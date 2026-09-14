Ketika ditanya apakah ada peran yang bisa dimainkan Estevao dalam sistem Chelsea ini, mantan bek Chelsea Huth, yang berbicara melalui connectingbrands.co.uk, pakar aktivasi sponsorship, mengatakan kepada GOAL: “Sejujurnya, saya tidak suka terlalu mengkotak-kotakkan pemain.

“Bisakah Rogers bermain di tengah? Ya. Bisakah dia bermain melebar? Ya. Maksud saya, para pemain ini adalah pemain-pemain terampil dengan kecepatan, kaki kiri, kaki kanan, atletisme, mereka punya kemampuan untuk melewati bek mana pun, kurang lebih di posisi mana pun di lapangan.

“Mengkotak-kotakkan dia seperti yang pernah kita lakukan di masa lalu, bahwa dia hanya bisa bermain di posisi ini, dia hanya bisa bermain di posisi ini. Tentu akan ada area di mana pemain merasa paling nyaman, tetapi ini adalah para pemain menyerang.

“Gambarannya tidak benar-benar berubah. Mereka tetap mencoba melakukan hal yang sama, mengecoh lawan, melepaskan tembakan, melakukan stepover, melewati bek sayap lawan. Itu bukan sesuatu yang terlalu saya khawatirkan.

“Anda bisa memasang Estevao sebagai nomor sembilan dan itu akan menjadi mimpi buruk. Mungkin tidak saat membelakangi gawang, mungkin tidak. Tetapi dia tetap punya sentuhan, dia punya kecepatan, dia punya energi. Anda bisa menempatkannya di posisi mana pun di sepertiga akhir lapangan dalam peran menyerang.

“Anda tidak bisa menghentikannya ketika dia mendapatkan bola. Dan hal yang sama berlaku untuk Rogers, hal yang sama untuk Pedro dan tentu saja Palmer juga. Para pemain ini sangat bertalenta. Jadi saya ingin memberi mereka sedikit lebih banyak kebebasan, yang di masa lalu sangat terstruktur.

“Jadi saat ini, semoga mereka bisa sedikit lebih bebas dan mungkin tidak sepenuhnya bermain spontan. Mungkin itu kata yang kurang tepat, tetapi Anda juga harus memercayai para pemain, apa yang bisa mereka lakukan. Dan tidak diragukan lagi mereka memiliki talenta yang luar biasa, dan semoga mereka bisa menunjukkan itu dengan sedikit lebih banyak kebebasan.”