Apakah Curacao, Cape Verde, atau salah satu tim debutan Piala Dunia lainnya bisa menciptakan kejutan pada tahun 2026?

Sejak Piala Dunia 2006, belum pernah ada turnamen yang diikuti oleh begitu banyak tim debutan. Edisi tersebut, yang diselenggarakan di Jerman, memegang rekor jumlah terbanyak dengan tujuh tim, jika tidak memperhitungkan dua turnamen pertama (karena semua tim merupakan debutan pada tahun 1930 dan 10 dari 16 tim yang berpartisipasi pada tahun 1934 juga demikian).

Ghana dan Ukraina adalah kisah sukses 20 tahun lalu, yang pertama lolos ke babak 16 besar dan yang kedua mencapai perempat final. Ini adalah salah satu dari empat turnamen sejak 1938 yang melihat dua tim debutan melaju melewati babak pertama; bersama dengan 1966, di mana dua tim debutan, Korea Utara dan Portugal, bertemu di perempat final; 1990, di mana Kosta Rika mencapai babak 16 besar dan Irlandia mencapai perempat final; serta 1994, di mana Arab Saudi dan Nigeria keduanya mencapai babak 16 besar.

Turnamen terbaik bagi tim debutan dalam sejarah Piala Dunia adalah tahun 1958, ketika ketiga tim debutan—Irlandia Utara, Uni Soviet, dan Wales—semuanya mencapai perempat final. Edisi musim panas ini, karenanya, memiliki potensi untuk memecahkan rekor, jika keempat tim debutan tersebut mampu menampilkan performa yang tak terlupakan.

Tentu saja, peluang hal itu terjadi sangat kecil - tetapi bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, lolos dari babak penyisihan grup adalah tujuan yang lebih mudah dicapai daripada sebelumnya pada tahun 2026. Meskipun demikian, hal itu tetap tidak akan mudah, dengan Uzbekistan, yang berada di Pot Tiga, satu-satunya tim debutan yang tidak berada di Pot Empat pada undian Piala Dunia Desember lalu, yang membuat beberapa grup menjadi sulit.