Julian Nagelsmann Leroy Sane Deniz Undav Germany 2026
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Apakah Deniz Undav seperti bom waktu? Julian Nagelsmann pada dasarnya benar — namun tetap saja melakukan kesalahan

Kedua kemenangan tim nasional Jerman dalam pertandingan persahabatan itu disertai dengan banyak perdebatan mengenai keputusan, tindakan, dan pernyataan Julian Nagelsmann. Pada akhirnya, pelatih tim nasional itu sebagian besar terbukti benar!

Bulan Maret seharusnya menjadi titik awal bagi tim nasional Jerman untuk membalas kekalahan mereka di Piala Dunia. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup di Rusia dan Qatar, serta Piala Eropa di kandang sendiri yang secara keseluruhan—setidaknya dari segi permainan dan suasana—cukup memuaskan, seluruh Jerman sangat mendambakan prestasi gemilang di ajang internasional.

Namun, begitu bulan ini dimulai, Julian Nagelsmann langsung membuat heboh pada malam pertama dengan wawancara kicker-nya. Diskusi bermunculan di mana-mana. Rasanya setiap pernyataan kedua bisa menjadi bahan obrolan sepanjang malam di meja makan. Kata-kata Nagelsmann sebagian bertentangan atau bahkan salah, seperti dalam kasus perkembangan Aleksandar Pavlovic selama masa jabatannya di FC Bayern München. Yang lainnya sekadar dipertanyakan. 

  • Dan seputar kedua pertandingan uji coba tersebut, pria berusia 38 tahun itu tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Nagelsmann menghadapi kritik dalam sesi tanya jawab yang panjang seperti biasa sejak konferensi pers pengumuman skuadnya, menjawab dengan jujur, selengkap biasanya, dan hal itu justru membuatnya menuai kontroversi. Meskipun banyak penggemar dan beberapa jurnalis menuduhnya bersikap seperti bintang panggung, seperti yang pernah terjadi di Munich, dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, ia tetap mempertahankan satu hal utama—yaitu kebenaran!

    Cara Nagelsmann menjelaskan dan melaksanakan keputusannya hingga detail terkecil memang soal selera—dan kadang-kadang sedikit berlebihan. Namun, para pemain tampaknya tahu apa yang mereka hadapi di bawah kepemimpinannya dan bagaimana rencana yang disusun untuk mereka. Hal itu mungkin saja membuat orang menggeretakkan gigi. Namun, saat melihat lembar laporan pertandingan sebelum pertandingan, tidak ada yang terkejut atau merasa tidak puas. Bagaimanapun, Nagelsmann telah melakukan "pembicaraan peran" yang tampaknya sangat disukainya dengan setiap pemainnya dan menyusun skuadnya sesuai dengan itu. Siapa pun yang tidak ingin duduk di bangku cadangan, tidak akan dibawa sama sekali. 

    Hal ini menjadi jelas setelah pertandingan melawan Ghana, terutama terkait dengan Deniz Undav yang sebelumnya banyak dibicarakan. Seperti yang diumumkan, Nick Woltemade, yang sudah masuk sebagai pengganti mantan rekan setimnya di VfB saat melawan Swiss, mendapat prioritas daripada pemain serang Jerman yang secara statistik jelas terbaik di musim ini (23 gol, 13 assist). Penyerang bertubuh tinggi itu "sedang tidak dalam posisi yang mudah" di Newcastle, kata Nagelsmann setelah peluit akhir berbunyi, dan ia memperkuat keputusannya dengan kritik terhadap banyak "psikolog amatir" di negara ini. 

    Undav membuktikan pernyataan Nagelsmann di lapangan

    Woltemade membalas kepercayaan Nagelsmann dengan penampilan yang cukup memuaskan. Sementara itu, Undav masuk menggantikan Kai Havertz yang kembali tampil bagus setelah jeda, yang menurut pendapat banyak penggemar seharusnya berada di belakang Undav karena masa pemulihannya yang lama. Pergantian Undav sudah diminta sejak babak pertama dengan sorakan yang tak terelakkan dari para pendukung Jerman yang hadir di kota tempat tinggalnya, Stuttgart. 

    Namun, Nagelsmann kembali membenarkan keputusannya untuk tidak memasukkan Undav ke dalam starting eleven sebelum pertandingan di ARD dengan alasan bahwa Undav "lebih merupakan seorang finisher" dan terutama tampil menonjol "ketika lawan sudah lelah. Kualitasnya sedikit berkurang jika ia harus bekerja keras dalam pertandingan." Jika ia menarik kembali pernyataannya, ia bahkan bisa "melupakan kredibilitasnya". Tak lama sebelum pertandingan berakhir, Undav mencetak gol dan menandai kemenangan 2-1 di tengah sorak-sorai meriah para penggemar. Nada pembicaraan kini mungkin berbunyi: Undav telah membuktikan kepada Nagelsmann!

