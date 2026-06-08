Apakah Declan Rice tahu bahwa dia adalah wakil kapten timnas Inggris? Gelandang Arsenal itu diberi peran penting untuk mendukung Harry Kane meskipun belum ada pembicaraan ‘resmi’ dengan Thomas Tuchel

Tuchel telah memutuskan untuk menunjuk Rice sebagai wakil kaptennya untuk Piala Dunia mendatang, menempatkan bintang Arsenal tersebut dalam peran kepemimpinan yang krusial di bawah kapten Harry Kane. Rice tiba di markas timnas Inggris di West Palm Beach, Florida, pada Sabtu malam, didampingi rekan setimnya di Arsenal, Bukayo Saka, Noni Madueke, dan Eberechi Eze, tepat saat skuad lainnya memastikan kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru di Tampa.

Kenaikan gelandang ini ke posisi tersebut terjadi setelah musim di mana ia memainkan peran penting dalam kemenangan Arsenal meraih gelar Liga Premier. Meskipun beban kerja yang berat dalam musim yang membawa The Gunners mencapai final Liga Champions, Tuchel memandang kepribadian dan pengalaman Rice sebagai hal yang esensial bagi kesuksesan tim nasional musim panas ini. Berbicara setelah kemenangan atas Selandia Baru, Tuchel dengan jelas menyatakan hierarkinya, mengatakan: "Saya pikir saya akan mengatakan Declan adalah wakil kapten saya."