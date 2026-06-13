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World Cup debutants GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Apakah Curacao, Cape Verde, atau salah satu tim debutan Piala Dunia lainnya bisa menciptakan kejutan pada tahun 2026?

Analysis
World Cup
Curacao
Cape Verde
Jordan
Uzbekistan
FEATURES
Germany vs Curacao
Spain vs Cape Verde
Austria vs Jordan
Uzbekistan vs Colombia

Empat negara akan melakukan debutnya di Piala Dunia musim panas ini, dengan Cape Verde, Curacao, Yordania, dan Uzbekistan siap tampil di panggung terbesar sepak bola internasional untuk pertama kalinya. Sudah 16 tahun berlalu sejak tim pendatang baru terakhir kali berhasil melaju ke babak gugur turnamen ini, yakni saat Slovakia mengejutkan juara bertahan Italia dan menyingkirkan mereka di Afrika Selatan. Lantas, apakah ada di antara tim-tim debutan tahun ini yang memiliki potensi untuk meniru prestasi heroik tersebut?

Tiga turnamen terakhir menjadi periode yang kurang menguntungkan bagi tim-tim yang belum berpengalaman. Bosnia dan Herzegovina memang meraih kemenangan bersejarah pada 2014 atas Iran, namun gagal lolos dari fase grup, sementara Panama, Islandia, dan Qatar hanya mampu mengumpulkan satu poin secara keseluruhan sebagai tiga debutan di edisi 2018 dan 2022.

Namun, ada banyak kisah sukses dalam sejarah kompetisi ini yang seharusnya memberi harapan kepada Cape Verde, Curacao, Yordania, dan Uzbekistan bahwa mereka dapat menikmati perjalanan yang mengejutkan musim panas ini, terutama dengan format yang diperluas yang berarti 32 dari 48 negara yang bersaing akan maju ke babak gugur. Empat poin dari tiga pertandingan hampir pasti akan memastikan lolos dari babak penyisihan grup, dengan tiga poin bahkan berpotensi cukup.

Jadi, manakah dari empat debutan di Piala Dunia 2026 yang bisa memberikan kejutan - dan sekaligus memikat hati penonton netral?

  • Ukraine 2006 World CupGetty Images

    Rekor tertinggi dan terendah

    Sejak Piala Dunia 2006, belum pernah ada turnamen yang diikuti oleh begitu banyak tim debutan. Edisi tersebut, yang diselenggarakan di Jerman, memegang rekor jumlah terbanyak dengan tujuh tim, jika tidak memperhitungkan dua turnamen pertama (karena semua tim merupakan debutan pada tahun 1930 dan 10 dari 16 tim yang berpartisipasi pada tahun 1934 juga demikian).

    Ghana dan Ukraina adalah kisah sukses 20 tahun lalu, yang pertama lolos ke babak 16 besar dan yang kedua mencapai perempat final. Ini adalah salah satu dari empat turnamen sejak 1938 yang melihat dua tim debutan melaju melewati babak pertama; bersama dengan 1966, di mana dua tim debutan, Korea Utara dan Portugal, bertemu di perempat final; 1990, di mana Kosta Rika mencapai babak 16 besar dan Irlandia mencapai perempat final; serta 1994, di mana Arab Saudi dan Nigeria keduanya mencapai babak 16 besar.

    Turnamen terbaik bagi tim debutan dalam sejarah Piala Dunia adalah tahun 1958, ketika ketiga tim debutan—Irlandia Utara, Uni Soviet, dan Wales—semuanya mencapai perempat final. Edisi musim panas ini, karenanya, memiliki potensi untuk memecahkan rekor, jika keempat tim debutan tersebut mampu menampilkan performa yang tak terlupakan.

    Tentu saja, peluang hal itu terjadi sangat kecil - tetapi bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, lolos dari babak penyisihan grup adalah tujuan yang lebih mudah dicapai daripada sebelumnya pada tahun 2026. Meskipun demikian, hal itu tetap tidak akan mudah, dengan Uzbekistan, yang berada di Pot Tiga, satu-satunya tim debutan yang tidak berada di Pot Empat pada undian Piala Dunia Desember lalu, yang membuat beberapa grup menjadi sulit.

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  • Curacao World Cup qualifying 2025Getty Images

    Seberapa jauh keahlian Advocaat dapat membawa Curacao?

