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Apakah Cole Palmer dan Morgan Rogers akan menghambat perkembangan Estevao? Mantan bintang Chelsea jelaskan mengapa wonderkid Brasil itu tetap bisa berkembang dalam sistem baru
Messinho memicu banyak antusiasme di Chelsea
Setelah berusia 18 tahun pada musim panas 2025, Estevao - yang dijuluki ‘Messinho’ (Messi kecil) - merampungkan transfer besar ke London barat dari Palmeiras. Ia datang dengan sorotan besar, dengan pemain muda lincah tersebut dianggap sebagai superstar besar Amerika Selatan berikutnya.
Cedera kecil sempat mengganggu musim debutnya di Inggris, dan menghancurkan impian Piala Dunia di level internasional, tetapi delapan gol dicatatkan dalam 36 penampilan dan para pendukung Chelsea dengan cepat jatuh hati kepada penyerang licin itu.
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Chelsea bermain dengan dua pemain No.10 dan tanpa winger
Potensi yang lebih besar diharapkan bisa dimaksimalkan pada 2026-27, tetapi aktivitas transfer musim panas dan pergantian lain di kursi pelatih membuat pendekatan baru diadopsi. Bintang Inggris Rogers didatangkan dalam kesepakatan pemecah rekor senilai £117 juta ($158 juta), dan sama sekali tidak ada kemungkinan ia hanya menjadi pelapis mahal.
Ia ditempatkan dalam tim Alonso bersama sahabat dekatnya Palmer, yang kini kembali menemukan senyum dan percik permainannya setelah melalui kampanye 2025-26 yang berat. Chelsea kini memasang dua gelandang serang No.10 di belakang penyerang tengah Joao Pedro, dengan wing-back diminta memberikan lebar permainan.
Sistem itu tidak menyisakan tempat bagi Estevao, yang musim ini terpaksa puas dengan penampilan-penampilan singkat dari bangku cadangan di kompetisi Premier League. Pertanyaan tentang masa depannya dalam jangka panjang di Bridge sudah mulai muncul.
Apakah ada peran untuk Estevao dalam sistem baru Chelsea?
Ketika ditanya apakah ada peran yang bisa dimainkan Estevao dalam sistem Chelsea ini, mantan bek Chelsea Huth, yang berbicara melalui connectingbrands.co.uk, pakar aktivasi sponsorship, mengatakan kepada GOAL: “Sejujurnya, saya tidak suka terlalu mengkotak-kotakkan pemain.
“Bisakah Rogers bermain di tengah? Ya. Bisakah dia bermain melebar? Ya. Maksud saya, para pemain ini adalah pemain-pemain terampil dengan kecepatan, kaki kiri, kaki kanan, atletisme, mereka punya kemampuan untuk melewati bek mana pun, kurang lebih di posisi mana pun di lapangan.
“Mengkotak-kotakkan dia seperti yang pernah kita lakukan di masa lalu, bahwa dia hanya bisa bermain di posisi ini, dia hanya bisa bermain di posisi ini. Tentu akan ada area di mana pemain merasa paling nyaman, tetapi ini adalah para pemain menyerang.
“Gambarannya tidak benar-benar berubah. Mereka tetap mencoba melakukan hal yang sama, mengecoh lawan, melepaskan tembakan, melakukan stepover, melewati bek sayap lawan. Itu bukan sesuatu yang terlalu saya khawatirkan.
“Anda bisa memasang Estevao sebagai nomor sembilan dan itu akan menjadi mimpi buruk. Mungkin tidak saat membelakangi gawang, mungkin tidak. Tetapi dia tetap punya sentuhan, dia punya kecepatan, dia punya energi. Anda bisa menempatkannya di posisi mana pun di sepertiga akhir lapangan dalam peran menyerang.
“Anda tidak bisa menghentikannya ketika dia mendapatkan bola. Dan hal yang sama berlaku untuk Rogers, hal yang sama untuk Pedro dan tentu saja Palmer juga. Para pemain ini sangat bertalenta. Jadi saya ingin memberi mereka sedikit lebih banyak kebebasan, yang di masa lalu sangat terstruktur.
“Jadi saat ini, semoga mereka bisa sedikit lebih bebas dan mungkin tidak sepenuhnya bermain spontan. Mungkin itu kata yang kurang tepat, tetapi Anda juga harus memercayai para pemain, apa yang bisa mereka lakukan. Dan tidak diragukan lagi mereka memiliki talenta yang luar biasa, dan semoga mereka bisa menunjukkan itu dengan sedikit lebih banyak kebebasan.”
- Getty
Estevao dipanggil kembali oleh Brasil setelah absen di Piala Dunia 2026
Estevao hanya diberi lima menit dari bangku cadangan pada laga Premier League terakhir Chelsea, dengan wonderkid Brasil itu hanya mendapat sedikit waktu untuk mencoba mengubah hasil akhir dalam hasil imbang 2-2 melawan Hull City.
Chelsea hanya punya satu pertandingan lagi, derbi melawan tetangga mereka Brentford, yang akan dijalani pada Jumat sebelum jeda internasional pertama dimulai. Estevao akan bergabung dengan negaranya pada saat itu, setelah mendapat panggilan kembali yang disambut baik dari pelatih Brasil Carlo Ancelotti.
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