Apakah Cole Palmer bisa bergabung dengan Man Utd? Chelsea diberi tahu apa yang menjadi ‘penentu’ transfer tersebut, sementara mantan bintang The Blues, Joe Cole, membuat pengakuan ‘tingkat tinggi’
Kegagalan lolos ke Liga Champions bisa berakibat fatal bagi Chelsea
Hal itu bisa berdampak luas bagi The Blues, dengan rumor kepergian yang mulai beredar di London Barat. Enzo Fernandez, yang telah mengantarkan klub ini ke final Piala FA lagi, tidak menyembunyikan keinginannya untuk menetap di Madrid suatu saat nanti.
Palmer kabarnya juga berencana pindah, dengan pemain berusia 23 tahun itu siap mengucapkan selamat tinggal pada gemerlap ibu kota Inggris dan kembali ke kota asalnya di wilayah Barat Laut.
Apakah Palmer bisa menyelesaikan transfer yang akan membawanya kembali ke Manchester?
Tumbuh besar sebagai penggemar Manchester United, sebelum meniti karier melalui sistem akademi di Manchester City, Chelsea mungkin akan kesulitan mengesampingkan emosi dalam setiap pembicaraan transfer. Mereka akan enggan melepasnya—mengingat Palmer telah menjadi bintang global selama masih terdaftar di klub mereka—dan akan menuntut biaya transfer yang cukup besar dari setiap penjualan, tetapi apakah mereka bisa dipaksa untuk melakukannya?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Cole, pemenang tiga kali gelar Liga Premier, mantan playmaker The Blues - yang telah menggosok sepatu botnya dan keluar dari masa pensiun untuk bermain dan mencetak gol bagi Warley FC, Tim Terburuk Terbaik Specsavers, dalam kemenangan 3-1 - mengatakan kepada GOAL: “Jelas, kami ingin dia tetap di Chelsea, dia telah menjadi pemain hebat bagi klub. Dia masih pemain hebat bagi klub.
“Saya pikir situasi di Chelsea sangat bergantung pada Liga Champions bagi banyak pemain ini. Tak peduli seberapa lama kontrak pemain terikat, Anda tak ingin pemain merasa tidak bahagia. Dan jika klub tak mampu menyediakan platform bagi Cole Palmer untuk bermain, setidaknya pikirannya akan teralihkan. Karena dia ingin bermain di level tertinggi dalam sepak bola. Tentu saja dia ingin. Sekali lagi, ini akan bergantung pada Liga Champions. Kita harus lihat apa yang terjadi di musim panas.”
Apakah sepak bola Inggris menghasilkan cukup banyak pemain sekelas Palmer?
Chelsea telah mengikat Palmer, yang diperkirakan akan masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini, dengan kontrak hingga tahun 2033. Mereka telah menyaksikannya mencetak 53 gol untuk klub dalam 126 penampilan, sekaligus meraih gelar Pemain Muda Terbaik PFA.
Gelandang misterius ini tetap mempertahankan mentalitas akar rumputnya sejak menembus jajaran profesional, dengan gaya permainannya yang mengingatkan pada mereka yang suka bermain bola bersama teman-teman di taman.
Ketika ditanya apakah sepak bola Inggris menghasilkan cukup banyak pemain seperti itu, mengingat kini ada lebih banyak gangguan bagi para pemuda yang bercita-cita tinggi, Cole—yang berasal dari latar belakang serupa—menambahkan: “Kami melakukannya. Kami memiliki Morgan Rodgers, Phil Foden, Cole Palmer. Kami juga memiliki Jude Bellingham dalam kategori itu, meskipun dia memiliki set keterampilan yang sedikit berbeda.
“Saya yakin kita memilikinya. Saya pikir kita mulai melihatnya—Max Dowman sedang naik daun, Ethan Nwaneri, dua pemain muda di Arsenal, tipe nomor 10. Kita memiliki pemain berbakat dan teknis.
“Jika ada yang perlu diperhatikan, mungkin kita belum menemukan penerus Harry Kane. Jadi mungkin posisi nomor 9 adalah hal yang perlu diperhatikan. Dulu kita punya banyak pemain seperti itu, tapi sekarang kita sangat bergantung pada Harry. Meskipun bagus melihat Ollie Watkins mencetak gol lagi. Saya pikir pemain-pemain yang terampil, kita sudah punya cukup banyak.”
Apakah Palmer akan masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?
Inggris memang memiliki banyak pilihan pemain kreatif yang bisa dipilih menjelang upaya baru mereka meraih kejayaan dunia di tanah Amerika Utara — dengan Thomas Tuchel yang ditugaskan untuk memetik yang terbaik dari kumpulan talenta yang semakin melimpah itu.
Cole sendiri pernah tampil di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan 56 penampilan untuk The Three Lions, dan akan menjadi salah satu yang menyaksikan dari jauh saat Palmer memasuki musim panas yang mungkin menjadi penentu dalam kariernya, baik bersama klub maupun tim nasional.
