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Apakah Declan Rice tahu bahwa dia adalah wakil kapten timnas Inggris? Gelandang Arsenal itu diberi peran penting untuk mendukung Harry Kane meskipun belum ada pembicaraan ‘resmi’ dengan Thomas Tuchel
Tuchel mengonfirmasi Rice sebagai wakil Kane
Tuchel telah memutuskan untuk menunjuk Rice sebagai wakil kaptennya untuk Piala Dunia mendatang, menempatkan bintang Arsenal tersebut dalam peran kepemimpinan yang krusial di bawah kapten Harry Kane. Rice tiba di markas timnas Inggris di West Palm Beach, Florida, pada Sabtu malam, didampingi rekan setimnya di Arsenal, Bukayo Saka, Noni Madueke, dan Eberechi Eze, tepat saat skuad lainnya memastikan kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru di Tampa.
Kenaikan gelandang ini ke posisi tersebut terjadi setelah musim di mana ia memainkan peran penting dalam kemenangan Arsenal meraih gelar Liga Premier. Meskipun beban kerja yang berat dalam musim yang membawa The Gunners mencapai final Liga Champions, Tuchel memandang kepribadian dan pengalaman Rice sebagai hal yang esensial bagi kesuksesan tim nasional musim panas ini. Berbicara setelah kemenangan atas Selandia Baru, Tuchel dengan jelas menyatakan hierarkinya, mengatakan: "Saya pikir saya akan mengatakan Declan adalah wakil kapten saya."
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Kebingungan seputar status 'resmi'
Meskipun Tuchel dengan senang hati mengonfirmasi kabar tersebut kepada media, tampaknya masih ada ketidakpastian mengenai apakah Rice sendiri telah diajak bicara secara resmi mengenai hal ini. Ketika ditanya apakah mantan pemain West Ham itu menyadari statusnya sebagai wakil kapten, pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa hingga saat ini hal tersebut masih berlangsung secara tidak resmi. Rice sebelumnya mengenakan ban kapten dalam laga persahabatan bulan Oktober melawan Wales saat Kane tidak bisa bermain.
“Itu pertanyaan yang bagus,” kata Tuchel sambil tersenyum. “Saya baru saja memikirkannya. Apakah itu hal resmi atau tidak. Tapi saya rasa kami sudah membicarakan hal ini saat Harry tidak berada di kamp bersama kami. Kami memulai dengan Ollie (Watkins) dan saya rasa Declan yang menjadi kapten. Di situlah saya memberitahunya.”
Mengelola kontingen Arsenal
Rice dan rekan-rekannya di Arsenal mulai berlatih bersama skuad utama pada hari Minggu, namun Tuchel tetap bersikap hati-hati terkait keterlibatan mereka dalam laga persahabatan berikutnya. Timnas Inggris akan menghadapi Kosta Rika di Orlando pada hari Rabu, dan meskipun sang manajer berencana untuk meningkatkan intensitas latihan, ia belum memutuskan apakah para pemain yang terlambat bergabung itu akan diturunkan sebagai starter.
“Saya belum yakin soal itu. Kita lihat saja bagaimana kondisi mereka setelah kembali,” jelas Tuchel saat ditanya mengenai ketersediaan keempat pemain tersebut. “Mereka kembali (Sabtu), tiga hari latihan, dan kita lihat saja. Kami akan memberikan waktu bermain yang lebih lama karena ini bagian dari persiapan, dan setelah itu kami akan memiliki enam hari atau lebih untuk menghadapi Kroasia. Kami membutuhkan beberapa pemain untuk bermain selama 60 atau 70 menit.”
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Persiapan terakhir menjelang laga melawan Kroasia
Untuk memastikan seluruh skuad dalam kondisi prima, Inggris telah menjadwalkan pertandingan tambahan tanpa penonton melawan Miami FC setelah laga melawan Kosta Rika. Hal ini akan memungkinkan Tuchel untuk mengatur menit bermain para pemain yang mungkin hanya tampil sebentar di Orlando, sehingga memastikan skuad siap sepenuhnya untuk laga pembuka Grup L melawan Kroasia pada 17 Juni.
“Kami memiliki satu pertandingan lagi tanpa penonton untuk mengatur menit bermain semua pemain karena tentu saja, katakanlah jika seseorang bermain 70 menit melawan Kosta Rika dan yang lain hanya bermain 20 menit, itu juga tidak cukup sehingga akan ada pemain yang hanya bermain 20 atau 30 menit dan akan bermain lagi keesokan harinya,” tambah Tuchel. Setelah menghadapi Kroasia di Kansas City, Inggris akan melanjutkan ke pertandingan fase grup melawan Ghana dan Panama.