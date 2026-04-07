Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah Darwin Nunez akan kembali ke Eropa? Klub raksasa Serie A menghubungi mantan striker Liverpool itu, sementara petualangannya di Arab Saudi tampaknya akan berakhir setelah satu musim
Juventus melakukan kontak awal untuk merekrut seorang striker
Menurut Sky Sport, Juventus telah melakukan pendekatan awal terhadap Nunez seiring dengan perencanaan strategi transfer musim panas mereka. Klub raksasa Italia tersebut telah menghubungi Al-Hilal untuk mengumpulkan informasi mengenai ketersediaan sang pemain. Penyerang tersebut pindah ke Arab Saudi dari Liverpool pada musim panas lalu melalui transfer besar senilai €53 juta, dengan kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2028. Sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, Bianconeri sedang mengevaluasi biaya-biaya yang terlibat dengan cermat. Kemungkinan transfer ini sangat bergantung pada apakah klub tersebut lolos ke Liga Champions musim ini.
- Getty Images Sport
Dikeluarkan dari skuad tim nasional oleh manajer
Meskipun dibeli dengan harga yang sangat mahal, pemain berusia 26 tahun ini mengalami masa-masa yang naik-turun selama berkarier di Teluk. Ia tampil secara reguler pada paruh pertama musim ini, dengan bermain dalam 16 pertandingan liga dan mencetak enam gol. Di semua kompetisi, ia tampil dalam 24 pertandingan, mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist. Namun, keputusan teknis yang diambil Inzaghi selama jeda musim dingin mengakibatkan ia secara mengejutkan dicoret dari daftar delapan pemain asing yang terdaftar di klub. Hal ini secara efektif membuatnya absen dari kompetisi domestik hingga akhir tahun.
Harapan di ajang kontinental dan kampanye di Asia
Meskipun ia masih sama sekali tidak memenuhi syarat untuk tampil dalam pertandingan liga domestik, mantan pemain Benfica ini dapat diturunkan dalam laga-laga tingkat benua. Ia telah tampil enam kali untuk Al-Hilal di Liga Champions AFC Elite, mencetak tiga gol dan memberikan satu assist. Tantangan berikutnya menantinya saat klub ini menghadapi tim asal Qatar, Al-Sadd, di babak 16 besar pada 13 April. Turnamen ini bisa menjadi penampilan terakhirnya sebelum pindah secara permanen kembali ke Eropa, sekaligus membuktikan bahwa ia masih memiliki ketajaman di depan gawang.
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Nunez?
Beberapa bulan ke depan sangat menentukan bagi perkembangan karier sang pemain. Penawaran resmi sepenuhnya bergantung pada posisi akhir Juventus di liga domestik. Saat ini mereka berada di peringkat kelima Serie A dengan 57 poin, tertinggal satu poin dari Como dalam persaingan ketat untuk empat besar dengan tujuh pertandingan tersisa.