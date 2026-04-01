Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Bild, pemain tim nasional Jerman tersebut dikabarkan telah memanfaatkan situasi yang kacau seputar pemecatan direktur olahraga Sebastian Kehl untuk meningkatkan tekanan terhadap pihak manajemen Borussia Dortmund.
Apakah BVB sengaja ditekan? Dua klub papan atas tampaknya mencium peluang baru terkait Nico Schlotterbeck
Dengan demikian, tujuan Schlotterbeck adalah menyesuaikan ketentuan kontrak demi keuntungannya serta menegosiasikan ulang gaji dan klausul pelepasan. Sejauh ini, yang dibicarakan adalah gaji tahunan sebesar 14 juta euro serta klausul pelepasan sebesar 60 juta euro yang berlaku mulai tahun 2027.
Saat ini, opsi keluar setelah Piala Dunia juga menjadi prioritas utama bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Jika tim nasional Jerman tampil gemilang di turnamen tersebut, Schlotterbeck ingin memiliki kesempatan untuk meninggalkan BVB pada musim panas ini dan bergabung dengan klub lain.
Selain itu, dilaporkan bahwa akibat situasi yang kembali tidak jelas ini, Manchester United dan Liverpool akan mempertimbangkan kembali untuk merekrutnya. Kedua klub Inggris tersebut siap bertindak jika Dortmund dan Schlotterbeck tidak dapat mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama.
Pernyataan Schlotterbeck terkait kontraknya menarik perhatian
Setelah kemenangan 2-1 timnas Jerman atas Ghana pada Senin malam, Schlotterbeck dengan tegas membantah laporan mengenai kesepakatan dalam negosiasi kontrak dengan Borussia Dortmund, sehingga memicu spekulasi baru.
"Bahwa penandatanganan akan segera terjadi, sayangnya kami belum sampai sejauh itu. Oleh karena itu, saya harus menyinggung hal ini. Saya katakan dengan jujur bahwa saya harus membantahnya dengan tegas. Saya telah lama bernegosiasi dengan Sebastian (Kehl, red.), yang sekarang sudah tidak ada di sana. Saya mungkin akan mengambil keputusan dalam beberapa minggu ke depan. Sekarang situasinya sudah sedikit berubah, saya harus melihatnya," jelas pemain berusia 26 tahun itu.
Di internal BVB, diduga bahwa Schlotterbeck memanfaatkan informasi tentang perpindahan Book ke Kehl untuk memberi dirinya waktu lebih lama untuk berpikir. Selain itu, tidak ada rencana dari pihak klub untuk menarik tawaran tersebut, karena segala sesuatunya masih berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
