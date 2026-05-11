Apakah Chelsea mendapat kelonggaran setelah tugas tim penjinak bom? Axel Disasi mengatakan The Blues akan ‘memperhatikan dirinya’ setelah masa peminjaman yang produktif di West Ham
Disasi dikucilkan oleh Maresca dan dilepas oleh Rosenior
Chelsea mengalami kesulitan mempertahankan konsistensi sebagai sebuah tim musim ini, di mana masalah cedera semakin memperburuk keadaan. Rotasi pemain yang terus-menerus dalam skuad bertabur bintang telah terjadi, sehingga stabilitas dan kesinambungan sulit tercapai.
Hal itu terjadi baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan Maresca yang diberhentikan dari tugas kepelatihannya tak lama setelah tahun 2026 dimulai. Rosenior hanya bertahan selama 23 pertandingan sebagai penerus pelatih asal Italia tersebut, dengan tim ini terlempar dari zona kualifikasi Eropa di Liga Premier.
Rentetan enam kekalahan beruntun terhenti pada pertandingan terakhir saat bermain imbang 1-1 di Liverpool, dengan manajer sementara Calum McFarlane juga memimpin tim menuju final Piala FA. Penunjukan manajer permanen baru akan dilakukan musim panas ini.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan Chelsea untuk mendatangkan Disasi dari Monaco pada bursa transfer 2023?
Kedatangan manajer baru akan membuka lembaran baru, yang bisa menguntungkan para pemain yang selama ini terpinggirkan. Disasi termasuk dalam kategori tersebut, dengan penampilan terakhirnya bersama Chelsea terjadi pada 20 Januari 2025.
Peminjaman ke Aston Villa disetujui tak lama setelah itu, sebelum ia kembali dikucilkan di London barat. Pindah ke seberang ibu kota Inggris dilakukan pada Februari saat bergabung dengan West Ham. Disasi telah tampil dalam 15 pertandingan sebagai pemain pinjaman The Hammers.
Dia memang belum bisa membantu timnya terhindar dari ancaman degradasi, tapi sudah membantu memperkuat lini pertahanan yang sebelumnya terlihat sangat rapuh. Kemampuannya tidak pernah diragukan, dengan Chelsea rela merogoh kocek sebesar £38,5 juta ($52 juta) untuk mendapatkan tanda tangannya pada 2023.
Apakah peminjaman ke West Ham bisa memberi Disasi kesempatan baru di Chelsea?
Kontraknya bersama The Blues akan berakhir pada 2029, jadi apakah ia bisa mendapatkan kesempatan kedua di Stamford Bridge? Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan bek sayap The Blues, Johnson—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM—mengatakan: “Ya, jelas, dia memang sudah mendapat kesempatan. Dia berada di sana cukup lama, tampil dalam banyak pertandingan, tapi sepertinya dia tidak benar-benar siap.
“Saya rasa dia kehilangan kepercayaan dari manajer saat itu. Dia pindah ke West Ham dan tampil jauh lebih baik daripada saat di Chelsea. Saya tidak tahu apakah mungkin tekanan sedikit berkurang, tapi tentu saja tidak sekarang!
“Dia jelas bisa bermain. Apakah dia cukup bagus untuk tampil di level teratas liga? Saya tidak begitu yakin. Dia masih punya banyak tahun di depannya. Jika dia sedang dalam tren naik sekarang, saya yakin Chelsea akan meliriknya kembali.”
Pemain timnas Prancis itu kemungkinan akan pindah klub lagi
Chelsea, saat semua pemain dalam kondisi fit, memiliki stok pemain yang cukup di posisi bek tengah. Hal itu bisa menjadi kendala bagi Disasi, mengingat The Blues tampaknya sudah melupakannya, dan skenario yang lebih mungkin terjadi musim panas ini adalah transfer permanen ke klub lain disetujui.
Jika ia hengkang, bek tangguh ini akan mencatatkan 61 penampilan untuk klub raksasa Liga Premier tersebut. Ia telah mengoleksi lima caps tim senior Prancis, namun tampaknya sulit baginya untuk kembali masuk ke skuad tersebut dalam waktu dekat setelah kesulitan mempertahankan performa dan kepercayaan manajer di level klub.