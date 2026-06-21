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Apakah Declan Rice cedera? Gelandang Arsenal itu mengungkapkan bahwa ia telah mengalami ‘rasa sakit’ sejak Desember - sementara manajer Inggris Thomas Tuchel mengambil keputusan yang ‘cerdas’
Perjuangan Rice melawan cedera yang tak banyak diketahui orang
Pemandangan Rice yang tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat pertandingan tersisa 20 menit di Stadion Dallas langsung memicu kekhawatiran di kalangan pendukung setia Inggris. Namun, pemain andalan Arsenal ini telah memberikan klarifikasi mengenai kondisinya, mengakui bahwa ia telah mengatasi masalah kebugaran yang tidak terungkap selama beberapa bulan di London Utara.
"Ya, saya siap," kata Rice kepada ITV, saat ditanya apakah ia berpeluang bermain melawan Ghana. "Saya dalam kondisi fit dan sangat bersemangat untuk bertanding. Saya pikir itu adalah keputusan yang bijak (untuk menarik saya keluar). Saya merasakan sedikit nyeri saraf di paha belakang yang sudah saya atasi sejak setelah Natal bersama Arsenal dalam waktu yang cukup lama. Jelas, tidak banyak orang yang mengetahuinya, karena itu semua terjadi di balik layar."
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Manajemen ‘cerdas’ Tuchel mendapat pujian
Dengan waktu persiapan yang singkat menjelang laga pada Selasa, Rice langsung memuji keputusan taktis Thomas Tuchel untuk menariknya keluar pada menit-menit akhir kemenangan atas Kroasia. Gelandang tersebut meyakini bahwa melindungi tubuhnya pada tahap akhir pertandingan yang intens merupakan kunci untuk mempertahankan daya tahan sepanjang turnamen di Amerika Utara.
"Itu adalah keputusan yang cerdas," tambah Rice. "20 menit terakhir adalah saat di mana kemungkinan besar cedera terjadi. Pada 20 menit terakhir itulah Anda benar-benar merasakan tubuh Anda bekerja keras. Beberapa hari terakhir ini saya merasa sangat, sangat baik."
Masalah terkait Saka Fitness telah ditangani
Rice bukanlah satu-satunya bintang Arsenal yang diawasi ketat di kamp timnas Inggris. Bukayo Saka memulai turnamen ini dari bangku cadangan karena masih harus mengatasi masalah tendon Achilles yang sensitif, yang telah mengganggunya dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun waktu bermainnya dibatasi, Rice sangat yakin bahwa rekan setimnya di klub itu akan menjadi faktor penentu bagi The Three Lions.
"Seratus persen, ya," jawab Rice ketika ditanya apakah Saka masih bisa memberikan dampak besar. "Cara kami mengelola kondisinya sejauh ini sangat baik. Melihat jumlah pertandingan yang telah ia mainkan, dan saya telah melihatnya di Arsenal dengan masalah tendon Achilles yang dialaminya, saya rasa kami mengelolanya dengan cara yang tepat. Anda tentu tidak ingin langsung memasukkannya ke lapangan sekarang dan membahayakan kondisinya."
- Getty Images Sport
Dampak dari bangku cadangan
Meskipun menit bermain Saka diatur dengan cermat, dampaknya tetap tak terbantahkan setelah ia memberikan assist kepada Marcus Rashford pada gol pembuka. Rice meyakini kedalaman skuad, termasuk munculnya Noni Madueke, memungkinkan Inggris untuk bersikap hati-hati terhadap pemain sayap andalannya tersebut pada tahap awal kompetisi.
"Dia berlatih dengan sangat baik, dia masuk sebagai pemain pengganti beberapa malam lalu dan memberikan dampak yang luar biasa," kata Rice. "Dia adalah salah satu pemain yang paling bersinar di pertandingan besar yang pernah saya temui dan dia ingin bermain di setiap pertandingan, tetapi di sini dia bersikap cerdas dan kami juga memiliki Noni yang tampil luar biasa dalam beberapa pertandingan pertama ini."