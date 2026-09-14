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Apakah Bruno Fernandes, penjahat pantomim, membuat fans muak dengan sepakbola? Michael Owen menyampaikan peringatan yang mengkhawatirkan setelah menyaksikan 'akting berlebihan' kapten Manchester United pada hari derby
Foden dikartu merah karena menendang Fernandes
Ketika waktu pertandingan yang sarat gengsi antara dua musuh bebuyutan itu belum genap 23 menit, momen panas besar pertama dalam laga tersebut pun terjadi. Playmaker City, Foden, merasa dirinya dijatuhkan kapten Manchester United di dekat garis tepi lapangan.
Fernandes menolak melepaskan bola dan tampak mengenai lawannya dengan tendangan kikis di atas lapangan. Tak mengejutkan, Foden tidak menerima perlakuan yang ia dapatkan itu dengan baik. Setelah terjatuh ke tanah, ia mengayunkan kakinya ke atas.
Sepatu liar itu mengenai bagian perut Fernandes, yang kemudian membuatnya terjatuh secara teatrikal. Wasit Michael Oliver datang menghampiri dan mengacungkan kartu merah ke arah pemain didikan akademi City bernomor 47 itu. Foden terlihat kebingungan, tetapi tetap harus berjalan masuk ke lorong setelah tinjauan VAR gagal menyelamatkannya dari momen memalukan tersebut. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap Fernandes.
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VAR membiarkan gol kontroversial Haaland tetap disahkan
United gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain mereka sejak saat itu, dengan Erling Haaland mencetak gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan tepat pada menit ke-60. Namun, gol itu bukan tanpa kontroversi, karena penyerang tajam asal Norwegia itu sempat lebih dulu dinyatakan offside\a.
Dengan cepat dipastikan bahwa pemenang Golden Boot tiga kali itu sebenarnya tidak offside, tetapi Enzo Fernandez telah, dari posisi di belakang bek terakhir, menjatuhkan diri ke arah bola yang melintas di depannya sebelum sampai kepada Haaland. Mereka yang berada di ruang VAR menentukan bahwa gelandang Argentina itu tidak mengganggu atau berupaya memberi dampak langsung terhadap permainan. Sejak itu, Pro Ref terpaksa mengeluarkan permintaan maaf yang di dalamnya mereka mengakui bahwa telah terjadi “kesalahan penilaian”.
Drama kartu merah dan inkonsistensi lebih lanjut di lini asisten wasit video pada akhirnya mengalihkan perhatian dari apa yang seharusnya menjadi salah satu tontonan terbesar dan terbaik di Premier League, dengan para penonton menyaksikan dari setiap penjuru planet ini.
Owen menyampaikan pandangannya tentang drama derby Manchester
Diminta pandangannya soal kejadian tersebut dan apakah Fernandes telah menjadi figur paling memecah belah di kasta teratas sepakbola Inggris, mantan striker Manchester United Owen, yang kini menjadi duta Casino.org dan membantu pemain Britania membandingkan kasino online terbaik yang dipilih untuk pemain Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Sejujurnya, saya pikir itu hari yang buruk untuk sepakbola.
“Kita semua mencintai sepakbola. Saya mencari nafkah dari olahraga ini sepanjang hidup saya. Saya masih terus bekerja di sepakbola, tetapi jika Anda baru pertama kali menonton olahraga ini dan melihat itu, Anda mungkin akan mematikan televisi karena melihat aksi berlebihan dan provokasi, mencoba membuat Phil Foden bereaksi, lalu aksi berlebihan saat Anda bahkan tidak cedera, dan kemudian Anda melihat kekacauan total, kalau boleh saya memakai istilah itu, mimpi buruk yang mereka alami dengan VAR. Dua insiden terbesar dalam pertandingan itu, dan Anda mungkin berpikir, ributnya sepakbola ini sebenarnya soal apa?
“Itu adalah sisi gelap dari permainan ini dalam banyak hal. Dan untuk laga sebesar itu, dengan begitu banyak pasang mata di seluruh dunia menyaksikannya, sungguh menyedihkan bahwa yang kita bicarakan, dan memang sepantasnya begitu, adalah dua tindakan berbeda, tetapi dua tindakan yang buruk. Saya punya teman-teman yang dulu sangat menyukai sepakbola dan sekarang tidak lagi menontonnya karena persis apa yang terjadi. Dan jika Anda baru mengenal permainan ini, itu bukan hari yang baik untuk sepakbola.”
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VAR membuat tajuk utama yang tidak diinginkan pada musim 2026-27
Manchester United mengakhiri pertandingan dengan tangan hampa, dengan gol Haaland memastikan Manchester City melakukan perjalanan singkat kembali melintasi Manchester menuju kandang mereka di Etihad dengan membawa pulang tiga poin penuh, sekaligus menjaga start 100 persen mereka pada kampanye 2026-27.
Lebih banyak pertanyaan tak terelakkan akan diarahkan pada perilaku Fernandes, meski gelandang penuh teka-teki itu tidak meminta maaf atas siapa dirinya dan seperti apa dirinya, sementara VAR kembali menjadi sorotan untuk kesekian kalinya dalam musim yang baru berjalan beberapa pekan.
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