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Apakah Bruno Guimaraes akan menjadi starter untuk Arsenal? Mengapa Martin Odegaard mungkin akan dijual dalam perombakan lini tengah yang membuat ban kapten diserahkan kepada Declan Rice
Bintang Newcastle, Guimaraes, diperkirakan bisa dibanderol hingga £100 juta
Meskipun gelar juara liga utama pertama dalam 22 tahun telah diraih, pihak Emirates Stadium menyadari perlunya terus membangun tim. Mereka tidak boleh berpuas diri, mengingat para pesaing yang gemar berbelanja besar siap mengejar mereka.
Perekrutan pemain dari lini belakang hingga depan sedang dibahas di London Utara, dengan diperkirakan akan ada penambahan kekuatan di lini pertahanan dan lini serang. Lini tengah juga akan diperhatikan, dengan kemungkinan penambahan energi dan kreativitas di area tengah lapangan.
Di sinilah Guimaraes berperan, dengan pemain internasional Brasil ini telah membuktikan kemampuannya di Liga Premier selama lima tahun di St James’ Park. Pemain Amerika Selatan berusia 28 tahun ini kabarnya terbuka terhadap gagasan untuk menghadapi tantangan baru.
Arsenal akan bersedia membuka pintu lebar-lebar jika kesepakatan dapat tercapai, namun biaya transfer antara £80 juta ($108 juta) hingga £100 juta ($135 juta) mungkin diperlukan untuk membujuk klub rival domestik agar bersedia melepasnya.
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Apakah Guimaraes akan masuk ke dalam susunan pemain inti Arsenal?
Itu akan menjadi investasi besar, baik dalam hal keyakinan maupun dana. Apakah Guimaraes bahkan bisa masuk ke dalam starting XI The Gunners dalam situasi saat ini? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Aliadiere, sang ‘Invincible’—yang berbicara bekerja sama dengan ToonieBet—mengatakan kepada GOAL: “Ini pertanyaan yang sulit karena kamu baru saja menyelesaikan musim bersama [Martin] Zubimendi, dan dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam tim. Myles Lewis-Skelly baru saja masuk dan tiba-tiba merebut posisi itu di lini tengah. Meski begitu, saya rasa Myles mungkin tidak akan memulai musim di posisi itu.
“Saya hanya merasa jika Guimaraes datang, tentu saja itu semua tergantung pada siapa yang siap bermain langsung karena semua pemain yang baru saja mengikuti Piala Dunia kemungkinan besar akan kembali nanti dan mungkin belum siap untuk memulai musim. Namun, menurut saya Guimaraes adalah pemain top, level tertinggi.
“Di mana dia akan cocok dalam sistem itu? Sulit untuk dikatakan karena di sana sudah ada Declan Rice, ada Martin Odegaard yang bermain bagus, dan ada [Eberechi] Eze, yang juga bisa tampil hebat.
“Jadi, apakah kamu akan menempatkannya di posisi nomor enam sebagai yang paling defensif di antara ketiganya? Saya tidak tahu karena Guimaraes juga suka maju ke depan, mencetak gol, dan berada di lini depan. Jadi, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka akan menyesuaikannya. Tapi dengar, menurut saya selalu bagus memiliki pemain hebat dan banyak pilihan, dan Mikel bisa membuatnya berjalan sesuai pandangannya.”
Odegaard mungkin akan dijual seiring Rice mengambil ban kapten
Mengingat The Gunners juga dikaitkan dengan gelandang serang Aston Villa, Morgan Rogers, muncul spekulasi bahwa gelandang kreatif asal Norwegia, Odegaard, mungkin akan dilepas untuk memberi ruang di lini tengah yang sudah padat.
Beberapa minggu yang lalu ia baru saja mengangkat trofi besar sebagai kapten klub, jadi apakah akan mengejutkan jika ia dilepas? Aliadiere menambahkan, dengan kemungkinan bahwa ban kapten Arsenal akan diserahkan kepada pemain lain yang sangat aktif: “Jika melihat karier Martin di Arsenal, ada banyak pasang surut akibat cedera, termasuk satu musim di mana performanya tidak sepenuhnya di level terbaiknya, di mana ia membutuhkan waktu untuk pulih dari beberapa cedera yang dialaminya.
“Jadi, sebagai kapten, yang saya pikirkan adalah, para penggemar Arsenal telah banyak berdebat apakah dia pantas menjadi kapten dan apakah kita harus menyerahkan ban kapten kepada Declan Rice? Menurut saya, itu adalah hal yang sulit dilakukan di sebuah klub sepak bola, mengganti kapten saat kapten tersebut masih berada di klub.
“Jadi mungkin solusinya adalah jika dia ingin hengkang, klub senang mendapatkan biaya transfer yang bagus, semua pihak senang, mungkin Martin yang pergi, lalu ban kapten bisa diberikan kepada Declan Rice.
“Ketika mendengar semua perdebatan di antara para penggemar, Anda mencoba memikirkan apa solusi yang bisa membuat semua pihak senang. Namun jelas, ketika kapten Anda baru saja mengangkat trofi beberapa bulan lalu, Anda pasti berpikir bahwa dia adalah tokoh utama, dia adalah orang yang harus tetap bertahan.
“Namun, Arsenal perlu kembali meningkatkan performa karena semua klub lain juga melakukannya; semua klub lain mengeluarkan dana. Dan satu hal yang pasti, Anda tidak bisa bertahan dengan pemain yang sama saja. Anda harus mendatangkan pemain baru yang memiliki semangat untuk melangkah lebih jauh, untuk kembali menjuarai Liga Premier. Jadi ya, bisa jadi Martin akan hengkang dan pemain lain akan datang menggantikannya.”
- Getty
Jadwal pertandingan Arsenal: Musim 2026-27 semakin dekat
Odegaard masih terikat kontrak hingga musim panas 2028 dan usianya baru 27 tahun. Namun, faktor-faktor tersebut berarti Arsenal bisa saja menetapkan harga yang sangat tinggi untuknya — yang dapat membantu membiayai perekrutan opsi-opsi alternatif.
Guimaraes jelas masuk dalam radar perekrutan The Gunners, namun apakah ia akan dibujuk untuk pindah ke selatan dari Tyneside sebelum tim asuhan Arteta membuka musim 2026-27 di kandang melawan Coventry yang baru promosi pada 21 Agustus — setelah menghadapi Manchester City di Community Shield — masih harus dilihat.
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