Apakah Bruno Fernandes akan hengkang dari Man Utd? CEO Omar Berrada memberi isyarat adanya ketidakpastian terkait masa depan sang kapten, meski Red Devils telah mengambil sikap yang tegas

Fernandes, yang kontraknya berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, sebelumnya mengakui merasa kurang dihargai oleh klub sementara performa tim di lapangan terus menurun. Ia berkata: “Pada suatu saat saya hampir pergi, tapi saya seharusnya bisa memenangkan banyak trofi pada musim itu. Namun dari pihak klub, saya merasa sedikit seperti: ‘Jika kamu pergi, itu tidak terlalu buruk bagi kami.’ Lebih dari sekadar menyakitkan, hal itu membuat saya sedih, karena saya adalah pemain yang tidak ada yang bisa mereka kritik.”

Namun, ia kemudian menunjukkan sikap yang lebih berkomitmen kepada ESPNdan berkata: “Tujuan saya selalu memenangkan kompetisi terbesar dan Liga Premier adalah bagian darinya. Dan saya masih memiliki mimpi itu dalam diri saya dan saya berharap dapat mencapainya.”

Sementara itu, Berrada mengakui bahwa kepercayaan internal harus dibangun kembali setelah perubahan struktural. Ia menambahkan: “Memang benar bahwa harganya sangat tinggi bagi banyak orang dan butuh waktu bagi klub untuk membangun kembali kepercayaan antara staf, manajemen, dan pemilik. Saya rasa kami berada dalam posisi yang jauh lebih baik sekarang dan seperti yang telah kita lihat dalam laporan keuangan terbaru, keputusan-keputusan sulit tersebut telah membuahkan hasil dalam arti bahwa hal itu memungkinkan klub berada di posisi yang seharusnya untuk melangkah maju.”