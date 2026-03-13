Getty
Apakah Bruno Fernandes yang 'bodoh' menghambat performa Manchester United? Kapten Red Devils mendapat kritikan tajam saat pertanyaan penting tentang gelar Premier League diajukan
Kapten Manchester United, Fernandes, mewakili transaksi transfer yang cerdas.
Manchester United belum berhasil meraih trofi tersebut sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Pelatih seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan Ruben Amorim gagal mengembalikan dominasi domestik di Old Trafford.
Banyak uang telah dihabiskan dalam upaya mengejar mimpi tersebut, namun sedikit hasil konkret yang terlihat dari investasi besar-besaran. Fernandes dianggap sebagai salah satu transfer terbaik United dalam beberapa tahun terakhir - setelah bergabung dengan Manchester pada Januari 2020.
Dia telah membenarkan pengeluaran awal United sebesar £47 juta ($62 juta), mengambil alih tugas kapten sambil tampil dalam 318 pertandingan. Fernandes telah mencetak 105 gol untuk United dan memberikan lebih dari 100 assist - menjadi pemain ketiga, setelah Ryan Giggs dan Wayne Rooney, yang mencapai angka tiga digit di kedua kategori tersebut.
Namun, belakangan ini muncul spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya. Fernandes mengklaim bahwa United terbuka untuk melepasnya pada musim panas 2025, seiring dengan munculnya minat dari Saudi Pro League, dan penjualan tersebut mungkin masih disetujui pada 2026.
Bantuan atau hambatan: Apa yang dibawa Fernandes ke Manchester United?
Parker yakin bahwa Manchester United harus terbuka terhadap tawaran, karena dapat diargumentasikan bahwa United akan menjadi lebih kuat - dan penantang gelar yang lebih realistis - jika memilih pendekatan yang berbeda di lini tengah mereka.
Parker, pemenang dua kali gelar Premier League, yang berbicara bekerja sama dengan legalne kasyna online, mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang penilaiannya terhadap Fernandes: “Saat ini, Manchester United, banyak orang begitu terfokus pada Bruno. Saya pikir kita harus melihat jangka panjang dan bertanya, apakah kita bisa benar-benar bersaing untuk gelar liga dengan seseorang seperti Bruno? Dia sekarang diberi peran di posisi yang lebih maju, tapi masalahnya dia menjadi beban kecuali permainan dibuat sempurna untuknya.
“Karena saat tidak memegang bola, dia tidak bisa melewati pemain lawan. Dia tidak akan melakukan tekel, selalu mengejar kembali, dan fakta bahwa dia tidak disiplin tanpa bola. Dia hanya ingin mengejar dan mengejar dan mengejar. Dia tidak akan berdiri di posisi dan percaya itu cukup baik, dia berpikir dia harus mengejar segalanya dan terlihat mengejar.”
Cunha sebagai gelandang serang dan rekrut pemain sayap kiri: Saran untuk Man Utd
Matheus Cunha telah ditempatkan lebih dalam dan lebih lebar oleh United belakangan ini, sementara Benjamin Sesko mulai menunjukkan performa sebagai striker tengah. Parker yakin bahwa pemain internasional Brasil itu bisa menjadi kandidat ideal untuk menggantikan peran No.10 Fernandes, sementara seorang winger lain didatangkan untuk bermain di sayap kiri.
Dia menambahkan: “Saya pikir Cunha akan memberikan lebih banyak kontribusi baik saat menguasai bola maupun tidak, ya tentu saja. Tapi orang-orang akan mengatakan lihatlah gol-gol yang dibuat Bruno musim ini. Saat ini, saya pikir Anda bisa melakukannya, tapi Anda akan melihatnya dalam beberapa pertandingan terakhir di mana Anda mencari kapten dan playmaker Anda untuk melakukan sesuatu untuk Anda, dan dia tidak cukup melakukannya.
“Lihatlah pertandingan Newcastle, memberikan penalti itu tidak perlu. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan tantangan itu pada pemain yang sedang mencari penalti. Pemain seperti Anthony Gordon tidak selalu mengalahkan lawan dengan bola di kakinya. Gordon sedang mencari penalti. Dia mencoba lagi nanti. Bodoh.”
Apakah Fernandes merupakan legenda Manchester United?
Mantan sayap Manchester United, Lee Sharpe, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL bahwa meskipun Fernandes telah menjadi pemain hebat United, dia mungkin tidak akan diingat sebagai legenda klub. Membantu mengakhiri penantian panjang klub untuk gelar juara Premier League akan mengubah pandangan itu, tetapi apakah gelandang berusia 31 tahun itu akan diberi kesempatan untuk melakukannya masih harus dilihat.