    Hal itu jelas berlaku bagi Curacao, yang oleh banyak pihak dianggap mendapat undian terberat di antara keempat pendatang baru. Terbagi dalam grup bersama Jerman, Ekuador, dan Pantai Gading, persiapan menuju turnamen ini berjalan penuh lika-liku bagi negara Karibia tersebut, yang baru masuk dalam daftar anggota FIFA 15 tahun lalu dan akan menjadi negara terkecil dalam sejarah Piala Dunia.

    Dengan mengandalkan talenta yang dibesarkan di Belanda namun memiliki akar Curacao - Tahith Chong, produk akademi Manchester United, adalah satu-satunya pemain dalam skuad yang benar-benar lahir di pulau tersebut - negara ini memanfaatkan sepenuhnya jalur kualifikasi CONCACAF yang tidak melibatkan Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dengan hasil imbang dramatis di Jamaika yang memastikan tempat mereka di Piala Dunia.

    Tiga bulan kemudian, dan hanya empat bulan sebelum turnamen dimulai, manajer legendaris Dick Advocaat mundur dari jabatannya sebagai pelatih Curacao untuk menemani putrinya yang sakit. Kemudian, kurang dari sebulan lalu, setelah kekalahan mengecewakan melawan China dan Australia di bawah penggantinya Fred Rutten, pria berusia 78 tahun itu kembali, dengan kondisi putrinya yang telah membaik.

    Di samping semangat tim Curacao yang kuat dan berbagai pemain dengan pengalaman tingkat atas, pengetahuan Advocaat akan sangat penting jika Blue Wave ingin membuat kejutan di Grup E.

  • Ali Olwan Jordan 2025Getty Images

    Cedera pemain kunci menjadi pukulan bagi harapan Jordan

    Mungkinkah Yordania berada dalam posisi yang lebih baik untuk menciptakan kejutan? Secara teori, Grup J tidak terlihat seberat Grup E, meskipun grup ini dihuni oleh juara bertahan Argentina, serta Aljazair dan Austria yang melengkapi keempat tim tersebut. Yordania akan berupaya menggagalkan rencana ketiga tim tersebut, mengingat mereka membangun kampanye kualifikasi mereka dengan mengandalkan pertahanan yang kokoh.

    Jamal Sellami memimpin tim yang sangat kompak, terorganisir dengan baik, dan nyaman bermain bertahan, membiarkan lawan menguasai bola sebagian besar waktu. Tim ini tidak akan merasa canggung dengan peran mereka di Grup J.

    Namun, kelemahan mereka mungkin terletak pada lini serang. Meskipun Yordania tidak pernah menjadi tim yang produktif, mereka masih memiliki sejumlah penyerang bagus yang memberikan kualitas dalam serangan balik untuk melengkapi organisasi pertahanan mereka. Kapten Musa Al-Taamari bermain di klub Prancis dan memasuki musim panas ini setelah mencetak enam gol dan enam assist saat Rennes finis di peringkat keenam Ligue 1, sementara Ali Olwan, pencetak gol terbanyak di skuad, pulih dari operasi pergelangan kaki tepat waktu untuk kembali ke lapangan sebelum Piala Dunia.

    Namun, kabar buruknya datang dari Yazan Al Naimat, penyerang andalan mereka yang mengalami cedera ACL pada bulan Desember - di perempat final Piala Arab, di mana Yordania mencapai final, setelah juga mencapai final Piala Asia tahun sebelumnya. Absennya Al Naimat sangat merugikan dan membuat tim ini kehilangan penyerang andalannya, sehingga memaksa mereka melakukan perombakan yang tidak diinginkan di lini depan.

  • Gilson Tavares Cape Verde 2026Getty Images

    Adaptasi diperlukan bagi Cape Verde

    Kap Verde adalah tim debutan lainnya yang secara teori berada di grup yang sulit, namun jika ditelaah lebih dalam, situasinya mungkin tidak sesulit yang terlihat. Spanyol memang salah satu favorit, tapi Uruguay memiliki masalah-masalah tertentu, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Kap Verde dan Arab Saudi, yang melengkapi Grup H.

