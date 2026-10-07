Getty/GOAL
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Apakah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi 'peduli' dengan apa yang dilakukan satu sama lain? Mantan rekan setim CR7 di Manchester United mengungkap persaingan GOAT keduanya
- Getty/GOAL
Ronaldo & Messi memburu 1.000 gol dalam karier
Meski karier senior Ronaldo dimulai sedikit lebih awal daripada Messi, keduanya benar-benar melejit pada periode yang hampir bersamaan. Itu terjadi hampir 20 tahun lalu, dengan dua dekade dihabiskan untuk saling bersaing dan beradu di level tertinggi sepakbola dunia.
Dua pemain terbaik sepanjang masa itu mengoleksi tak terhitung trofi klub dan total 13 Ballon d'Or di antara mereka, dengan pencapaian luar biasa yang seolah melampaui batas manusia saat membela klub domestik masing-masing dan tim nasional negara mereka.
Keduanya sama-sama mengejar 1.000 gol, dengan Ronaldo untuk saat ini memimpin perburuan tersebut, sementara gelar-gelar besar terus diraih saat membela Al-Nassr di Liga Pro Saudi dan Inter Miami, pemenang MLS Cup.
Tak pernah bermusuhan, tetapi juga bukan sahabat dekat
Nyaris tidak ada tanda-tanda keduanya melambat, di usia 41 dan 39 tahun, meski CR7 belakangan membuat beberapa tajuk yang kurang menguntungkan setelah mengeluarkan dirinya dari pemusatan latihan terbaru Portugal. Mereka terus memukau penonton di seluruh dunia.
Bahkan tanggal pensiun mereka pada akhirnya bisa saling terkait, dengan tak satu pun ingin mundur saat yang lain masih terus bermain. Mereka tidak pernah menjadi musuh, bahkan ketika membela rival El Clasico, Real Madrid dan Barcelona, tetapi juga bukan sahabat dekat.
Ada kekaguman dan rasa hormat timbal balik di antara mereka, tetapi juga hasrat tanpa henti untuk saling mengungguli. Meski mereka akan selalu fokus pada permainan masing-masing, setengah perhatian mereka akan selalu tertuju pada bagaimana yang lain menjalani kiprahnya.
- Getty/GOAL
Apakah rival GOAT Ronaldo dan Messi saling memantau satu sama lain?
Saat ditanya apakah Ronaldo dan Messi saling memantau satu sama lain, mantan gelandang Manchester United Anderson, yang membela Manchester United bersama CR7 dan berbicara mewakili BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir keduanya saling peduli. Saya pikir keduanya ingin melihat yang terbaik.
“Saya pikir Messi juga sama. Messi melihat Cristiano Ronaldo mencetak dua gol, saya harus mencetak dua gol. Karena inilah mentalitas para pemain top. Dua orang ini saling mendorong begitu kuat untuk mencapai level yang berbeda, planet yang berbeda.
“Hampir keduanya memiliki 1.000 gol. Itu gila. Siapa yang melakukan itu? Pele? Siapa lagi yang punya itu? Romario? Mungkin satu, dua pemain. Orang-orang ini akan mencetak 1.000 gol. Seperti generasi pemain video game.
“Cristiano Ronaldo bisa melakukannya pada usia 45 tahun. Saya tidak tahu mengapa orang-orang mengeluh tentang dia karena Cristiano Ronaldo bisa melakukannya pada usia 45 tahun. Cristiano Ronaldo hanya butuh dua menit untuk mencetak gol. Jika Anda memberi Cristiano Ronaldo dan Messi waktu dan ruang, usia tidak menjadi masalah, orang-orang ini akan melakukannya.
“Jika saya menjadi pelatih di tim nasional, saya akan selalu membawa dua orang ini karena saya tahu orang-orang ini bisa mencetak gol kapan saja, entah itu 10 menit, lima menit, inilah yang dilakukan para pemain top.”
Neymar anggota lain dari elite global
Anderson kemudian mengatakan soal sesama kompatriot yang juga pernah menjadi bagian dari elite global: “Begitu juga dengan Neymar. Inilah alasan Piala Dunia terakhir bersama Brasil membuat saya sangat sedih. Karena taruh Neymar di lapangan, tidak masalah seperti apa kondisinya. Dia Neymar. Dia akan mencetak gol kapan saja. Dia akan menempatkan seseorang berhadapan langsung dengan gawang. Anda harus membiarkan pemain seperti itu bermain.
“Sekarang Brasil kehilangan Neymar. Sekarang Anda tidak punya siapa pun lagi untuk dikeluhkan. Karena orang-orang sudah mengeluhkan Neymar selama 10 tahun. Selama 10 tahun, ‘Neymar, Neymar, Neymar’. Tetapi orang itu memberikan segalanya untuk tim nasional. Sekarang Anda tidak punya siapa pun untuk membantunya. Tidak ada seorang pun yang masuk dan berkata seperti, ‘Saya di sini, saya punya tanggung jawab untuk menyelamatkan Anda’. Semuanya selalu Neymar, Neymar, Neymar.
“Sekarang saya ingin melihat Vinicius Junior tampil. Saya ingin melihat Raphinha. Karena Brasil di televisi, sangat sulit menyenangkan orang-orang. Sekarang saya ingin melihat Vinicius Junior dan Raphinha masuk. Saya ingin melihat anak-anak itu. Jika kalian adalah pemain top, kalian harus mengambil tanggung jawab apa pun yang terjadi.”
- Getty/GOAL
Messi & Ronaldo belum siap pensiun dalam waktu dekat
Neymar mungkin akan bereuni dengan Messi dalam waktu yang tidak terlalu lama, seiring spekulasi yang terus menyebut bahwa ia bisa menuju Miami saat kontraknya di Santos berakhir dan ia menjadi agen bebas.
Ikon Argentina yang telah pensiun dari sepak bola internasional itu masih terikat kontrak di Amerika Serikat hingga 2028. Ronaldo akan melihat kontrak mewahnya di Riyadh berakhir musim panas mendatang, tetapi belum ada indikasi bahwa ia akan pergi pada tahap itu dan ia mungkin masih memiliki setidaknya satu tantangan lagi dalam dirinya.
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