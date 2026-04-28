Apakah Cristiano Ronaldo akan mempertimbangkan untuk kembali ke Man Utd jika Michael Carrick menanyakan soal transfer? Upaya mengejar rekor dan tugas di bangku cadangan menjadi bagian dari jawaban Louis Saha
Ronaldo meraih gelar juara dan Ballon d'Or pertamanya bersama Manchester United
Ronaldo mulai menapaki langkah-langkah awalnya menuju status superstar setelah bergabung dengan United pada tahun 2003. Ia tiba di Inggris sebagai pemain sayap yang lincah, namun kemudian bertransformasi menjadi pencetak gol terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
Gelar Liga Premier dan Liga Champions diraih bersama Setan Merah, bersama dengan Bola Emas pertamanya. Banyak kenangan indah tercipta saat ia mengenakan jersey nomor 7 yang dipopulerkan oleh George Best, Eric Cantona, dan David Beckham.
Kaus itu kembali kepadanya pada tahun 2021 setelah sembilan tahun bersejarah di Real Madrid - yang menghasilkan 450 gol - dan tiga musim produktif bersama raksasa Serie A, Juventus. Kembalinya yang emosional ke rumah spiritualnya dengan cepat berubah dari mimpi menjadi mimpi buruk.
Legenda Portugal ini masih tampil gemilang di usia 41 tahun
Setelah berselisih dengan Erik ten Hag, yang berujung pada wawancara kontroversial dengan Piers Morgan, kontrak Ronaldo diputus pada November 2022. Beberapa bulan kemudian, ia menandatangani kontrak paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola dunia bersama klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr.
Prestasi-prestasi baru sebagai peraih Sepatu Emas telah diraihnya di Timur Tengah, dengan penyerang legendaris ini masih tampil gemilang di usia 41 tahun. Beberapa pertanyaan muncul mengenai masa depannya di sana, setelah ia sempat melakukan mogok kerja, dan kemungkinan kembali ke Eropa tidak dapat dikesampingkan bagi pria yang bersiap untuk tampil di putaran final Piala Dunia keenamnya musim panas ini.
Apakah Ronaldo akan mempertimbangkan untuk kembali ke Old Trafford?
Setelah pernah berbagi ruang ganti dengan Carrick — yang kini berpeluang menjadi manajer tetap United berkat keberhasilannya membawa klub itu lolos ke Liga Champions — apakah Ronaldo tertarik untuk kembali ke Manchester untuk kali ketiga?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Saha, mantan striker United tersebut - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetVictor Online Casino - mengatakan: “Untuk mempertimbangkannya, mengapa tidak, tapi saya tidak berpikir itu akan terwujud karena saya pikir ada masa depan Manchester United dan ada masa depan Cristiano Ronaldo, dan kedua cerita itu terlihat bagus, tapi sepertinya tidak akan bersatu dengan baik. Jadi saat ini, saya tidak berpikir ini alami.
“Anda pasti membutuhkan pengalaman di samping para penyerang. Itu tidak akan membuat mereka menjadi lebih buruk, tetapi pada saat yang sama, Cristiano masih ingin bermain, dia masih ingin memecahkan rekor, dia tidak akan membiarkan dirinya duduk di bangku cadangan atau harus menerima beberapa momen di mana dia tidak akan bermain, misalnya.
“Saya rasa itu tidak berjalan dengan baik. Jadi, berdasarkan rekor-rekor yang ingin dia capai, saya tidak melihat hal itu terjadi.”
Ronaldo dipastikan akan menempati tempat di antara para legenda
Ronaldo mencetak 118 gol untuk United selama masa baktinya yang pertama di klub tersebut, dan 27 gol selama masa baktinya yang kedua. Reputasinya sedikit ternoda ketika ia seolah-olah memaksakan kepindahannya menjelang Piala Dunia 2022, namun ia akan selalu dipuji sebagai legenda oleh sebagian besar pendukung Setan Merah.
Kontraknya di Al-Nassr akan berakhir pada 2027, artinya ia tidak perlu mempertimbangkan tantangan baru musim panas ini, dan gelar besar pertamanya di Arab Saudi bisa segera diraih. Tampaknya sepak bola Eropa telah melihat penampilan terakhir seorang pemain yang warisannya akan abadi di antara para legenda olahraga.