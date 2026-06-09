Apakah Bukayo Saka sudah siap membela Inggris di Piala Dunia? Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru tentang kondisi kebugaran pemain sayap Arsenal tersebut

Meskipun masih harus berhati-hati, sang pelatih kepala memuji dedikasi sang pemain sayap selama musim yang berat ini, di mana ia mencetak 11 gol dan sembilan assist dalam 49 penampilan bersama Arsenal. "Dia selalu siap diturunkan dan tampil brilian. Dia dikelola dengan baik di sela-sela pertandingan – kami juga sedang membangun kondisinya. Hal itu terus berlanjut hingga saat ini," tambahnya. Selain pemain internasional dengan 48 caps yang telah mencetak 14 gol untuk negaranya, sang manajer menyampaikan kabar baik mengenai sisa skuad Arsenal. Declan Rice, Noni Madueke, dan Eberechi Eze dalam kondisi fit sepenuhnya. Manajer tersebut meyakinkan para pendukung, menyatakan: "Tidak ada yang membutuhkan istirahat. Semua pemain siap, yang merupakan kabar baik. Tidak ada keluhan cedera setelah pertandingan pertama."