Saat ditanya apakah Ronaldo dan Messi saling memantau satu sama lain, mantan gelandang Manchester United Anderson, yang membela Manchester United bersama CR7 dan berbicara mewakili BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir keduanya saling peduli. Saya pikir keduanya ingin melihat yang terbaik.

“Saya pikir Messi juga sama. Messi melihat Cristiano Ronaldo mencetak dua gol, saya harus mencetak dua gol. Karena inilah mentalitas para pemain top. Dua orang ini saling mendorong begitu kuat untuk mencapai level yang berbeda, planet yang berbeda.

“Hampir keduanya memiliki 1.000 gol. Itu gila. Siapa yang melakukan itu? Pele? Siapa lagi yang punya itu? Romario? Mungkin satu, dua pemain. Orang-orang ini akan mencetak 1.000 gol. Seperti generasi pemain video game.

“Cristiano Ronaldo bisa melakukannya pada usia 45 tahun. Saya tidak tahu mengapa orang-orang mengeluh tentang dia karena Cristiano Ronaldo bisa melakukannya pada usia 45 tahun. Cristiano Ronaldo hanya butuh dua menit untuk mencetak gol. Jika Anda memberi Cristiano Ronaldo dan Messi waktu dan ruang, usia tidak menjadi masalah, orang-orang ini akan melakukannya.

“Jika saya menjadi pelatih di tim nasional, saya akan selalu membawa dua orang ini karena saya tahu orang-orang ini bisa mencetak gol kapan saja, entah itu 10 menit, lima menit, inilah yang dilakukan para pemain top.”