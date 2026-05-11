Chelsea mengalami kesulitan mempertahankan konsistensi sebagai sebuah tim musim ini, di mana masalah cedera semakin memperburuk keadaan. Rotasi pemain yang terus-menerus dalam skuad bertabur bintang telah terjadi, sehingga stabilitas dan kesinambungan sulit tercapai.

Hal itu terjadi baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan Maresca yang diberhentikan dari tugas kepelatihannya tak lama setelah tahun 2026 dimulai. Rosenior hanya bertahan selama 23 pertandingan sebagai penerus pelatih asal Italia tersebut, dengan tim ini terlempar dari zona kualifikasi Eropa di Liga Premier.

Rentetan enam kekalahan beruntun terhenti pada pertandingan terakhir saat bermain imbang 1-1 di Liverpool, dengan manajer sementara Calum McFarlane juga memimpin tim menuju final Piala FA. Penunjukan manajer permanen baru akan dilakukan musim panas ini.