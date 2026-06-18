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Apakah Declan Rice cedera? Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru mengenai bintang Arsenal tersebut setelah ia tertatih-tatih keluar dari lapangan saat laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia
Tuchel mengungkap 'ketidaknyamanan' yang dialami Rice di Dallas
Pelatih The Three Lions bertindak cepat dengan menarik gelandang andalannya pada menit ke-72 dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia. Rice, yang sebelumnya memberikan assist untuk Harry Kane, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik sebelum memberi isyarat kepada bangku cadangan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Meskipun pemandangan pemain berusia 27 tahun itu yang tertatih-tatih cukup mengkhawatirkan, Tuchel menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mencegah masalah yang lebih serius.
Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, pelatih asal Jerman itu menjelaskan: "Declan mengalami beberapa kehilangan bola yang tidak biasa dan saya melihat sedikit ketidaknyamanan. Lalu saya bertanya kepadanya dan ia langsung menunjuk ke punggung bawah dan paha belakang bagian atasnya, bahwa ia merasakan ketidaknyamanan itu. Saya tidak ingin mengambil risiko apa pun dan jika saya harus menarik Declan keluar, yang sebenarnya tidak pernah ingin saya lakukan, itulah saat yang tepat untuk melindunginya. Saya pikir Reece James tampil sangat baik menggantikannya di lini tengah; dia bermain luar biasa. Saya harap ini bukan masalah serius. Declan baru saja meyakinkan saya di akhir pertandingan, 'sudah baik-baik saja, sudah baik-baik saja,' dan saya tahu rasa tidak nyamannya itu; kami akan menanganinya. Ini bukan masalah besar yang perlu dikhawatirkan."
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Bintang Arsenal tetap bermain meski menahan rasa sakit
Kekhawatiran mengenai kondisi fisik Rice telah berlanjut sejak musim domestik berakhir. Diketahui bahwa gelandang tersebut memerlukan suntikan selama minggu-minggu terakhir musim Arsenal saat mereka mengejar gelar Liga Premier dan Liga Champions.
Meskipun berada di bawah pengawasan ketat staf medis, Rice sendiri tampak bersemangat setelah peluit akhir dibunyikan. Pemain berusia 27 tahun itu cukup fit untuk memenuhi kewajiban wawancara dengan media, dan mengatakan kepada ITV: "Semuanya baik-baik saja, sangat baik. Hanya saja, saya memang mengalami sedikit rasa sakit di sana-sini, terutama pada paruh kedua musim ini, tapi saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja, ini hanya tindakan pencegahan dan saya akan kembali bermain saat melawan Ghana."
Kane memuji langkah taktis jenius Tuchel
Meskipun kondisi fisik Rice menjadi topik utama pembicaraan pasca-pertandingan, kebangkitan Inggris di babak kedua merupakan hasil dari perubahan taktik yang dilakukan di ruang ganti. Setelah babak pertama yang seru dan berakhir imbang, sang kapten mengaitkan peningkatan dramatis yang membuat Inggris berhasil menjauh dari lawan-lawannya dengan pesan yang disampaikan manajernya.
Kane mengungkapkan detail pembicaraan tim saat jeda, dengan menyatakan: "Dia menyuruh kami untuk melepaskan beban, menenangkan diri, dan maju terus. Dia berkata, apa yang terburuk yang bisa terjadi? Tunjukkan kepada dunia siapa kami sebenarnya. Kami tampil dengan kekuatan penuh di babak kedua dan mereka tak mampu mengimbangi, dan itulah level yang harus kami tunjukkan di setiap pertandingan. Cara kami mengendalikan permainan setelah unggul, kami tak pernah terlihat dalam bahaya, lalu mencetak gol lewat serangan balik. Ada periode di mana kami bisa saja mencetak tiga atau empat gol. Pujian untuk semua: ini pertandingan pertama di turnamen ini dan hasil yang luar biasa melawan tim tangguh."
- Getty Images Sport
Rice memuji 'penampilan luar biasa' meski mengalami cedera
Gelandang tersebut memuji cara tim beradaptasi setelah jeda saat mereka menunjukkan dominasi di Arlington. Jude Bellingham dan Marcus Rashford akhirnya mencetak gol untuk memastikan Three Lions mengantongi tiga poin penuh, sehingga menempatkan mereka di posisi teratas Grup L menjelang laga berikutnya.
Menanggapi kemenangan 4-2 tersebut, Rice menambahkan: "Saya rasa jelas babak pertama mungkin terasa lebih buruk daripada yang sebenarnya hanya karena cara kami kebobolan gol-gol tersebut. Kami menguasai bola cukup banyak, tapi menurut saya di babak kedua Anda bisa melihat semangat dan keinginan itu sejak menit pertama. Ada semangat ekstra dalam langkah kami, tekanan yang kami berikan, kekuatan kami, cara kami menyerang, cara kami menciptakan peluang di babak kedua, dan kiper lawan melakukan penyelamatan luar biasa. Jadi, ya, secara keseluruhan saya pikir itu adalah penampilan yang hebat."