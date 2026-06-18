Apakah Declan Rice cedera? Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru mengenai bintang Arsenal tersebut setelah ia tertatih-tatih keluar dari lapangan saat laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia

Pelatih The Three Lions bertindak cepat dengan menarik gelandang andalannya pada menit ke-72 dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia. Rice, yang sebelumnya memberikan assist untuk Harry Kane, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik sebelum memberi isyarat kepada bangku cadangan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Meskipun pemandangan pemain berusia 27 tahun itu yang tertatih-tatih cukup mengkhawatirkan, Tuchel menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mencegah masalah yang lebih serius.

Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, pelatih asal Jerman itu menjelaskan: "Declan mengalami beberapa kehilangan bola yang tidak biasa dan saya melihat sedikit ketidaknyamanan. Lalu saya bertanya kepadanya dan ia langsung menunjuk ke punggung bawah dan paha belakang bagian atasnya, bahwa ia merasakan ketidaknyamanan itu. Saya tidak ingin mengambil risiko apa pun dan jika saya harus menarik Declan keluar, yang sebenarnya tidak pernah ingin saya lakukan, itulah saat yang tepat untuk melindunginya. Saya pikir Reece James tampil sangat baik menggantikannya di lini tengah; dia bermain luar biasa. Saya harap ini bukan masalah serius. Declan baru saja meyakinkan saya di akhir pertandingan, 'sudah baik-baik saja, sudah baik-baik saja,' dan saya tahu rasa tidak nyamannya itu; kami akan menanganinya. Ini bukan masalah besar yang perlu dikhawatirkan."



