Menurut laporan dari jurnalis Turki yang berpengalaman, Ali Naci Kücük, berdasarkan informasi terkini, Galatasaray tidak berencana untuk menggunakan opsi pembelian atas Boey, yang saat ini masih dipinjamkan oleh FCB hingga akhir musim.
Diterjemahkan oleh
Apakah calon pemain yang akan dijual itu akan kembali? FC Bayern München tampaknya mendapat kabar buruk terkait peminjaman
Menurut laporan tersebut, klausul tersebut dianggap terlalu tinggi oleh juara Turki tersebut. Menurut Ali Naci Kücük, Galatasaray hanya bersedia mentransfer maksimal empat hingga lima juta euro untuk pembelian permanen Boey ke Munich. Namun, opsi pembelian yang ditetapkan saat peminjaman pada awal Februari dilaporkan mencapai sekitar 15 juta euro - terlalu mahal bagi Galatasaray, yang telah membayar biaya peminjaman sebesar 500.000 euro untuk bek kanan tersebut.
Jika klub papan atas asal Istanbul itu benar-benar tidak menggunakan opsi pembelian, Boey akan kembali ke Bayern pada musim panas nanti, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2028. Namun, FCB tidak lagi memasukkan pemain berusia 25 tahun itu dalam rencana mereka, yang awalnya pindah dari Galatasaray ke juara Bundesliga tersebut pada 2024 dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro. Jika rencana untuk tetap di Galatasaray gagal, Bayern harus mencari klub baru untuk Boey. Pada pertengahan April, Bild melaporkan hal yang bertentangan dengan pernyataan Ali Naci Kücük, bahwa pihak Turki akan menggunakan opsi pembelian tersebut.
- getty
Sering terpinggirkan di FC Bayern: Sacha Boey ingin kembali menjadi sorotan bersama Galatasaray
Boey tidak pernah berhasil merebut posisi inti di Bayern München dan sering tampil mengecewakan.
Dengan status pinjaman ke klub lamanya, tempat ia pernah menorehkan nama di kancah internasional, Boey ingin memberikan dorongan baru bagi kariernya. Namun, hal itu sejauh ini hanya berhasil sebagian: Meskipun Boey sering masuk dalam starting eleven dalam tiga bulan terakhir, dalam pertandingan-pertandingan besar pelatih Okan Buruk biasanya lebih mempercayai Roland Sallai atau Wilfried Singo di posisi bek kanan.
Boey hanya bermain sejak awal dalam satu dari empat pertandingan babak gugur Liga Champions melawan Juventus Turin (babak playoff) dan Liverpool FC (babak 16 besar). Selain itu, ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam pertandingan-pertandingan penting di liga pada awal April melawan Trabzonspor (1-2) dan baru-baru ini pada akhir pekan lalu dalam derby melawan Fenerbahce (3-0). Boey juga awalnya menyaksikan kemenangan 1-0 atas Besiktas pada awal Maret dari bangku cadangan dan baru masuk sebagai pemain pengganti pada 20 menit terakhir.
Sacha Boey: Statistiknya sejak kembali ke Galatasaray
Penampilan
15
Susunan Pemain Utama
8
Gol
2
Assist
0