dalam jajak pendapat yang dilakukan majalah kicker di kalangan pemain profesional Bundesliga, biasanya menjadi andalan di lini belakang timnas Prancis.
Setidaknya sejak Euro 2024, Saliba menjadi pemain yang tak tergantikan bagi pelatih Didier Deschamps. Di Piala Dunia, ia seharusnya membentuk duet inti di lini pertahanan Prancis bersama Dayot Upamecano dari Bayern Munich, yang bersama juara Eropa Spanyol dan juara bertahan Argentina termasuk dalam tiga favorit utama untuk merebut gelar.
Dengan kehadiran Ibrahima Konate dari Liverpool, yang akan meninggalkan The Reds musim panas ini dan dikabarkan akan bergabung dengan FC Bayern München, skuad Prancis di Piala Dunia akan memiliki alternatif berkualitas tinggi untuk Saliba. Pilihan lain termasuk Maxence Lacroix (Crystal Palace), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), atau Jules Kounde (FC Barcelona), yang umumnya ditunjuk sebagai bek kanan.
Piala Dunia 2026: Pertandingan babak 16 besar antara Prancis dan Jerman tampaknya akan terwujud
Bagi Prancis yang diperkuat para bintang serang seperti Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern), dan Ousmane Dembélé (PSG), Piala Dunia akan dimulai pada 16 Juni dengan pertandingan babak penyisihan grup pertama melawan Senegal. Lawan lainnya di grup yang mungkin merupakan yang terkuat di antara dua belas grup adalah Norwegia dan Irak.
Jika Prancis, runner-up Piala Dunia 2022, dan Jerman, seperti yang diharapkan, masing-masing lolos sebagai juara grup ke babak gugur dan memenangkan pertandingan babak 16 besar, Les Bleus dan tim DFB akan bertemu di babak 8 besar. Di Prancis, mereka berharap Saliba sudah bisa kembali bermain paling lambat saat fase panas turnamen dimulai.
- Getty Images Sport
William Saliba: Karier internasionalnya bersama Prancis hingga saat ini
Penampilan perdana di tim nasional
25 Maret 2022 (kemenangan 2-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Pantai Gading)
Pertandingan internasional
31
Gol di pertandingan internasional
0
Turnamen besar
Piala Dunia 2022 (1 penampilan, runner-up), Kejuaraan Eropa 2024 (6 penampilan, semifinal)