Getty/GOAL
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Apakah Bruno Fernandes termasuk legenda Manchester United? Steven Gerrard turut ambil bagian dalam diskusi mengenai kapten Setan Merah dan posisinya di Old Trafford
Fernandes telah mencatatkan sejarah di Liga Premier bersama Man Utd
Kesempatan untuk menempuh jalur tersebut sebenarnya sudah pernah muncul, dengan Fernandes mengungkapkan belum lama ini bahwa United terbuka terhadap gagasan untuk menyetujui transfer ke Liga Pro Arab Saudi.
Ketertarikan tersebut pada akhirnya ditolak, sehingga sang playmaker berkelas ini dapat melampaui 300 penampilan bersama Setan Merah, namun kontraknya yang menguntungkan di tempat yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’ itu kini tinggal kurang dari 12 bulan lagi.
Pembicaraan perpanjangan kontrak dilaporkan telah berlangsung, dengan United kini tentu saja sangat ingin mempertahankan jasa pemain yang meraih penghargaan FWA Footballer of the Year dan Premier League Player of the Season pada musim 2025-26.
Fernandes mencatatkan sejarah musim lalu dengan mencetak 21 assist di kompetisi kasta tertinggi Inggris, dan telah melampaui total 100 gol untuk tim yang memboyongnya dari Sporting pada Januari 2020.
Pemain internasional Portugal ini telah menjadi teladan konsistensi bagi United, memegang ban kapten dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Klub sebanyak lima kali. Ia telah meraih gelar juara Piala FA dan Carabao Cup, sekaligus tampil di dua final Liga Europa.
- Getty
Apakah Fernandes perlu memenangkan Liga Premier atau Liga Champions?
Namun, gelar-gelar terbesar masih belum pernah diraihnya, baik di dalam maupun luar negeri. Ketika ditanya apakah salah satu gelar juara tersebut diperlukan agar Pangeran Fernandes bisa menjadi raja di Manchester, mantan bek United Silvestre — yang berbicara bekerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots — mengatakan kepadaGOAL: “Dia adalah pemain kunci dan saya senang dia memutuskan untuk tidak pindah ke Arab Saudi dan tetap bersama United, setia pada klub di masa-masa sulit selama masa transisi.
“Dia sudah berada di sini selama beberapa tahun, namun meski menghadapi berbagai rintangan, dia tetap tampil gemilang dan menjadi pemain terbaik liga musim lalu. Jadi, sangat penting baginya untuk tetap bertahan dan terus membantu tim berkembang.
“Steven Gerrard adalah legenda di Liverpool, dia belum pernah memenangkan gelar Liga Premier. Dia pernah menjuarai Liga Champions. Itu tentu akan menyenangkan, tapi jejaknya di United sudah sangat besar.
“Menurut saya, dia perlu meraih gelar, entah itu gelar liga atau Liga Champions, agar bisa menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa bagi para pendukung dan bagi sejarah klub. Memang menyenangkan menjadi bagian dari klub di masa-masa sukses, tetapi Anda harus meraih gelar.”
Akankah Fernandes dikenang di Old Trafford sebagai salah satu legenda Manchester United?
Mantan bintang Red Devils lainnya, Lee Sharpe, sebelumnya pernah mengatakan kepadaGOAL ketika ditanya apakah Fernandes — mengingat semua yang telah ia raih — akan menempati posisi sejajar dengan para legenda di Old Trafford: “Saya rasa ia akan selalu dikenang sebagai pemain hebat di United. Bagian meraih trofi adalah hal yang selama ini masih kurang.
“Jika Anda mulai memilih tim terbaik sepanjang masa Man United, apakah dia akan masuk ke dalamnya karena dia belum banyak meraih gelar? Namun, gol-gol yang dia ciptakan, gol-gol yang dia cetak, dan pertandingan-pertandingan yang dia menangkan sendirian tak ternilai harganya. Seorang pemain yang luar biasa bagi klub ini, namun hanya kurang dalam hal jumlah trofi.”
- Getty Images
Man Utd sedang membahas kontrak baru dengan kapten Fernandes
Masih ada waktu bagi Fernandes untuk mengangkat trofi yang akan menjadikannya seorang legenda. Banyak yang berpendapat bahwa United—dengan rencana perekrutan pemain yang masih akan dilakukan—dapat kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Premier pada musim 2026-27, setelah tidak lagi mendominasi kompetisi domestik sejak 2013 dan musim terakhir Sir Alex Ferguson sebagai manajer.
Pelatih kepala Michael Carrick juga telah membawa tim kembali berlaga di Liga Champions, yang berarti petualangan di kancah Eropa akan kembali dinikmati, dengan Setan Merah sangat berharap kapten ikonik mereka akan memperpanjang kontraknya untuk beberapa musim lagi seiring dengan pembahasan kontrak baru yang sedang berlangsung.
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