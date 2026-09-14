Diminta pandangannya soal kejadian tersebut dan apakah Fernandes telah menjadi figur paling memecah belah di kasta teratas sepakbola Inggris, mantan striker Manchester United Owen, yang kini menjadi duta Casino.org dan membantu pemain Britania membandingkan kasino online terbaik yang dipilih untuk pemain Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Sejujurnya, saya pikir itu hari yang buruk untuk sepakbola.

“Kita semua mencintai sepakbola. Saya mencari nafkah dari olahraga ini sepanjang hidup saya. Saya masih terus bekerja di sepakbola, tetapi jika Anda baru pertama kali menonton olahraga ini dan melihat itu, Anda mungkin akan mematikan televisi karena melihat aksi berlebihan dan provokasi, mencoba membuat Phil Foden bereaksi, lalu aksi berlebihan saat Anda bahkan tidak cedera, dan kemudian Anda melihat kekacauan total, kalau boleh saya memakai istilah itu, mimpi buruk yang mereka alami dengan VAR. Dua insiden terbesar dalam pertandingan itu, dan Anda mungkin berpikir, ributnya sepakbola ini sebenarnya soal apa?

“Itu adalah sisi gelap dari permainan ini dalam banyak hal. Dan untuk laga sebesar itu, dengan begitu banyak pasang mata di seluruh dunia menyaksikannya, sungguh menyedihkan bahwa yang kita bicarakan, dan memang sepantasnya begitu, adalah dua tindakan berbeda, tetapi dua tindakan yang buruk. Saya punya teman-teman yang dulu sangat menyukai sepakbola dan sekarang tidak lagi menontonnya karena persis apa yang terjadi. Dan jika Anda baru mengenal permainan ini, itu bukan hari yang baik untuk sepakbola.”