    Namun, hal itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan—dan hal itu mungkin tidak disukai oleh beberapa penggemar kritis. Sebab, Undav membenarkan penilaian Nagelsmann sejak detik pertama setelah masuk sebagai pengganti. Dalam satu babak, Undav hanya menyentuh bola 13 kali, melakukan dua umpan salah, dan kalah dalam kedua duelnya. Hanya tugas sebagai pencetak gol yang dipenuhi dengan gemilang oleh penyerang yang kurang terintegrasi dalam permainan ini. Setelah itu, ia mengaku bahwa ia memang mengetahui perannya setelah "berbicara dengan pelatih tim nasional", tetapi hal itu "mungkin masih bisa berubah berkat gol-gol seperti itu". 

    Namun, Nagelsmann sendiri kemudian menegaskan bahwa hal itu "kemungkinan besar" tidak akan berubah. Saat ditanya lagi mengenai perannya, ia pun menjelaskan dengan wajah serius: "Kemungkinan kecil, saya kan tidak melakukan pembicaraan soal peran ini untuk bulan Maret, melainkan untuk Piala Dunia." Dan berkat komunikasi yang jelas di tim DFB, Undav pun menyadari hal itu, seperti yang ia tambahkan setelah mengutarakan harapannya: "Saya menerimanya." Faktanya, Undav mencetak sebagian besar golnya (16 dari 23) untuk VfB pada babak kedua, yang sebelumnya menjadi dasar argumen Nagelsmann. 

    Namun, pernyataannya pada konferensi pers berikutnya sekali lagi setidaknya kurang tepat, bahwa Undav akan menempatkan dirinya sendiri di bawah tekanan dengan keinginannya untuk menjadi pemain inti: "Dari sudut pandang itu, tidak masalah bagi saya, begitu dia mulai mencetak lebih sedikit gol. Jika dia bisa mengatasinya dengan baik, silakan saja."

  • Nagelsmann tidak hanya benar dalam kasus Undav

    Terlepas dari perdebatan yang terus bergulir mengenai penyerang seperti Undav, Havertz, dan Woltemade, langkah-langkah yang diambil Nagelsmann sebagian besar terbukti tepat. Contohnya adalah penunjukan Leroy Sane yang tak kalah kontroversial—meski sedang dalam performa buruk dan bahkan dicemooh di Stuttgart—yang, setelah penampilannya yang kurang memuaskan di Swiss, justru secara langsung mengawali gol Undav melalui pergerakan penting dan sundulan kepalanya. Atau jaminan tempat starter terselubung untuk Leon Goretzka, yang langsung memberikan dampak dari bangku cadangan dalam peran sebagai gelandang serang yang diinginkan Nagelsmann dan secara luar biasa memicu gol 2-1. Atau Joshua Kimmich yang di mata banyak orang dianggap sia-sia sebagai bek kanan, namun melalui interpretasinya hampir tak kalah berperan dalam pertandingan. 

    Secara defensif, ia memang membuka ruang seperti pada gol pertama Nati pada hari Jumat, namun penggantinya, Josha Vagnoman, tidak bermain lebih baik melawan Ghana dan bahkan menjadi penyebab gol penyama kedudukan. Atau juga, bahwa Angelo Stiller awalnya tidak masuk dalam skuad dan hanya ditambahkan karena absennya Pavlovic dan Felix Nmecha, namun dalam kedua kesempatan di starting eleven ia tidak mampu bersinar secara gemilang dan paling-paling hanya bermain solid. 

    Yang tersisa adalah dua kemenangan yang, dengan beberapa kekurangan—namun bukan hal yang tak teratasi—secara murni dari segi olahraga, tetap memberikan harapan akan hasil yang sukses kembali di Piala Dunia. 

    Jika perhitungan ini tidak berhasil, barel mesiu yang tanpa diragukan lagi telah diperkaya oleh Nagelsmann sendiri, di mana ia duduk, pasti akan meledak. Namun, sentuhan jitu pelatih timnas yang terus berlanjut dapat meredamnya—dan juga akan menghadirkan euforia Piala Dunia yang sangat dirindukan di kalangan para penggemar tersebut. 

    Tim DFB: Pertandingan persahabatan berikutnya yang akan dilakoni tim nasional Jerman menjelang Piala Dunia

    TanggalWaktuLawanLokasi
    31 Mei20.45FinlandiaMainz, Jerman
    6 Juni20.30ASChicago, AS