Getty
Diterjemahkan oleh
Apakah Christian Pulisic ‘menjadi peringatan serius’? Taylor Twellman menjawab pertanyaan penting seputar Timnas AS menjelang Piala Dunia di kandang bagi penyerang AC Milan yang sedang dalam performa buruk
Kekhawatiran terkait performa Pulisic menjelang tahun 2026
Pulisic mengalami penurunan performa setelah awal musim yang gemilang di Italia, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapannya untuk memimpin tim nasional. Twellman mengakui ada alasan untuk khawatir, meski ia belum sampai pada tahap panik total. Dalam wawancara dengan Men’s Journal, Twellman mengatakan: "Ya, saya akan [khawatir]. Hanya karena dia bermain di level yang sangat tinggi sebelum pergantian tahun. Dia memimpin AC Milan dalam hal gol yang dicetak dan kontribusi gol. Jadi tentu saja, harus ada kekhawatiran."
"Apakah alarm berbunyi sangat keras? Uh, saya tidak tahu. Saya pikir yang dibutuhkan hanyalah Pulisic secara mental melewati rintangan ini, mencetak gol di sini atau di sana, dan tiba-tiba, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Sekarang saya lebih khawatir dengan performanya di tim nasional. Dia belum tampil sejak Gold Cup, dan dia tidak mau bermain musim panas lalu. Dia belum tampil maksimal untuk tim AS, dan di situlah kekhawatiran lebih besar daripada performanya bersama AC Milan."
- Getty
Trio kunci bagi kesuksesan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Menurut Twellman, kesuksesan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) bertumpu pada tiga pilar utama. Meskipun skuad saat ini memiliki kedalaman yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, kepemimpinan inti tetap menjadi kunci jika Tim Bintang dan Garis-garis ingin melaju jauh di turnamen ini. Ia menyebut Pulisic, Weston McKennie, dan Tyler Adams sebagai pemain yang harus menampilkan performa kelas dunia. Twellman menjelaskan: "Tiga pemain yang harus menampilkan performa terbaik mereka di Piala Dunia adalah Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Tyler Adams. Dan ketika Anda berbicara tentang generasi pemain ini, mereka adalah tiga tokoh utama."
"Mereka adalah tiga pemain yang menentukan denyut nadi tim. Mereka adalah wajah-wajah tim. Inilah generasi pemain, jika Anda melihat ketiga pemain tersebut. Ya, ada banyak faktor tak terduga, tetapi jika ketiga pemain itu tidak tampil di level tinggi, maka akan sulit bagi Amerika Serikat untuk meraih momen mereka. Jadi, ketiga pemain itu memahami momen ini, mereka memahami peran individu mereka dalam operasional tim, untuk kurangnya cara yang lebih baik untuk mengatakannya. Dan saya hanya berpikir Pulisic, McKennie, dan Adams harus berada di performa terbaik mereka agar Amerika Serikat bisa melakukan sesuatu yang istimewa."
Tetap percaya pada Captain America
Terlepas dari "tanda-tanda peringatan" terkait kemandulan golnya baik di level klub maupun tim nasional, ada keyakinan kuat bahwa kualitas Pulisic pada akhirnya akan bersinar. Sejarah Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT) dipenuhi dengan momen-momen di mana bintang utama mereka mampu tampil gemilang di saat-saat krusial, dan staf pelatih akan sangat berharap agar ia dapat menemukan ritme permainannya sebelum 12 Juni.
"Saya sama sekali tidak pernah khawatir tentang komitmen Christian Pulisic. Itu tidak pernah terlintas di benak saya. Ini hanya soal performa. Ada pasang surut, ada naik turun, dan saya hanya berpikir bahwa performanya belum berada di puncak, dan saya sepenuhnya yakin dia akan tampil terbaiknya musim panas ini," kata Twellman.
- Getty
Mengejar raksasa-raksasa Eropa, Spanyol dan Prancis
Melihat peta persaingan global, Twellman berpendapat bahwa Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) harus melewati rintangan yang sangat berat untuk bisa sejajar dengan tim-tim elit dunia. Meskipun peringkat ESPN menempatkan Spanyol dan Prancis sebagai favorit, Twellman cenderung setuju dengan penilaian tersebut daripada mengunggulkan tim-tim kuat Amerika Selatan. Ia meyakini bahwa Amerika Serikat harus lolos sebagai juara grup untuk memiliki peluang meraih prestasi "luar biasa".
Mengenai tim-tim favorit, ia mencatat: "Saya tidak setuju dengan Brasil… Seberapa dalam skuad mereka, Spanyol dan Prancis berada di atas semua tim lain di dunia. Saya mungkin akan memilih Spanyol… Tapi saya yakin tim nasional Prancis lebih berbakat daripada siapa pun di dunia. Dan saya yakin mereka akan lolos ke final Piala Dunia ketiga berturut-turut."