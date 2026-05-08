Apakah Chelsea akan mengalami nasib yang sama seperti Tottenham? Ruud Gullit menjelaskan apa yang perlu dilakukan untuk menghindari nasib tersebut - dengan mengambil inspirasi dari PSG

Proses pembenahan lebih lanjut akan diperlukan baik di dalam maupun di luar lapangan, seiring kedatangan pelatih kepala baru dan dilakukannya penyesuaian lebih lanjut pada skuad; dan ada banyak keputusan besar yang harus diambil dengan tepat oleh The Blues agar tidak mengikuti jejak Tottenham.

Ditanya apakah Chelsea sudah tergelincir ke arah itu, mantan pemain dan manajer The Blues, Gullit - berbicara atas nama MrRaffle.com - mengatakan kepada GOAL: “Saya harap tidak. Dengar, saya ingin Chelsea sukses. Hanya saja, saya sudah mengatakan ini selama beberapa tahun - saya tidak benar-benar memahami apa filosofi mereka.

“Dan yang saya jelaskan adalah apa yang saya lihat, bukan informasi dari dalam. Mungkin pemilik klub perlu keluar dan menjelaskannya. Tapi para penggemar menginginkan trofi. Mereka tidak akan menerima yang kurang dari itu.

“Lihat Paris Saint-Germain - mereka punya pemain muda, tapi juga pemain berpengalaman. Pemain berpengalaman itu memberi tahu para pemuda apa yang harus dilakukan, dan begitulah mereka berkembang. Dan saat mereka menua, mereka akan mengajari kelompok pemuda berikutnya.

“Itulah yang dibutuhkan Moises Caicedo - seseorang seperti Casemiro di sampingnya untuk membimbingnya. Untuk berkata, ‘Hei, tenanglah. Lakukan seperti ini’. Dan itu terjadi dalam sesi latihan.”