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Apakah Bruno Fernandes akan hengkang dari Man Utd? CEO Omar Berrada memberi isyarat adanya ketidakpastian terkait masa depan sang kapten, meski Red Devils telah mengambil sikap yang tegas
Pimpinan membahas masa depan kapten
Direktur Utama Manchester United, Berrada, gagal menjamin bahwa Fernandes akan tetap bertahan di Old Trafford musim panas ini. Meskipun klub bersikukuh ingin kapten andalan mereka tetap bertahan, masa depan jangka panjangnya tetap menjadi bahan spekulasi yang intens.
Gelandang serang berusia 31 tahun ini mencatatkan musim individu yang gemilang, memecahkan rekor dengan mencetak 21 assist di Liga Premier, sehingga dengan mudah meraih penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini Liga Premier dan Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Penulis Sepak Bola.
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Berrada memuji kualitas kepemimpinan
Pihak manajemen Old Trafford telah secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk mempertahankan gelandang senior tersebut sambil menyoroti pengaruhnya yang sangat besar di balik layar. Dalam wawancara di podcastInside Carrington, Berrada mengatakan: “Kami ingin dia tetap bertahan, tentu saja. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan, tetapi yang lebih penting lagi, dia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah pemimpin yang hebat. Orang-orang tidak melihat apa yang dilakukannya di luar lapangan. Dia memahami nilai-nilai klub dengan sangat baik dan saya pikir kita telah melihatnya banyak membantu para pemain muda yang baru didatangkan.”
Fernandes menceritakan kekecewaannya di masa lalu
Fernandes, yang kontraknya berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, sebelumnya mengakui merasa kurang dihargai oleh klub sementara performa tim di lapangan terus menurun. Ia berkata: “Pada suatu saat saya hampir pergi, tapi saya seharusnya bisa memenangkan banyak trofi pada musim itu. Namun dari pihak klub, saya merasa sedikit seperti: ‘Jika kamu pergi, itu tidak terlalu buruk bagi kami.’ Lebih dari sekadar menyakitkan, hal itu membuat saya sedih, karena saya adalah pemain yang tidak ada yang bisa mereka kritik.”
Namun, ia kemudian menunjukkan sikap yang lebih berkomitmen kepada ESPNdan berkata: “Tujuan saya selalu memenangkan kompetisi terbesar dan Liga Premier adalah bagian darinya. Dan saya masih memiliki mimpi itu dalam diri saya dan saya berharap dapat mencapainya.”
Sementara itu, Berrada mengakui bahwa kepercayaan internal harus dibangun kembali setelah perubahan struktural. Ia menambahkan: “Memang benar bahwa harganya sangat tinggi bagi banyak orang dan butuh waktu bagi klub untuk membangun kembali kepercayaan antara staf, manajemen, dan pemilik. Saya rasa kami berada dalam posisi yang jauh lebih baik sekarang dan seperti yang telah kita lihat dalam laporan keuangan terbaru, keputusan-keputusan sulit tersebut telah membuahkan hasil dalam arti bahwa hal itu memungkinkan klub berada di posisi yang seharusnya untuk melangkah maju.”
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Setan Merah menargetkan perekrutan yang seimbang
Manajer tetap yang baru ditunjuk, Michael Carrick, harus mengatasi potensi gangguan ini sambil mempersiapkan United untuk kembali berlaga di fase grup Liga Champions.
Menjelaskan strategi perekrutan mereka, Berrada mengatakan: “Saya pikir pola yang kami terapkan musim panas lalu akan diulang. Kami memiliki rencana yang jelas. Saya yakin apa yang kami lihat musim lalu adalah arah yang baik bagi kami, yaitu kami ingin kombinasi antara pemain berpengalaman dan muda, kami ingin kombinasi antara pemain yang telah membuktikan diri bisa tampil di Liga Premier dan mungkin juga pemain yang tampil sangat baik di luar Liga Premier.”