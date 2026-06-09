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Apakah Bukayo Saka sudah siap membela Inggris di Piala Dunia? Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru tentang kondisi kebugaran pemain sayap Arsenal tersebut
Mengelola kebugaran Saka
Dalam konferensi pers prapertandingan, Tuchel menegaskan bahwa timnas Inggris terus memantau kondisi Saka menjelang laga persahabatan melawan Kosta Rika pada Rabu malam. Penyerang tersebut absen dalam kemenangan 1-0 atas Selandia Baru akhir pekan lalu karena baru bergabung dengan skuad setelah Arsenal bertanding di final Liga Champions pada 30 Mei. Setelah mundur dari jeda internasional bulan Maret akibat cedera, kondisi sang pemain sayap tetap menjadi prioritas. Manajer tersebut menjelaskan pendekatan berhati-hatinya terhadap pemain yang baru-baru ini membantu klubnya memenangkan Liga Premier. "Kami harus berhati-hati dengan Bukayo yang mengalami cedera di pemusatan latihan bulan Maret dan membawanya hingga ke kompetisi klub," kata Tuchel.
Skuad Arsenal siap bertanding
Meskipun masih harus berhati-hati, sang pelatih kepala memuji dedikasi sang pemain sayap selama musim yang berat ini, di mana ia mencetak 11 gol dan sembilan assist dalam 49 penampilan bersama Arsenal. "Dia selalu siap diturunkan dan tampil brilian. Dia dikelola dengan baik di sela-sela pertandingan – kami juga sedang membangun kondisinya. Hal itu terus berlanjut hingga saat ini," tambahnya. Selain pemain internasional dengan 48 caps yang telah mencetak 14 gol untuk negaranya, sang manajer menyampaikan kabar baik mengenai sisa skuad Arsenal. Declan Rice, Noni Madueke, dan Eberechi Eze dalam kondisi fit sepenuhnya. Manajer tersebut meyakinkan para pendukung, menyatakan: "Tidak ada yang membutuhkan istirahat. Semua pemain siap, yang merupakan kabar baik. Tidak ada keluhan cedera setelah pertandingan pertama."
Meningkatkan ketajaman dalam pertandingan
Menjelang turnamen, staf pelatih meningkatkan intensitas latihan. Fokus kini beralih ke upaya memperpanjang durasi bermain saat melawan Kosta Rika. Tuchel memaparkan strategi persiapan jangka pendek, sambil mencatat respons positif dari para pemain. "[Kami telah menjalani] satu hari pemulihan dan dua sesi latihan yang baik. Kami siap untuk meningkatkan intensitas besok; artinya lebih dari 45 menit. Para pemain akan bermain selama 60, mungkin 70 menit. Kami akan mengambil keputusan ini pada sore hari," jelasnya. Menjelang pertandingan, ia menambahkan: "Besok, kami mengharapkan dorongan fisik. Secara fisik, [dengan] intensitas, gaya, dan permainan. Kami ingin melangkah ke tahap berikutnya dan kami merasa siap untuk itu."
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Inggris akan menjalani laga persahabatan terakhir melawan Kosta Rika sebelum sepenuhnya memusatkan perhatian pada pertandingan-pertandingan pembuka Grup L. Saka dan rekan-rekan setimnya akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Ghana pada 23 Juni dan Panama pada 27 Juni.