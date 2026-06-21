Apakah Declan Rice cedera? Gelandang Arsenal itu mengungkapkan bahwa ia telah mengalami ‘rasa sakit’ sejak Desember - sementara manajer Inggris Thomas Tuchel mengambil keputusan yang ‘cerdas’

Pemandangan Rice yang tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat pertandingan tersisa 20 menit di Stadion Dallas langsung memicu kekhawatiran di kalangan pendukung setia Inggris. Namun, pemain andalan Arsenal ini telah memberikan klarifikasi mengenai kondisinya, mengakui bahwa ia telah mengatasi masalah kebugaran yang tidak terungkap selama beberapa bulan di London Utara.

"Ya, saya siap," kata Rice kepada ITV, saat ditanya apakah ia berpeluang bermain melawan Ghana. "Saya dalam kondisi fit dan sangat bersemangat untuk bertanding. Saya pikir itu adalah keputusan yang bijak (untuk menarik saya keluar). Saya merasakan sedikit nyeri saraf di paha belakang yang sudah saya atasi sejak setelah Natal bersama Arsenal dalam waktu yang cukup lama. Jelas, tidak banyak orang yang mengetahuinya, karena itu semua terjadi di balik layar."