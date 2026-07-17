Apakah Bruno Guimaraes akan menjadi starter untuk Arsenal? Mengapa Martin Odegaard mungkin akan dijual dalam perombakan lini tengah yang membuat ban kapten diserahkan kepada Declan Rice

Mengingat The Gunners juga dikaitkan dengan gelandang serang Aston Villa, Morgan Rogers, muncul spekulasi bahwa gelandang kreatif asal Norwegia, Odegaard, mungkin akan dilepas untuk memberi ruang di lini tengah yang sudah padat.

Beberapa minggu yang lalu ia baru saja mengangkat trofi besar sebagai kapten klub, jadi apakah akan mengejutkan jika ia dilepas? Aliadiere menambahkan, dengan kemungkinan bahwa ban kapten Arsenal akan diserahkan kepada pemain lain yang sangat aktif: “Jika melihat karier Martin di Arsenal, ada banyak pasang surut akibat cedera, termasuk satu musim di mana performanya tidak sepenuhnya di level terbaiknya, di mana ia membutuhkan waktu untuk pulih dari beberapa cedera yang dialaminya.

“Jadi, sebagai kapten, yang saya pikirkan adalah, para penggemar Arsenal telah banyak berdebat apakah dia pantas menjadi kapten dan apakah kita harus menyerahkan ban kapten kepada Declan Rice? Menurut saya, itu adalah hal yang sulit dilakukan di sebuah klub sepak bola, mengganti kapten saat kapten tersebut masih berada di klub.

“Jadi mungkin solusinya adalah jika dia ingin hengkang, klub senang mendapatkan biaya transfer yang bagus, semua pihak senang, mungkin Martin yang pergi, lalu ban kapten bisa diberikan kepada Declan Rice.

“Ketika mendengar semua perdebatan di antara para penggemar, Anda mencoba memikirkan apa solusi yang bisa membuat semua pihak senang. Namun jelas, ketika kapten Anda baru saja mengangkat trofi beberapa bulan lalu, Anda pasti berpikir bahwa dia adalah tokoh utama, dia adalah orang yang harus tetap bertahan.

“Namun, Arsenal perlu kembali meningkatkan performa karena semua klub lain juga melakukannya; semua klub lain mengeluarkan dana. Dan satu hal yang pasti, Anda tidak bisa bertahan dengan pemain yang sama saja. Anda harus mendatangkan pemain baru yang memiliki semangat untuk melangkah lebih jauh, untuk kembali menjuarai Liga Premier. Jadi ya, bisa jadi Martin akan hengkang dan pemain lain akan datang menggantikannya.”