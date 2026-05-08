Getty
Diterjemahkan oleh
Apakah Chelsea akan mengalami nasib yang sama seperti Tottenham? Ruud Gullit menjelaskan apa yang perlu dilakukan untuk menghindari nasib tersebut - dengan mengambil inspirasi dari PSG
Chelsea menyaksikan Spurs terjerumus ke zona degradasi
Di Stamford Bridge, pertanyaan-pertanyaan serius terus dilontarkan mengenai arah yang akan diambil oleh raksasa Liga Premier ini. Pertanyaan serupa juga telah muncul di ibu kota Inggris, tepatnya di London Utara.
Spurs, yang konon masih menjadi bagian dari 'Big Six' yang legendaris, mengakhiri penantian selama 17 tahun untuk meraih trofi besar saat menjuarai Liga Europa musim lalu, namun kini semakin terpuruk ke zona degradasi musim ini - dengan posisi mereka saat ini hanya sedikit di atas zona bahaya.
- Getty
Apakah Palmer dan Fernandez akan hengkang jika tidak bisa bermain di kompetisi Eropa?
Chelsea juga merayakan kesuksesan di kancah Eropa pada tahun 2025, saat mereka mengangkat trofi Conference League, dan kemudian mengejutkan PSG di final Piala Dunia Antarklub FIFA. Pria yang menjadi arsitek di balik kemenangan-kemenangan tersebut, Enzo Maresca, dipecat pada pergantian tahun.
Liam Rosenior telah datang dan pergi setelah 23 pertandingan sejak saat itu, dengan manajer sementara Calum McFarlane siap mengawal tim hingga akhir musim yang penuh tantangan ini - dengan jadwal final Piala FA melawan Manchester City yang akan datang membantu menutupi beberapa kelemahan.
Dengan hanya tiga pertandingan liga utama tersisa, Chelsea kini terpuruk di peringkat kesembilan. Mereka berisiko kehilangan tempat di kompetisi Eropa sama sekali, yang pada akhirnya akan membuat pemain kunci seperti Cole Palmer dan Enzo Fernandez mempertanyakan masa depan mereka saat jendela transfer berikutnya dibuka.
Apakah Chelsea terancam mengikuti jejak Tottenham?
Proses pembenahan lebih lanjut akan diperlukan baik di dalam maupun di luar lapangan, seiring kedatangan pelatih kepala baru dan dilakukannya penyesuaian lebih lanjut pada skuad; dan ada banyak keputusan besar yang harus diambil dengan tepat oleh The Blues agar tidak mengikuti jejak Tottenham.
Ditanya apakah Chelsea sudah tergelincir ke arah itu, mantan pemain dan manajer The Blues, Gullit - berbicara atas nama MrRaffle.com - mengatakan kepada GOAL: “Saya harap tidak. Dengar, saya ingin Chelsea sukses. Hanya saja, saya sudah mengatakan ini selama beberapa tahun - saya tidak benar-benar memahami apa filosofi mereka.
“Dan yang saya jelaskan adalah apa yang saya lihat, bukan informasi dari dalam. Mungkin pemilik klub perlu keluar dan menjelaskannya. Tapi para penggemar menginginkan trofi. Mereka tidak akan menerima yang kurang dari itu.
“Lihat Paris Saint-Germain - mereka punya pemain muda, tapi juga pemain berpengalaman. Pemain berpengalaman itu memberi tahu para pemuda apa yang harus dilakukan, dan begitulah mereka berkembang. Dan saat mereka menua, mereka akan mengajari kelompok pemuda berikutnya.
“Itulah yang dibutuhkan Moises Caicedo - seseorang seperti Casemiro di sampingnya untuk membimbingnya. Untuk berkata, ‘Hei, tenanglah. Lakukan seperti ini’. Dan itu terjadi dalam sesi latihan.”
- Getty
The Blues yang gemar berbelanja besar didesak untuk memadukan pemain muda dengan pemain berpengalaman
Chelsea telah mengucurkan dana besar-besaran untuk pemain muda yang terikat kontrak jangka panjang. Mereka memang sedang membangun tim untuk masa depan, tetapi apakah hal itu justru mengalihkan fokus dari kondisi saat ini?
Gullit bukanlah yang pertama, dan mungkin juga bukan yang terakhir, yang menyarankan bahwa pemain-pemain berpengalaman perlu bergabung di Stamford Bridge. Masalah tersebut mungkin akan diatasi selama musim panas, oleh siapa pun yang ditunjuk sebagai manajer, tetapi jelas bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mencegah tim mengalami masa-masa sulit seperti yang dialami Tottenham.