Manchester United belum berhasil meraih trofi tersebut sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Pelatih seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan Ruben Amorim gagal mengembalikan dominasi domestik di Old Trafford.

Banyak uang telah dihabiskan dalam upaya mengejar mimpi tersebut, namun sedikit hasil konkret yang terlihat dari investasi besar-besaran. Fernandes dianggap sebagai salah satu transfer terbaik United dalam beberapa tahun terakhir - setelah bergabung dengan Manchester pada Januari 2020.

Dia telah membenarkan pengeluaran awal United sebesar £47 juta ($62 juta), mengambil alih tugas kapten sambil tampil dalam 318 pertandingan. Fernandes telah mencetak 105 gol untuk United dan memberikan lebih dari 100 assist - menjadi pemain ketiga, setelah Ryan Giggs dan Wayne Rooney, yang mencapai angka tiga digit di kedua kategori tersebut.

Namun, belakangan ini muncul spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya. Fernandes mengklaim bahwa United terbuka untuk melepasnya pada musim panas 2025, seiring dengan munculnya minat dari Saudi Pro League, dan penjualan tersebut mungkin masih disetujui pada 2026.