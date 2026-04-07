Apakah Darwin Nunez akan kembali ke Eropa? Klub raksasa Serie A menghubungi mantan striker Liverpool itu, sementara petualangannya di Arab Saudi tampaknya akan berakhir setelah satu musim

Meskipun dibeli dengan harga yang sangat mahal, pemain berusia 26 tahun ini mengalami masa-masa yang naik-turun selama berkarier di Teluk. Ia tampil secara reguler pada paruh pertama musim ini, dengan bermain dalam 16 pertandingan liga dan mencetak enam gol. Di semua kompetisi, ia tampil dalam 24 pertandingan, mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist. Namun, keputusan teknis yang diambil Inzaghi selama jeda musim dingin mengakibatkan ia secara mengejutkan dicoret dari daftar delapan pemain asing yang terdaftar di klub. Hal ini secara efektif membuatnya absen dari kompetisi domestik hingga akhir tahun.