    Seperti Curacao, Cape Verde telah memanfaatkan diaspora mereka untuk membangun skuad yang mampu mencapai turnamen ini, setelah sekitar satu dekade mengalami kemajuan yang pesat. Setelah mencapai Piala Afrika untuk pertama kalinya pada 2013, dan mencapai perempat final pada debutnya, negara ini telah mengikuti tiga edisi berikutnya dan sayangnya gagal mencapai empat besar pada 2023, hanya dikalahkan oleh Afrika Selatan melalui adu penalti. Kini, sebagai skuad tertua keempat di Piala Dunia, tim ini memiliki peluang di panggung terbesar.

    Yang membedakan Cape Verde dari debutan lainnya adalah gaya permainan mereka yang berbasis penguasaan bola, sehingga akan sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka beradaptasi saat tidak menguasai bola. Meskipun demikian, cara serangan Blue Sharks cenderung cepat dan langsung, yang tentu saja membantu.

    Bagaimana pertahanan yang bisa lambat dan mudah ditembus - dikalahkan 4-1 oleh Kamerun di babak kualifikasi dan ditahan imbang 3-3 oleh Libya - akan menjadi kunci. Kembalinya Logan Costa, bek Villarreal yang mengalami cedera ACL pada Juli lalu, merupakan dorongan nyata dalam hal itu, dengan pemain berusia 25 tahun ini menjadi pembeda sejati di lini belakang.

  • Abdukodir Khusanov Uzbekistan 2026Getty Images

    Bek tengah menjadi sorotan utama di Uzbekistan

    Di bawah asuhan legenda Italia Fabio Cannavaro—yang menjuarai Piala Dunia 2006 dan kemudian meraih Ballon d'Or—serta diperkuat skuad yang dipimpin oleh bek tengah Manchester City Abdukodir Khusanov, tak mengherankan jika disiplin pertahanan akan menjadi kunci harapan Uzbekistan untuk bersinar dalam debut mereka di Piala Dunia.

    Penunjukan Cannavaro cukup menarik. Hal ini terjadi setelah Timur Kapadze membawa tim lolos kualifikasi, namun federasi memilih sosok baru untuk langkah selanjutnya. Karier manajerial Cannavaro sejauh ini naik-turun, dengan kesuksesan di Tiongkok diikuti oleh masa-masa yang kurang memuaskan di Eropa, sehingga ini merupakan kesempatan besar baginya untuk menunjukkan kemampuannya - meskipun waktu penunjukannya kurang ideal untuk persiapan.

    Uzbekistan mungkin menjadi debutan yang paling sulit untuk dinilai. Lima belas anggota skuad bermain di klub domestik, di liga yang baru dimulai pada Februari, dengan waktu tersebut berpotensi menjadi keuntungan. Lima pemain lainnya bermain di Iran, di mana Liga Pro Teluk Persia telah ditangguhkan selama empat bulan akibat perang yang sedang berlangsung.

    Ada beberapa talenta top seperti Khusanov dan Eldor Shomurodov yang produktif, yang berbagi gelar Sepatu Emas Super Lig musim lalu setelah mencetak 22 gol untuk Istanbul Basaksehir. Uzbekistan berharap dapat mengandalkan mereka saat berusaha lolos dari grup - yang juga dihuni Portugal, Kolombia, dan Kongo DR - yang cukup terbuka dalam hal peluang lolos ke babak berikutnya.

  • João Paulo Fernandes Márcio Rosa Cape Verde 2026Getty Images

    Apakah ada yang akan berhasil?

    Lalu, tim debutan mana yang paling berpeluang lolos ke babak gugur? Uzbekistan dan Cape Verde jelas berada di grup yang lebih terbuka, di mana setidaknya ada satu pertandingan di mana kemenangan bisa menjadi target yang realistis. Keduanya memiliki peluang nyata untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

    Jangan heran jika Curacao tampil kompetitif, namun pertandingan melawan Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador sangatlah berat, meskipun setiap lawan memiliki kelemahan. Adapun Yordania, ada celah yang bisa dimanfaatkan di setiap lawan mereka di fase grup, meskipun mungkin tidak oleh tim yang berada di peringkat ke-63 dunia.

    Kemungkinan empat debutan memecahkan rekor di babak gugur tampaknya kecil, namun peluang tim pendatang baru pertama sejak Slovakia pada 2010 lolos dari fase grup jauh lebih besar. Dua tim debutan, untuk pertama kalinya sejak 2006 dan hanya kali kedua sejak 1994, bahkan mungkin menjadi kemungkinan.