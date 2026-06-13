Apakah Curacao, Cape Verde, atau salah satu tim debutan Piala Dunia lainnya bisa menciptakan kejutan pada tahun 2026?

Tiga turnamen terakhir menjadi periode yang kurang menguntungkan bagi tim-tim yang belum berpengalaman. Bosnia dan Herzegovina memang meraih kemenangan bersejarah pada 2014 atas Iran, namun gagal lolos dari fase grup, sementara Panama, Islandia, dan Qatar hanya mampu mengumpulkan satu poin secara keseluruhan sebagai tiga debutan di edisi 2018 dan 2022.
Namun, ada banyak kisah sukses dalam sejarah kompetisi ini yang seharusnya memberi harapan kepada Cape Verde, Curacao, Yordania, dan Uzbekistan bahwa mereka dapat menikmati perjalanan yang mengejutkan musim panas ini, terutama dengan format yang diperluas yang berarti 32 dari 48 negara yang bersaing akan maju ke babak gugur. Empat poin dari tiga pertandingan hampir pasti akan memastikan lolos dari babak penyisihan grup, dengan tiga poin bahkan berpotensi cukup.
Jadi, manakah dari empat debutan di Piala Dunia 2026 yang bisa memberikan kejutan - dan sekaligus memikat hati penonton netral?