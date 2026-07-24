Apakah Bruno Fernandes termasuk legenda Manchester United? Steven Gerrard turut ambil bagian dalam diskusi mengenai kapten Setan Merah dan posisinya di Old Trafford

Kesempatan untuk menempuh jalur tersebut sebenarnya sudah pernah muncul, dengan Fernandes mengungkapkan belum lama ini bahwa United terbuka terhadap gagasan untuk menyetujui transfer ke Liga Pro Arab Saudi.

Ketertarikan tersebut pada akhirnya ditolak, sehingga sang playmaker berkelas ini dapat melampaui 300 penampilan bersama Setan Merah, namun kontraknya yang menguntungkan di tempat yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’ itu kini tinggal kurang dari 12 bulan lagi.

Pembicaraan perpanjangan kontrak dilaporkan telah berlangsung, dengan United kini tentu saja sangat ingin mempertahankan jasa pemain yang meraih penghargaan FWA Footballer of the Year dan Premier League Player of the Season pada musim 2025-26.

Fernandes mencatatkan sejarah musim lalu dengan mencetak 21 assist di kompetisi kasta tertinggi Inggris, dan telah melampaui total 100 gol untuk tim yang memboyongnya dari Sporting pada Januari 2020.

Pemain internasional Portugal ini telah menjadi teladan konsistensi bagi United, memegang ban kapten dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Klub sebanyak lima kali. Ia telah meraih gelar juara Piala FA dan Carabao Cup, sekaligus tampil di dua final Liga Europa.